اتحاد الكرة يحدد 7 الشهر المقبل موعدا لانعقاد الهيئة العامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حدد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، يوم السبت الـ7 من الشهر المقبل، موعدا لانعقاد الهيئة العامة للاتحاد.
ووجه الاتحاد الدعوة إلى أعضاء الهيئة العامة عن فئات المستقلين، وأندية الدوري الأردني للمحترفين، وأندية الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية، وأندية الدرجة الثالثة، والأندية النسوية، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للاتحاد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الـ7 من الشهر المقبل في فندق إنتركونتننتال عمان.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن النشاطات والبيانات المالية وتقرير المدقق الخارجي، وأية وثائق ذات علاقة، علما بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن انتخابات تكميلية لانتخاب عضو مجلس الإدارة عن فئة أندية الدرجة الأولى، وفقا للمادة (27) من النظام الأساسي للاتحاد.
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