وزير العمل وسفير الإمارات يبحثان التعاون في المجالات العمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بمقر الوزارة فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.
ورحب وزير العمل بالسفير الإماراتي لدى المملكة، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين البلدين، وما تشهده من تطور ونمو متواصل في جميع المجالات بفضل حرص القيادتين على تحقيق كل ما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. كما تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون في المجالات العمالية وتنمية الموارد البشرية والاستفادة المتبادلة من المبادرات والتجارب الناجحة بما في ذلك تنمية قدرات وإعداد الشباب لسوق العمل، فضلاً عن التنسيق في المحافل العمالية الدولية في إطار التعاون الخليجي المشترك. وقد عبر سعادة السفير الإماراتي عن حرص القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد أواصر التعاون مع البحرين وتعزيز الشراكة، وخاصة في مجال تنمية الموارد البشرية والاعتماد على السواعد الوطنية، وتبادل الخبرات للارتقاء بأنظمة العمل في البلدين الشقيقين.
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