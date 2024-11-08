وزير العمل وسفير الإمارات يبحثان التعاون في المجالات العمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالسفير‭ ‬الإماراتي‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والتاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬بفضل‭ ‬حرص‭ ‬القيادتين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العمالية‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والاستفادة‭ ‬المتبادلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬وإعداد‭ ‬الشباب‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العمالية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭. ‬وقد‭ ‬عبر‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬الإماراتي‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬السواعد‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬للارتقاء‭ ‬بأنظمة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬