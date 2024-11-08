خمسة رياديين أردنيين يتفوقون في مسابقات عالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – تمكن خمسة رياديين أردنيين يقودون شركات ناشئة من الحصول على مراكز متقدمة في فعاليات ومسابقات عالمية معنية بالتقنية والريادة والاستدامة خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وتركزت أفكار الشركات التي يقودها هؤلاء الرياديون في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاستدامة وهي التوجهات الحديثة التي تشهد تطورات لافتة ومتسارعة حول العالم.
ورصدت "الغد" إنجازات الرياديين الذين تنافسوا مع عشرات الشركات الناشئة من حول العالم في هذه المسابقات والتحديات التي تهدف إلى تكريم وتحفيز الرياديين الذين يحملون أفكارا متميزة في قطاعاتهم.
وفي مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر، حققت شركة "آيون" للتقنيات المصغرة جائزة دولية في واحدة من أكبر المسابقات للشركات الناشئة حول العالم والتي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية قبل عدة أسابيع.
وتمكنت شركة "آيون" التي تأسست قبل ست سنوات، وتشرف على شبكة وأنظمة لشحن السيارات الكهربائية من الفوز بلقب أفضل شركة تكنولوجيا خضراء في منطقة الشرق الأوسط ضمن الفعالية التي ترشحت لها وتنافست عشرات الشركات الناشئة من 100 دولة حول العالم.
وفي سياق متصل تمكنت الريادية الأردنية م.عبد الفتاح خريسات وفريقها في شركة " أداء" خلال الشهر الماضي من الفوز وسط منافسة عالمية شديدة بجائزة "خبير العام للبناء الأخضر" الدولية التي تمنح من قبل مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي، للمستشارين والشركات العقارية المتميزين في مجال البناء المستدام.
وتؤكد هذه الجائزة على مساهمات فريق شركة (أداء) الأردنية بإدارة خريسات في قطاع الاستدامة واحترافيته على المستوى الدولي التي أدت بنجاح إلى اعتماد مبنى "المتحف المصري الكبير" الجديد في الجيزة في وقت سابق من هذا العام كمبنى أخضر حسب النظام الدولي "التميز في التصميم والكفاءة - إيدج" وتحقيقه أعلى مستوى في الاعتماد، مما أدى إلى منحه أيضا جائزة "مشروع العام للبناء الأخضر".
وحصدت الريادية الأردنية أسيل شقرة من خلال مشروعها " حواس" جائزة إقليمية للمشاريع الريادية الواعدة.
وتمكنت شقرة من خلال مشروعها أن تحجز مكانا بين الفائزين في مسار "الواعدين" ضمن النسخة الأولى من جائزة المجلس العربي لشباب العالم وهو ما يعد إنجازا متميزا واعترافا بأهمية الفكرة التي يقوم عليها مشروع "حواس" الذي يقوم على منصة تُوفر محتوى عربيا صوتيا من خلال وصف صوتي للأفلام والمسلسلات خاصة بالأطفال المكفوفين ليتخيلوا المشاهد ويتصوروها بشكل أدق.
وجائزة المجلس العربي لشباب العالم هي جائزة عالمية تستهدف شباب العالم في مجالات متعددة لتكريم المشاريع الإبداعية والاستثنائية وتبين جهود الشباب المتميزة في تحقيق التغيير الإيجابي.
وخلال الشهر الماضي حجزت الشركة الأردنية الريادية "الفريدو بوكس" مكانا بين أفضل 8 شركات ناشئة في تحدي "كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا"، التي ينظمه التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات، ويعرف باختصار تحالف "WITSA" في دورتها الثامنة والعشرين.
وحازت الشركة الناشئة الأردنية، التي تشرف على منصة إلكترونية لبيع وشراء الكتب الأكاديمية المستعملة على هذا الإنجاز بدعم ومتابعة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" التي نظمت وأشرفت على النسخة الوطنية من المسابقة.
وتمكن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " ألجيبرا انتيلجنس" الناشئة المتخصصة في حلول مراقبة الطاقة، أحمد الطوافشة من تسجيل إنجاز على مستوى إقليمي عندما حصد قبل عدة أشهر جائزة "مبتكر الطاقة لعام 2024 " عن منطقة الشرق الأوسط من قبل جمعية مهندسي الطاقة الأميركية.
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