طيران الإمارات تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكملت طيران الإمارات استعداداتها للمشاركة في الدورة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024، والذي يقام خلال الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بقاعدة الصخير الجوية في المنامة.
وتعرض الناقلة طائرتها العملاقة A 380 ذات الدرجات الأربع، والتي تتميز بكسوتها الجديدة وأحدث التصميمات الداخلية للمقصورات. وسوف يتاح لرواد المعرض الاطلاع على المرافق والتجهيزات الفريدة والمتقدمة التي توفرها طائرة الإمارات A 380 للركاب، بما في ذلك مقصوراتها الفسيحة، والصالون الجوي الشهير، والشاور سبا في الدرجة الأولى والمقصورة الجديدة للدرجة السياحية الممتازة والعديد من المزايا الأخرى.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: »تؤكد مشاركة طيران الإمارات في هذه الدورة من معرض البحرين الدولي للطيران عمق الشراكة الاستراتيجية، وتأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتينة بين الدولتين الشقيقتين، والتزامنا الراسخ بدعم صناعة الطيران المزدهرة إقليمياً.«
وأضاف سموه: »يعدّ معرض البحرين الدولي للطيران حدثاً مهماً لصناعة الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن شأن عرض طائرات طيران الإمارات وفلاي دبي في المعرض أن يعكس ثقتنا ونظرتنا الإيجابية لمستقبل الصناعة، ونتطلع إلى التواصل والتفاعل مع الشركاء لدفع عجلة التغيير الإيجابي خلال هذا الحدث«.
وتضم طائرة الإمارات A 380 التي ستعرضها الناقلة خلال معرض البحرين الدولي للطيران 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و338 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف لتمديد القدمين في الدرجة السياحية، وتمتاز مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بتنسيق 2-4-2، ومصممة بشكل يعزز الراحة والخصوصية، ما يجعلها خياراً مثالياً للمسافرين بغرض العمل والترفيه.
وتتميز الطائرة ذات الطابقين بتصميمات داخلية حديثة وألوان جديدة، كما تضم الجيل الجديد من الصالون الجوي ومرافق الشاور سبا في مقصورة الدرجة الأولى، وسيكون طاقم طيران الإمارات على أهبة الاستعداد لعرض ميزات الطائرة والإجابة عن استفسارات الزوار.
وتعدّ طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A 380 في العالم، وتجري الناقلة حالياً أكبر برنامج من نوعه في الصناعة لتحديث طائراتها وتعزيز جاهزيتها بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، وقد تم حتى الآن الانتهاء من تحديث 40 طائرة بالكامل، وتزويدها بأحدث التصميمات الداخلية ومجموعة من أفضل المنتجات في فئتها في كل مقصورة.
وتخدم طيران الإمارات مملكة البحرين منذ عام 2000، وتقدم لعملائها أفضل المنتجات والخدمات، وتشغّل الناقلة حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى البحرين على متن طائراتها من طراز البوينج 777. وتربط المسافرين من البحرين بأكثر من 140 وجهة عالمية عبر مركزها الرئيسي في دبي، ومنذ بدء عملياتها، نقلت طيران الإمارات أكثر من 7.8 ملايين مسافر من وإلى البحرين على متن نحو 48500 رحلة.
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