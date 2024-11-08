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صيام ينال الميدالية الفضية في بطولة الشطرنج العربية

11/8/2024 2:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- توج لاعب المنتخب الوطني للفئات العمرية للشطرنج خالد صيام، بالميدالية الفضية لفئة تحت 12 سنة، في البطولة العربية التي أقيمت في تونس مؤخرا، وسط مشاركة واسعة من المنتخبات العربية.
وشارك المنتخب الوطني بـ3 لاعبين، هم خالد صيام، ماسة وشاح، وأمجد اليبرودي، وكان هدف اتحاد اللعبة ومدربي المنتخبات الوطنية الوطنيين من هذه المشاركة، منح اللاعبين الصغار خبرة المشاركات الخارجية والمنافسات في البطولات الرسمية سواء العربية والقارية والدولية، حيث تعتبر المشاركة الرسمية الأولى للاعبين التي قدموا فيها مستويات طيبة.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الاتحاد م. نواف إرشيدات، بأن هذه المشاركة لم تكن مدرجة على خطة الاتحاد لهذا الموسم، مشيرا إلى أن المشاركة جاءت لمنح اللاعبين فرصة لتطوير القدرات بالاحتكاك بالخامات الشطرنجية العربية، ومشددا على نهج الاتحاد بالاهتمام الخامات الناشئة من الجنسين، وتوفير أجواء الاحتكاك والمنافسة الخارجية، ضمن نظرة الاتحاد بعيدة المدى لتنفيذ سياسة الإحلال وبالتجديد بالاجيال الشطرنجية لدفع عجلة إنجازات اللعبة.
وأثنى إرشيدات على نجاز الواعد صيام، وأداء ونتائج اللاعبين الثلاثة، مشيرا أن لدى اتحاد الشطرنج قاعدة مميزة من المواهب الشطرنجية على صعيد الرجال والسيدات، مستذكرا انطلاقة الواعد أحمد الخطيب الذي لقي الاهتمام والمتابعة وحصد العديد من الانجازات الوطنية من الفئات العمرية حتى فئة الرجال، ومتوقفا عند إنجازه الأبرز في العام الماضي عندما توج بذهبية العرب، واستطاع أن يسجل اسمه أول لاعب أردني يحصل على لقب أستاذ دولي كبير "جراند ماستر" في تاريخ الشطرنج الأردني، ووهو ما يعتبر حافزا كبيرا لنظرائه والأجيال الشطرنجية من الجنسين، على حد تعبير إرشيدات.

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