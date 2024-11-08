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المنتدى الحضري العالمي: التصدي لأزمة السكن العالمية شرط أساسي لتسريع أجندة 2030

11/8/2024 2:51:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 11 (كونا) -- دعا المنتدى الحضري العالمي اليوم الجمعة إلى التصدي لأزمة السكن العالمية باعتباره "شرطا أساسيا" لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي.
وأكد الإعلان الصادر في ختام فعاليات النسخة ال12 للمنتدى (دعوة القاهرة للعمل) أن الحصول على السكن الملائم هو حق من حقوق الإنسان حيث يواجه نحو ثلاثة مليارات شخص حول العالم نوعا من نقص السكن ويعيش 1ر1 مليار منهم في الأحياء العشوائية والمناطق غير الرسمية.
وشدد المشاركون بالمنتدى على أن التصدي لهذه الأزمة يمثل التزاما جماعيا بالسياسات والاستثمارات التي تجعل من السكن الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهوا إلى أن المدن في طليعة العمل المناخي وتحقيق الأهداف العالمية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها مؤكدين أن العمل المناخي الحضري ضروري لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع تقليل التأثيرات المناخية التي تهدد الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية.
وأكدوا أن الصراعات والأزمات الإنسانية ما زالت تدمر الأرواح والمنازل حيث أصبحت المدن ملاذات ومضيفات للسكان النازحين وتبرز التحديات الإنسانية التي تفرضها هذه الأزمات الحاجة إلى نظم حضرية مرنة يمكنها التكيف والاستجابة لاحتياجات جميع السكان.
ولفتوا إلى أن هشاشة المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تتطلب تحويلها بشكل عاجل وذلك من خلال العمل المحلي وكذلك التصدي لمعضلة التشرد والتمكين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ودعوا لتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي وتحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي وبما يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات.
وأكد المشاركون بالمنتدى بحسب الإعلان أهمية تمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي.
كما دعوا إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات مشددين على اهمية تمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار.
وشددوا على دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.
وطالب المشاركون بمدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمجموعات الأصلية والأسر ذات الدخل المحدود والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.
وحث المشاركون على التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل باعتباره العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة.
وطالبوا بجعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وطالبوا بتوفير التمويل للمدن والمجتمعات من خلال سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية وذلك بالتعاون بين الحكومات المحلية والإقليمية.
وأبرزوا أهمية تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة باعتبارها خطوة اساسية لتلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة الى جانب تخصيص الموارد للوصول العادل إلى السكن والخدمات.
ودعوا إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان وإلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات حيث تعد البيانات المحلية وسيلة لتمكين المجتمعات.
وأشاروا إلى ضرورة استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
كما دعوا إلى توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة حيث أن التنوع الثقافي ضروري لمدن ومجتمعات مستدامة لافتين الى أهمية بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي.
وشاركت دولة الكويت في أعمال المنتدى الذي انعقد خلال الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري بوفد ترأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري. (النهاية)

ا س م / م م ج



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