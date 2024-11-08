الدوري السعودي: (النصر) يفوز على (الرياض) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 8 - 11 (كونا) -- فاز فريق (النصر) على نظيره (الرياض) بهدف وحيد وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب (فيصل ين فهد) ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وتمكن (النصر) من إحراز هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41.
وبهذا الفوز يصل (النصر) إلى النقطة ال 22 في المركز الثالث بينما تجمد رصيد (الرياض) عند النقطة ال 14 في المركز السابع. (النهاية)
ع ش / م م ج
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