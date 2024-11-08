الصحة تدرس توفير مواصلات مجانية للمرضى من كبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت وزارة الصحة أن القطاعات الصحية، المتمثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية، تولي اهتماما كبيرا لضمان شمولية جميع المرضى في الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية، وخاصة فئة كبار السن، إذ تقوم مراكز الرعاية الصحية الأولية بتوفير خدمات العيادة المتنقلة لكبار السن من أجل تقديم الخدمات الطبية لمن يتعذر حضوره إلى المراكز الصحية، وتقوم هذه العيادة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية، كخدمات الاستشارة الطبية والفحوصات المخبرية، وخدمة البحث الاجتماعي، فيما تقوم المستشفيات الحكومية بتقديم خدمة توفير المواصلات في الوقت الحالي لمرضى الكلى الذين لا تتوافر لهم وسيلة مواصلات أو تستدعي حالاتهم الصحية نقلهم عبر المواصلات التابعة للمستشفيات الحكومية، وسيتم دراسة توفير هذه الخدمة مستقبلا وفق الموارد والإمكانيات المتاحة.
جاء ذلك في ردها على اقتراح نيابي بتوفير خدمة مواصلات مجانية لكبار السن من قبل وزارة الصحة في أوقات مواعيدهم ومراجعاتهم الطبية الروتينية، وذلك لتوسعة نطاق الرعاية الصحية لكبار السن من المواطنين بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لهم، بالإضافة إلى عدم توافر وسيلة مواصلات لحضور بعض كبار السن مواعيدهم غير الطارئة.
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