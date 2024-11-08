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الدوري السعودي: (الأهلي) يفوز على (الرائد) بهدفين نظيفين

11/8/2024 2:51:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 8 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الأهلي) السعودي اليوم الجمعة على ضيفه (الرائد) بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب (مدينة الملك عبدالله) الرياضية بجدة محترف (الاهلي) الاسباني غابري فيغا في الدقيقة 55 فيما أضاف زميله علي الاسمري الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد (الأهلي) إلى 14 نقطة محتلا المركز السابع في سلم ترتيب الدوري فيما يحل (الرائد) عاشرا برصيد 11 نقطة. (النهاية)

ف ن / م م ج




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