الجيش الصومالي يعلن قتل 19 عنصرا من ميليشيات الشباب في عملية عسكرية جنوبي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 8 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم الجمعة قتل 19 عنصرا من ميليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن هذه العملية جاءت بعد تلقي القوات الأمنية معلومات تفيد بتجمع ميليشيات (الشباب) في منطقة (ياقلي) بمحافظة شبيلي السفلى.
ونقلت الوكالة عن ضباط بالجيش الصومالي قادوا العملية قولهم إن "ميليشيات الشباب المتطرفة أرادت إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء لكن القوات الأمنية نجحت في إفشال مخططهم الإرهابي" مؤكدين أن القوات الأمنية تعمل في كل حين لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد بفضل التعاون الكامل مع المواطنين. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN08112024000071011013ID1108866656
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