الاتحاد الأوروبي يدين هجوم الاحتلال الإسرائيلي على (يونيفيل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 8 - 11 (كونا) -- دان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الحادث الذي تعرضت له قافلة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي عرضها للخطر وأسفر عن إصابة عدد من قوات حفظ السلام.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في تدوينة على منصة (إكس) إنه يجب على جميع الأطراف ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والسماح لهم بأداء مهمتهم الحيوية وفقا لتفويض اليونيفيل.
وذكر بوريل أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على لبنان أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 160 آخرين خلال ال 24 ساعة الماضية.
وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين حيث يجب على جميع الأطراف إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية شعب لبنان.
وكانت (يونيفيل) قالت في بيان أمس إن قافلة تابعة لقواتها تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قرب مدينة (صيدا). (النهاية)
ارن / م م ج
MENAFN08112024000071011013ID1108866659
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