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الأمم المتحدة للعالم: أوقفوا جرائم إبادة غزة

11/8/2024 7:07:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬يشكّلون‭ ‬‮«‬قرابة‭ ‬70‭%‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬قتلى‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وأبريل‭ ‬2024،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬تفصيلي‭ ‬لعينة‭ ‬ممثلة‭ ‬للضحايا‭. ‬ودعا‭ ‬التقرير‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬فورا‭ ‬لوقف‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬ووقف‭ ‬صادرات‭ ‬السلاح‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

وتحققت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قرابة‭ ‬70‭%‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬8119‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬34500‭ ‬سُجّل‭ ‬مقتلهم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬هم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‮»‬‭.‬

كما‭ ‬فصّل‭ ‬تقريرها‭ ‬‮«‬الواقع‭ ‬المروع‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬وانتهاك‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قد‭ ‬ترقى‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬و«جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬وحتى‭ ‬‮«‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬التقرير‭ ‬يوضح‭ ‬‮«‬العبء‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬يتحمله‭ ‬المدنيون‭ ‬جراء‭ ‬الهجمات‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬والنزوح‭ ‬الجماعي‭ ‬المتكرر‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬والموت‭ ‬والإصابات‭ ‬والجوع‭ ‬والمرض‭ ‬والأوبئة‭.‬

وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬أوامر‭ ‬بشأن‭ ‬تدابير‭ ‬مؤقتة‭ ‬الالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمنع‭ ‬أعمال‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والممارسات‭ ‬المحظورة‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها‭ ‬والحماية‭ ‬منها‭ ‬ومعاقبة‭ ‬مرتكبيها‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬شدد‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬امتثال‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكامل‭ ‬والفوري‭ ‬لتلك‭ ‬الالتزامات،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬وإلحاحا،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬مجمل‭ ‬السلوك‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬وبالأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬وتشريعاتها‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬وكالة‭ ‬الأونروا‮»‬‭.‬

وذكّر‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬‮«‬بواجب‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬لمنع‭ ‬الجرائم‭ ‬الوحشية،‭ ‬وحَثَّها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عمل‭ ‬آليات‭ ‬المساءلة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬الولاية‭ ‬القضائية‭ ‬العالمية‭ ‬للتحقيق‭ ‬ومحاكمة‭ ‬مرتكبي‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬الوطنية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وتماشيا‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬‮«‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬أو‭ ‬نقلها‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬أو‭ ‬اللوجستي‭ ‬أو‭ ‬المالي،‭ ‬بهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬إن‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬انتهاك‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

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