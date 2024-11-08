صيام ينال الميدالية الفضية في بطولة الشطرنج العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- توج لاعب
المنتخب الوطني للفئات العمرية للشطرنج خالد صيام، بالميدالية الفضية لفئة تحت 12 سنة، في البطولة العربية التي أقيمت في تونس مؤخرا، وسط مشاركة واسعة من المنتخبات العربية.
وشارك المنتخب الوطني بـ3 لاعبين، هم خالد صيام، ماسة وشاح، وأمجد اليبرودي، وكان هدف اتحاد اللعبة ومدربي المنتخبات الوطنية الوطنيين من هذه المشاركة، منح اللاعبين الصغار خبرة المشاركات الخارجية والمنافسات في البطولات الرسمية سواء العربية والقارية والدولية، حيث تعتبر المشاركة الرسمية الأولى للاعبين التي قدموا فيها مستويات طيبة.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الاتحاد م. نواف إرشيدات، بأن هذه المشاركة لم تكن مدرجة على خطة الاتحاد لهذا الموسم، مشيرا إلى أن المشاركة جاءت لمنح اللاعبين فرصة لتطوير القدرات بالاحتكاك بالخامات الشطرنجية العربية، ومشددا على نهج الاتحاد بالاهتمام الخامات الناشئة من الجنسين، وتوفير أجواء الاحتكاك والمنافسة الخارجية، ضمن نظرة الاتحاد بعيدة المدى لتنفيذ سياسة الإحلال وبالتجديد بالاجيال الشطرنجية لدفع عجلة إنجازات اللعبة.
وأثنى إرشيدات على نجاز الواعد صيام، وأداء ونتائج اللاعبين الثلاثة، مشيرا أن لدى اتحاد الشطرنج قاعدة مميزة من المواهب الشطرنجية على صعيد الرجال والسيدات، مستذكرا انطلاقة الواعد أحمد الخطيب الذي لقي الاهتمام والمتابعة وحصد العديد من الانجازات الوطنية من الفئات العمرية حتى فئة الرجال، ومتوقفا عند إنجازه الأبرز في العام الماضي عندما توج بذهبية العرب، واستطاع أن يسجل اسمه أول لاعب أردني يحصل على لقب أستاذ دولي كبير "جراند ماستر" في تاريخ الشطرنج الأردني، ووهو ما يعتبر حافزا كبيرا لنظرائه والأجيال الشطرنجية من الجنسين، على حد تعبير إرشيدات.
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