Saturday, 09 November 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري السعودي: (الهلال) يفوز على (الاتفاق) بثلاثية ويستعيد الصداره

11/8/2024 2:51:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) على ضيفه (الاتفاق) بنتيجة (3-1) وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستطاع (الهلال) تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش بينما عزز النتيجة للهلال اللاعب البرازيلي مالكوم أوليفيرا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 81.
وتحصل (الاتفاق) على ضربة جزاء نفذها البرازيلي فيكتور فيتينيو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني وبعدها بدقيقتين تمكن لاعب (الهلال) محمد القحطاني من احراز الهدف الثالث للهلال.
وشهدت المباراة طرد لاعب (الاتفاق) عبد الله رديف بعد تدخله على لاعب (الهلال) علي البليهي.
وبهذا الفوز يعود (الهلال) للصدارة ويرفع رصيده من النقاط إلى 28 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني (الاتحاد) بينما تجمد رصيد (الاتفاق) عند النقطة 11 في الركز ال 11. (النهاية)

ع ش / م م ج



MENAFN08112024000071011013ID1108866660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث