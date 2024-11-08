اتحاد الكرة يحدد 7 الشهر المقبل موعدا لانعقاد الهيئة العامة

حدد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، يوم السبت الـ7 من الشهر المقبل، موعدا لانعقاد الهيئة العامة للاتحاد.



ووجه الاتحاد الدعوة إلى أعضاء الهيئة العامة عن فئات المستقلين، وأندية الأردني للمحترفين، وأندية الدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية، وأندية الدرجة الثالثة، والأندية النسوية، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للاتحاد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الـ7 من الشهر المقبل في فندق إنتركونتننتال عمان.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن النشاطات والبيانات المالية وتقرير المدقق الخارجي، وأية وثائق ذات علاقة، علما بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن انتخابات تكميلية لانتخاب عضو مجلس الإدارة عن فئة أندية الدرجة الأولى، وفقا للمادة (27) من النظام الأساسي للاتحاد.

