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الصحة تدرس توفير مواصلات مجانية للمرضى من كبار السن

11/8/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬لضمان‭ ‬شمولية‭ ‬جميع‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬إذ‭ ‬تقوم‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬العيادة‭ ‬المتنقلة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمن‭ ‬يتعذر‭ ‬حضوره‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية،‭ ‬وتقوم‭ ‬هذه‭ ‬العيادة‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬كخدمات‭ ‬الاستشارة‭ ‬الطبية‭ ‬والفحوصات‭ ‬المخبرية،‭ ‬وخدمة‭ ‬البحث‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬توفير‭ ‬المواصلات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬لمرضى‭ ‬الكلى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬لهم‭ ‬وسيلة‭ ‬مواصلات‭ ‬أو‭ ‬تستدعي‭ ‬حالاتهم‭ ‬الصحية‭ ‬نقلهم‭ ‬عبر‭ ‬المواصلات‭ ‬التابعة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وسيتم‭ ‬دراسة‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬مستقبلا‭ ‬وفق‭ ‬الموارد‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المتاحة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬نيابي‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬مواصلات‭ ‬مجانية‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬مواعيدهم‭ ‬ومراجعاتهم‭ ‬الطبية‭ ‬الروتينية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوسعة‭ ‬نطاق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بتوفير‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬وسيلة‭ ‬مواصلات‭ ‬لحضور‭ ‬بعض‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬مواعيدهم‭ ‬غير‭ ‬الطارئة‭. ‬

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