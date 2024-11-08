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طيران الإمارات تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024

11/8/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكملت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬استعداداتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ (‬تشرين‭ ‬الثاني‭) ‬الجاري‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭.‬

وتعرض‭ ‬الناقلة‭ ‬طائرتها‭ ‬العملاقة‭ ‬ A 380‭ ‬ذات‭ ‬الدرجات‭ ‬الأربع،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بكسوتها‭ ‬الجديدة‭ ‬وأحدث‭ ‬التصميمات‭ ‬الداخلية‭ ‬للمقصورات‭. ‬وسوف‭ ‬يتاح‭ ‬لرواد‭ ‬المعرض‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬والتجهيزات‭ ‬الفريدة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬طائرة‭ ‬الإمارات‭ ‬ A 380‭ ‬للركاب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقصوراتها‭ ‬الفسيحة،‭ ‬والصالون‭ ‬الجوي‭ ‬الشهير،‭ ‬والشاور‭ ‬سبا‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والمقصورة‭ ‬الجديدة‭ ‬للدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬الممتازة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الأخرى‭.‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬والمجموعة‭: ‬‮»‬تؤكد‭ ‬مشاركة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬عمق‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬للعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬والتزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المزدهرة‭ ‬إقليمياً‭.‬‮«‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮»‬يعدّ‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬حدثاً‭ ‬مهماً‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬عرض‭ ‬طائرات‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وفلاي‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬ثقتنا‭ ‬ونظرتنا‭ ‬الإيجابية‭ ‬لمستقبل‭ ‬الصناعة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‮«‬‭.‬

وتضم‭ ‬طائرة‭ ‬الإمارات‭ ‬ A 380‭ ‬التي‭ ‬ستعرضها‭ ‬الناقلة‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬14‭ ‬جناحاً‭ ‬خاصاً‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬و76‭ ‬مقعداً‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬سرير‭ ‬مستو‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الأعمال،‭ ‬و56‭ ‬مقعداً‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬الممتازة،‭ ‬و338‭ ‬مقعداً‭ ‬مريحاً‭ ‬مع‭ ‬مساحات‭ ‬رحبة‭ ‬بين‭ ‬الصفوف‭ ‬لتمديد‭ ‬القدمين‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية،‭ ‬وتمتاز‭ ‬مقصورة‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬الممتازة‭ ‬بتنسيق‭ ‬2‭-‬4‭-‬2،‭ ‬ومصممة‭ ‬بشكل‭ ‬يعزز‭ ‬الراحة‭ ‬والخصوصية،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬خياراً‭ ‬مثالياً‭ ‬للمسافرين‭ ‬بغرض‭ ‬العمل‭ ‬والترفيه‭.‬

وتتميز‭ ‬الطائرة‭ ‬ذات‭ ‬الطابقين‭ ‬بتصميمات‭ ‬داخلية‭ ‬حديثة‭ ‬وألوان‭ ‬جديدة،‭ ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الصالون‭ ‬الجوي‭ ‬ومرافق‭ ‬الشاور‭ ‬سبا‭ ‬في‭ ‬مقصورة‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وسيكون‭ ‬طاقم‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لعرض‭ ‬ميزات‭ ‬الطائرة‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬الزوار‭.‬

وتعدّ‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬أكبر‭ ‬مشغل‭ ‬لطائرات‭ ‬الإيرباص‭ ‬ A 380‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتجري‭ ‬الناقلة‭ ‬حالياً‭ ‬أكبر‭ ‬برنامج‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬لتحديث‭ ‬طائراتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬جاهزيتها‭ ‬بتكلفة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تحديث‭ ‬40‭ ‬طائرة‭ ‬بالكامل،‭ ‬وتزويدها‭ ‬بأحدث‭ ‬التصميمات‭ ‬الداخلية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬فئتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مقصورة‭.‬

وتخدم‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬وتقدم‭ ‬لعملائها‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات،‭ ‬وتشغّل‭ ‬الناقلة‭ ‬حالياً‭ ‬21‭ ‬رحلة‭ ‬أسبوعياً‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائراتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬البوينج‭ ‬777‭. ‬وتربط‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬عبر‭ ‬مركزها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬عملياتها،‭ ‬نقلت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7.8‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬نحو‭ ‬48500‭ ‬رحلة‭.‬

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