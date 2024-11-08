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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع أمين الأمم المتحدة الأوضاع الأمنية في هاييتي والصومال

11/8/2024 2:51:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 8 – 11 (كونا) –- أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اليوم الجمعة محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناولت المستجدات في هاييتي والصومال واخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي إن الوزير بلينكن بحث مع غوتيريش "المخاوف المشتركة" بشأن الأوضاع الأمنية في هاييتي والصومال وكذلك المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن.
وأضاف ميلر ان بلينكن اكد خلال المكالمة على المكاسب التي حققتها بعثة الدعم الأمني متعدد الجنسيات في هاييتي وناقش قيمة الاستجابة لطلب الحكومة الهايتية بتحويل البعثة إلى عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والتي ستوفر الدعم الأمني المستدام للشعب الهاييتي.
وأوضح ان الجانبين ناقشا كذلك خيارات التمويل لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال والخطوات اللازمة لتأمين إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين وموظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن.
واعرب بلينكن حسب المتحدث عن شكره للأمين العام على قيادته المستمرة وتعاونه المتواصل في معالجة هذه التحديات الخطيرة.(النهاية)

ا م م / م م ج




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