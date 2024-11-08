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رغم تراجع التضخم.. مخاطر تحدق بأسواق السلع الأولية

11/8/2024 2:49:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيير أوليفييه غورينشا*

دعونا نبدأ بالأخبار السارة: يبدو أن العالم قد انتصر في معركته ضد التضخم بشكل كبير، حتى وإن كانت الضغوط السعرية ما تزال مستمرة في بعض البلدان. فبعد أن بلغ التضخم الكلي ذروته عند 9.4 % على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، نتوقع هبوطه إلى 3.5 % مع حلول نهاية العام المقبل، وهي نسبة أقل قليلا من مستواه المتوسط خلال العقدين السابقين على الجائحة. وفي معظم البلدان، أصبح التضخم يقترب الآن من مستهدفات البنوك المركزية، وهو ما يمهد الطريق للتيسير النقدي عبر البنوك المركزية الكبرى.
وقد ظل الاقتصاد العالمي محتفظا بقدرته على الصمود بصورة غير عادية على امتداد عملية خفض التضخم. ويُتوقع استمرار النمو بصورة مطردة عند 3.2 % في 2024 و2025، وإن كانت توقعات النمو في بعض الاقتصادات منخفضة الدخل والاقتصادات النامية قد خفضت بشكل كبير، وهو ما يرتبط في الغالب باحتدام الصراعات.
وفي الاقتصادات المتقدمة، يتسم النمو في الولايات المتحدة بالقوة، حيث بلغ 2.8 % هذا العام، لكنه سيتحول نحو مستواه الممكن في 2025. وفي الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، يُتوقع انتعاش النمو بدرجة طفيفة العام المقبل، مع اقتراب الناتج من مستواه الممكن. وتتسم آفاق النمو بدرجة كبيرة من الاستقرار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فتبلغ 4.2 % هذا العام والعام المقبل، مع استمرار قوة أداء اقتصادات آسيا الصاعدة.
وتراجع التضخم بدون حدوث ركود عالمي يمثل إنجازا كبيرا. والطفرة في التضخم ثم ما تلاها من تراجع أحدثت مزيجا من الصدمات التي تمثلت في الاضطرابات في سلاسل الإمداد على نطاق واسع مقترنة بضغوط الطلب القوية في أعقاب الجائحة، تلتها زيادات حادة في أسعار السلع الأولية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأدت هذه الصدمات إلى تحول نحو الصعود وزيادة انحدار العلاقة بين النشاط الاقتصادي والتضخم، وفقا لمنحنى فيليبس. وفي ظل انخفاض حدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وبدء تشديد السياسات النقدية لتقييد الطلب، أتاحت عودة أسواق العمل إلى أوضاعها الطبيعية تراجع التضخم بسرعة بدون حدوث تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي.
ومن الواضح أن جزءا كبير من تراجع التضخم يمكن أن يُعزى إلى تراجع حدة الصدمات نفسها، وما اقترن به من تحسن في عرض العمالة، الذي ارتبط بزيادة الهجرة في كثير من الأحيان. إلا أن السياسات النقدية كان لها دور حاسم أيضا من خلال المحافظة على ثبات توقعات التضخم، وتجنب دوامات الأجور والأسعار الضارة وتكرار تجربة التضخم الكارثية التي حدثت في حقبة السبعينيات.
وبرغم الأخبار الجيدة عن التضخم، فإن مخاطر التطورات السلبية آخذة في التزايد وأصبحت الآن مهيمنة على الآفاق. ويمكن لتصاعد الصراعات الإقليمية، ولا سيما في الشرق الأوسط، أن يفرض مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأولية. أما التحولات نحو السياسات التجارة والصناعية غير المرغوب فيها فيمكن أن يخفض الناتج بشكل كبير مقارنة بتوقعاتنا في السيناريو الأساسي. وقد تظل السياسة النقدية مفرطة التشديد لفترة طويلة للغاية، كما أن الأوضاع المالية العالمية قد تشتد فجأة.
وعودة معدلات التضخم لتقترب من الأهداف التي وضعتها البنوك المركزية تمهد الطريق لتحول السياسات على ثلاثة محاور. وسوف يقدم ذلك متنفسا تشتد الحاجة إليه على مستوى الاقتصاد الكلي، في وقت ما تزال المخاطر والتحديات فيه مرتفعة.
والمحور الأول، وهو السياسة النقدية، جاري العمل بشأنه بالفعل. فمنذ يونيو الماضي، شرعت البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة في تخفيض أسعار الفائدة الأساسية، والتوجه نحو موقف محايد. وسيدعم هذا التوجه النشاط الاقتصادي في وقت تُظهر فيه كثير من أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة علامات تراجع، في ظل ارتفاع معدلات البطالة. مع هذا، فحتى الآن، ظل ارتفاع البطالة تدريجيا ولا يشير إلى حدوث تباطؤ وشيك في النشاط الاقتصادي.
وانخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى سيخفف الضغوط على اقتصادات الأسواق الصاعدة، مع تعزيز عملاتها مقابل الدولار الأميركي وتحسن الأوضاع المالية. ومن شأن هذا الأمر أن يساعد على الحد من الضغوط التضخمية القادمة من الخارج، مما يجعل من الأسهل على هذه البلدان مواصلة مسارها الخاص لخفض التضخم.
على الرغم من هذا، يظل توخي الحذر أمرا مهما. وما يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعا للغاية، ويبلغ تقريبا ضعف المستويات التي كان عليها قبل الجائحة. ويواجه عددا قليلا من اقتصادات الأسواق الصاعدة ارتفاعا في الضغوط التضخمية مرة أخرى كما بدأت مجددا في رفع أسعار الفائدة الأساسية.
وعلاوة على هذا، فإننا اليوم في خضم عالم تسوده اضطرابات سلاسل الإمداد - بسبب تغير المناخ، والأوضاع الصحية، والتوترات الجغرافية السياسية. ودائما ما يكون احتواء التضخم أصعب على السياسة النقدية عندما تواجه هذه الصدمات، والتي تؤدي بشكل متزامن إلى ارتفاع الأسعار والحد من الناتج.
وأخيرا، في حين ظلت توقعات التضخم ثابتة بالفعل في هذه المرة، فقد تصبح أكثر صعوبة في المرة التالية، لأن العمال سيكونون أكثر حذرا بشأن حماية أجورهم والشركات في حماية أرباحها.
أما التحول الثاني فهو في سياسة المالية العامة. فالحيز المالي هو حجر الزاوية في الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. وبعد سنوات من انتهاج سياسة مالية تيسيرية في كثير من البلدان، آن الأوان لتثبيت ديناميكيات الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي التي تشتد الحاجة إليها.
وعلى الرغم من أن تراجع أسعار الفائدة الأساسية يوفر بعض التخفيف في أعباء المالية العامة عن طريق خفض تكاليف التمويل، لن يكون هذا الأمر كافيا، لا سيما وأن أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل ما تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وفي كثير من البلدان، يتعين تحسين الأرصدة الأولية (وهي الفرق بين إيرادات المالية العامة والنفقات العامة بعد خصم خدمة الدين).
وفي بعض البلدان، منها الولايات المتحدة والصين، لا تؤدي خطط المالية العامة الحالية إلى استقرار ديناميكية الدين. أما في بلدان أخرى كثيرة، فعلى الرغم من أن خطط المالية العامة المبكرة كانت مبشرة في أعقاب أزمتي جائحة كوفيد - 19 وارتفاع تكلفة المعيشة، توجد مؤشرات متزايدة على خروجها عن المسار المحدد.
والحقيقة أن المسار ضيق. فإرجاء الضبط المالي يزيد من خطر حدوث تصحيحات غير منظمة تفرضها أوضاع السوق، في حين قد يكون التحول البالغ الحدة نحو التشديد المالي مثبطا لذاته ويلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.
والنجاح يقتضي تطبيق عمليات تصحيح متعددة السنوات مستمرة وذات مصداقية دون تأخير، حيث يكون الضبط ضروريا. وكلما كان التصحيح المالي أكثر مصداقية وانضباطا، يمكن للسياسة النقدية أن تقوم بدور داعم من خلال خفض أسعار الفائدة الأساسية مع إبقاء التضخم قيد الاحتواء. ولكن، كان هناك افتقار إلى الرغبة والقدرة على تنفيذ عمليات تصحيح منضبطة وذات مصداقية.
والتحول الثالث - والأصعب - نحو الإصلاحات المعززة للنمو. فما يزال يتعين بذل جهود أكبر بكثير لتحسين آفاق النمو وزيادة الإنتاجية، لأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا به التصدي للتحديات الكثيرة التي نواجهها؛ أي إعادة بناء هوامش الأمان المالي، ومواجهة مسألة شيخوخة السكان وتراجع النمو السكاني في مناطق كثيرة من العالم، والتعامل مع التحول المناخي، وزيادة القدرة على الصمود، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر عرضة للخطر، داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء.
ولسوء الطالع، فإن آفاق النمو ستظل ضعيفة لخمس سنوات من الآن، فلا تتجاوز 3,1 %، وهي أدنى نسبة منذ عقود. وفي حين يعكس جانب كبير من هذا الأمر آفاق النمو الأضعف للصين، تدهورت أيضا التوقعات على المدى المتوسط في مناطق أخرى، منها أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة تزايد المنافسة الخارجية ومواطن الضعف الهيكلية في قطاع التصنيع والإنتاجية، ينفذ كثير من البلدان تدابير على مستوى السياسات الصناعية والتجارية لحماية العمال والصناعات على المستوى المحلي. ولكن الاختلالات الخارجية غالبا ما تعكس القوى الاقتصادية الكلية، أي ضعف الطلب المحلي في الصين، أو الطلب المفرط في الولايات المتحدة. ومعالجة هذه الأمور تقتضي تهيئة الأوضاع الكلية بشكل مناسب.
وعلاوة على ذلك، بينما يمكن لتدابير السياسات الصناعية والتجارية في بعض الأحيان أن تعطي دفعة للاستثمار والنشاط على المدى القصير– وخاصة حينما تعتمد على الدعم الممول بالديون – فهي غالبا ما تفضي إلى الانتقام ولا تحقق تحسنات دائمة في مستويات المعيشة. وينبغي تجنبها حينما تفتقر إلى الحرص في معالجة إخفاقات السوق الواضحة أو مخاوف الأمن القومي ذات التعريف الضيق.
بدلا من ذلك، يجب أن يتحقق النمو الاقتصادي انطلاقا من إصلاحات محلية طموحة تعمل على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتحسين المنافسة وتوزيع الموارد، وزيادة التكامل الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة الإنتاجية.

* أستاذ كرسي إس كيه وأنجيلا تشان في الإدارة العالمية في كلية الاقتصاد وكلية هاس لإدارة الأعمال

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