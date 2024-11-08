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الاتحاد الأوروبي يدين هجوم الاحتلال الإسرائيلي على (يونيفيل)

11/8/2024 2:51:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 8 - 11 (كونا) -- دان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الحادث الذي تعرضت له قافلة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي عرضها للخطر وأسفر عن إصابة عدد من قوات حفظ السلام.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في تدوينة على منصة (إكس) إنه يجب على جميع الأطراف ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والسماح لهم بأداء مهمتهم الحيوية وفقا لتفويض اليونيفيل.
وذكر بوريل أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على لبنان أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 160 آخرين خلال ال 24 ساعة الماضية.
وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين حيث يجب على جميع الأطراف إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية شعب لبنان.
وكانت (يونيفيل) قالت في بيان أمس إن قافلة تابعة لقواتها تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قرب مدينة (صيدا). (النهاية)

ارن / م م ج



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