الدوري السعودي: (الهلال) يفوز على (الاتفاق) بثلاثية ويستعيد الصداره

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 8 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) على ضيفه (الاتفاق) بنتيجة (3-1) وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستطاع (الهلال) تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش بينما عزز النتيجة للهلال اللاعب البرازيلي مالكوم أوليفيرا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 81.
وتحصل (الاتفاق) على ضربة جزاء نفذها البرازيلي فيكتور فيتينيو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني وبعدها بدقيقتين تمكن لاعب (الهلال) محمد القحطاني من احراز الهدف الثالث للهلال.
وشهدت المباراة طرد لاعب (الاتفاق) عبد الله رديف بعد تدخله على لاعب (الهلال) علي البليهي.
وبهذا الفوز يعود (الهلال) للصدارة ويرفع رصيده من النقاط إلى 28 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني (الاتحاد) بينما تجمد رصيد (الاتفاق) عند النقطة 11 في الركز ال 11. (النهاية)
ع ش / م م ج
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