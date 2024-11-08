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(يونيفيل): تدمير الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات القوات الدولية انتهاك صارخ للقانون الدولي

11/8/2024 2:51:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 8 - 11 (كونا) -- أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الجمعة أن التدمير "المتعمد والمباشر" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرار 1701.
وقالت (يونيفيل) في بيان إن تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات "واضحة المعالم" تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرار 1701 مذكرة مجددا قوات الاحتلال "وجميع الأطراف بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات".
وأضافت أن حفارتين وجرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أقدمت يوم أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في (رأس الناقورة) وردا على احتجاجنا العاجل نفى جيش الاحتلال القيام بأي نشاط داخل موقع اليونيفيل.
وأوضحت أنه منذ 30 سبتمبر الماضي طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي "بشكل متكرر" مغادرة جنود (يونيفيل) مواقعهم بالقرب من الخط الأزرق "من أجل سلامتهم".
وتابعت القول "وحادثة الأمس مثلها كمثل سبع حوادث مماثلة أخرى لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة" من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأعربت ( يونيفيل) عن قلقها إزاء تدمير قوات الاحتلال وإزالتها لبرميلين من البراميل الزرقاء "بشكل مباشر" التي تمثل خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان والاحتلال اإلسرائيلي (الخط الأزرق).
وشددت على أنه رغم الضغوط "غير المقبولة" التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة فإن جنود حفظ السلام سيواصلون القيام بمهام المراقبة والإبلاغ المنوطة بهم بموجب القرار 1701. (النهاية)

ف ز / م م ج




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