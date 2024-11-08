الدوري السعودي: (الأهلي) يفوز على (الرائد) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 8 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الأهلي) السعودي اليوم الجمعة على ضيفه (الرائد) بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب (مدينة الملك عبدالله) الرياضية بجدة محترف (الاهلي) الاسباني غابري فيغا في الدقيقة 55 فيما أضاف زميله علي الاسمري الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد (الأهلي) إلى 14 نقطة محتلا المركز السابع في سلم ترتيب الدوري
فيما يحل (الرائد) عاشرا برصيد 11 نقطة. (النهاية)
ف ن / م م ج
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