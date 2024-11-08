مغير السرحان يتجاوز الأهلي بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تجاوز فريق مغير السرحان نظيره الأهلي بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدرع اتحاد كرة القدم.
وتقدم مغير السرحان بالنتيجة عبر اللاعب أحمد المزاودة عند الدقيقة 38، قبل أن يعدل الأهلي النتيجة عبر اللاعب عبد الله حبوش عند الدقيقة 39، فيما سجل هدف مغير السرحان الثاني اللاعب محمود فريتخ عند الدقيقة 52، قبل أن يعزز اللاعب أحمد أبو صعيليك النتيجة لمغير السرحان بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 88، وتكفل أحمد الحراحشة بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.
وتقدم مغير السرحان للمركز الرابع برصيد 5 نقاط، فيما تراجع الأهلي للمركز السادس والأخير وبرصيده 3 نقاط.
وتقام عند الساعة الثامنة والنصف مساء المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي تجمع السلط مع الرمثا.
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