رفض إنشاء قسم للأشعة في مركز ابن سينا الصحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا بإنشاء قسم للأشعة في مركز ابن سينا الصحي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وذلك لعدم وجود قسم للأشعة في مركز ابن سينا الطبي، ويهدف الاقتراح إلى التسهيل على أهالي الدائرة وقاطنيها، وعدم تكبدهم عناء البحث عن مركز صحي أو مستشفى يوفر خدمة الأشعة، وذلك بإنشاء قسم للأشعة، بالإضافة الى تقليل الضغط على مركز النعيم الصحي ومجمع السلمانية الطبي.
وقد تحفظت وزارة الصحة خلال ردها على المقترح وأفادت بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بصفة مستمرة على تيسير حصول المواطنين والمقيمين على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهي تقوم حالياً بالعمل على تطبيق مشروع التسيير الذاتي للمراكز الصحية، وذلك ضمن الخطة الوطنية للصحة في إطار برنامج الضمان الصحي، الذي يهدف إلى تجاوز التحدّيات المتنوعة التي يواجهها القطاع الصحي، مع الالتزام بمتطلبات تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان استدامتها، وأكدت الوزارة أنه سيتم دراسة الاقتراح برغبة مع اعتبار التوسع العمراني والسكاني، وبما يتناسب مع مساحة مبنى المركز الصحي، وذلك تماشياً مع برنامج الضمان الصحي.. حيث أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بخصوص إنشاء قسم للأشعة في مركز ابن سينا الصحي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.
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