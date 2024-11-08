وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين الأمم المتحدة الأوضاع الأمنية في هاييتي والصومال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 8 – 11 (كونا) –- أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اليوم الجمعة محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناولت المستجدات في هاييتي والصومال واخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي
إن الوزير بلينكن بحث مع غوتيريش "المخاوف المشتركة" بشأن الأوضاع الأمنية في هاييتي والصومال وكذلك المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن.
وأضاف ميلر ان بلينكن اكد خلال المكالمة على المكاسب التي حققتها بعثة الدعم الأمني متعدد الجنسيات في هاييتي وناقش قيمة الاستجابة لطلب الحكومة الهايتية بتحويل البعثة إلى عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والتي ستوفر الدعم الأمني المستدام للشعب الهاييتي.
وأوضح ان الجانبين ناقشا كذلك خيارات التمويل لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال والخطوات اللازمة لتأمين إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين وموظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن.
واعرب بلينكن حسب المتحدث عن شكره للأمين العام على قيادته المستمرة وتعاونه المتواصل في معالجة هذه التحديات الخطيرة.(النهاية)
ا م م / م م ج
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