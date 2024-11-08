واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف اطلاق النار في شرق الكونغو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 8 – 11 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات وقف اطلاق النار المتفق عليه منذ يوليو الماضي في شرق الكونغو الديمقراطية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر عن "القلق البالغ إزاء الانتهاكات التي بدأت في 20 أكتوبر الماضي من قبل جماعة (ام 23) أو (23 مارس) المسلحة المدعومة من رواندا والخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة."
وشدد ميلر على وجوب "ايقاف (ام 23) الأعمال العدائية على الفور وتنسحب من مواقعها في إقليم (واليكالي)" وهو أكبر أقاليم مقاطعة شمال (كيفو) بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكرر دعوة واشنطن "المستمرة لرواندا لسحب جميع أفراد ومعدات قوة الدفاع الرواندية على الفور من جمهورية الكونغو الديمقراطية بما في ذلك أنظمة الصواريخ أرض-جو ووقف تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس)".
كما جدد "الدعوة المستمرة الى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف التعاون مع جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المسلحة الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة واتخاذ خطوات فورية لتسريحها".
وأشاد بعملية (لواندا) التي تأسست كجزء من خريطة طريق لواندا لعام 2022 والتي تهدف إلى نزع فتيل التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإحلال السلام في شرق الكونغو مؤكدا أنها "أحرزت بقيادة الرئيس الأنغولي جواو لورينسو تقدما مهما بما في ذلك تفعيل آلية التحقق المعززة بقيادة أنغولا والاتفاق على مستوى الخبراء الفنيين بشأن خطة لجماعة (القوى الديمقراطية لتحرير رواندا) المسلحة وفك ارتباط القوات الأجنبية المتواجدة من دون دعوة بجمهورية الكونغو الديمقراطية".
كما دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى "الوفاء بالتزاماتها بموجب عملية (لواندا)" مشددا على وجوب أن "تحترم جميع الدول سيادة بعضها البعض وأن تحمي جميع المدنيين وأن تحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان". (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN08112024000071011013ID1108866655
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.