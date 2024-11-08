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واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف اطلاق النار في شرق الكونغو

11/8/2024 2:51:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 8 – 11 (كونا) -- عبرت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات وقف اطلاق النار المتفق عليه منذ يوليو الماضي في شرق الكونغو الديمقراطية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر عن "القلق البالغ إزاء الانتهاكات التي بدأت في 20 أكتوبر الماضي من قبل جماعة (ام 23) أو (23 مارس) المسلحة المدعومة من رواندا والخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة."
وشدد ميلر على وجوب "ايقاف (ام 23) الأعمال العدائية على الفور وتنسحب من مواقعها في إقليم (واليكالي)" وهو أكبر أقاليم مقاطعة شمال (كيفو) بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكرر دعوة واشنطن "المستمرة لرواندا لسحب جميع أفراد ومعدات قوة الدفاع الرواندية على الفور من جمهورية الكونغو الديمقراطية بما في ذلك أنظمة الصواريخ أرض-جو ووقف تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس)".
كما جدد "الدعوة المستمرة الى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف التعاون مع جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المسلحة الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة واتخاذ خطوات فورية لتسريحها".
وأشاد بعملية (لواندا) التي تأسست كجزء من خريطة طريق لواندا لعام 2022 والتي تهدف إلى نزع فتيل التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإحلال السلام في شرق الكونغو مؤكدا أنها "أحرزت بقيادة الرئيس الأنغولي جواو لورينسو تقدما مهما بما في ذلك تفعيل آلية التحقق المعززة بقيادة أنغولا والاتفاق على مستوى الخبراء الفنيين بشأن خطة لجماعة (القوى الديمقراطية لتحرير رواندا) المسلحة وفك ارتباط القوات الأجنبية المتواجدة من دون دعوة بجمهورية الكونغو الديمقراطية".
كما دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى "الوفاء بالتزاماتها بموجب عملية (لواندا)" مشددا على وجوب أن "تحترم جميع الدول سيادة بعضها البعض وأن تحمي جميع المدنيين وأن تحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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