%10 انخفاض حركة الطائرات في المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – تراجعت حركة الطائرات في مطارات المملكة بنسبة 10 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. فيما شهدت حركة الشحن الجوي ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته 93 %.
وأظهر ملخص تقرير مؤشرات اداء النقل للربع الثالث 2024 الصادر عن وزارة النقل فيما يتعلق بأهم مؤشرات أداء القطاع أن إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى كافة مطارات المملكة بلغ 22.537 طائرة في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة مع 25.024 طائرة في الربع الثالث من العام 2023 وبنسبة انخفاض 10 %.
وبلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى مطارات المملكة كافة 2.637.635 مسافرا خلال الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ2.975.150 مسافرا في الربع الثالث من العام 2023 وبنسبة انخفاض 10 %.
وبخصوص حجم الشحن الجوي الصادر والوارد من خلال مطارات المملكة كافة فقد بلغ (38.415) طنا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ19.901 طن في الربع الثالث من العام 2023 وبنسبة ارتفاع 93 %.
وبينت أهم مؤشرات أداء قطاع النقل البحري أن إجمالي حركة مناولة البضائع من خلال كافة المرافق المينائية في العقبة وصل إلى 6355660 طنا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ5842613 طنا في الربع الثالث من العام 2023 وبنسبة ارتفاع 9 %.
كما بلغ عدد السفن التي أمت ميناء العقبة 389 سفينة في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ353 سفينة في الربع الثالث من العام 2023 وبزيادة تقدر بنسبة 10 %.
ووصل عدد الركاب عبر ميناء الركاب 60977 راكبا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ57865 راكبا في الربع الثالث من العام 2023 وبنسبة ارتفاع 5 %.
اما مؤشرات أداء قطاع النقل البري فقد بين التقرير أن عدد المسافرين عبر جميع المعابر الحدودية البرية بلغ 2844117 مسافرا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ2305141 مسافرا في الربع الثالث من العام 2023 وبزيادة تقدر بـ23 %.
وبلغ إجمالي حركة مناولة البضائع 11.770.749 طنا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ9.593.060 طنا لنفس الفترة من العام 2023 وبنسبة ارتفاع 23 %.
ووصل حجم البضائع المستوردة الى 5.051.638 طنا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ5.716.757 طنا لنفس الفترة من العام 2023 وبنسبة انخفاض 12 %.
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