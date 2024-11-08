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رفض إنشاء قسم للأشعة في مركز ابن سينا الصحي

11/8/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬اقتراحا‭ ‬بإنشاء‭ ‬قسم‭ ‬للأشعة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬الصحي‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬قسم‭ ‬للأشعة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬الطبي،‭ ‬ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬إلى‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬وقاطنيها،‭ ‬وعدم‭ ‬تكبدهم‭ ‬عناء‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬أو‭ ‬مستشفى‭ ‬يوفر‭ ‬خدمة‭ ‬الأشعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بإنشاء‭ ‬قسم‭ ‬للأشعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تقليل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬النعيم‭ ‬الصحي‭ ‬ومجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭.‬

وقد‭ ‬تحفظت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬وأفادت‭ ‬بأن‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬تعمل‭ ‬بصفة‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬حالياً‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬مشروع‭ ‬التسيير‭ ‬الذاتي‭ ‬للمراكز‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬التحدّيات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بمتطلبات‭ ‬تحقيق‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامتها،‭ ‬وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬دراسة‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬مع‭ ‬اعتبار‭ ‬التوسع‭ ‬العمراني‭ ‬والسكاني،‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مساحة‭ ‬مبنى‭ ‬المركز‭ ‬الصحي،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭.. ‬حيث‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بخصوص‭ ‬إنشاء‭ ‬قسم‭ ‬للأشعة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬الصحي‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭. ‬

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