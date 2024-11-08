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مغير السرحان يتجاوز الأهلي بدرع الاتحاد

11/8/2024 2:48:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- تجاوز فريق مغير السرحان نظيره الأهلي بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدرع اتحاد كرة القدم.

وتقدم مغير السرحان بالنتيجة عبر اللاعب أحمد المزاودة عند الدقيقة 38، قبل أن يعدل الأهلي النتيجة عبر اللاعب عبد الله حبوش عند الدقيقة 39، فيما سجل هدف مغير السرحان الثاني اللاعب محمود فريتخ عند الدقيقة 52، قبل أن يعزز اللاعب أحمد أبو صعيليك النتيجة لمغير السرحان بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 88، وتكفل أحمد الحراحشة بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

وتقدم مغير السرحان للمركز الرابع برصيد 5 نقاط، فيما تراجع الأهلي للمركز السادس والأخير وبرصيده 3 نقاط.

وتقام عند الساعة الثامنة والنصف مساء المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي تجمع السلط مع الرمثا.

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