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الجيش الصومالي يعلن قتل 19 عنصرا من ميليشيات الشباب في عملية عسكرية جنوبي البلاد

11/8/2024 2:51:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 8 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم الجمعة قتل 19 عنصرا من ميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن هذه العملية جاءت بعد تلقي القوات الأمنية معلومات تفيد بتجمع ميليشيات (الشباب) في منطقة (ياقلي) بمحافظة شبيلي السفلى.
ونقلت الوكالة عن ضباط بالجيش الصومالي قادوا العملية قولهم إن "ميليشيات الشباب المتطرفة أرادت إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء لكن القوات الأمنية نجحت في إفشال مخططهم الإرهابي" مؤكدين أن القوات الأمنية تعمل في كل حين لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد بفضل التعاون الكامل مع المواطنين. (النهاية)

ا س م / م م ج




MENAFN08112024000071011013ID1108866656

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