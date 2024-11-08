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أنشيلوتي مقتنع بقدرة مبابي وريال مدريد على تجاوز الفترة الصعبة

11/8/2024 2:48:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إنه لم يتحدث ولا ينوي التحدث مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بشأن غيابه عن المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي الثانية على التوالي، مؤكدا أنه سيواصل اللعب "كمهاجم" وليس كجناح أيسر لأنه لا يريد إبعاد فينيسيوس، الذي "يصنع الفارق" في مركزه، عنه.
وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة أوساسونا بالليجا: "لم أتحدث معه في هذا الأمر ولن أتحدث معه. ليس لدي الحق في الحكم على قرارات مدرب فرنسا، هو من اتخذها وعلينا احترامها. مبابي لديه دوافع جيدة، إنه محبط مثل الجميع، لكنه متحمس لتجاوز هذه اللحظة".
وأضاف حول مبابي، الذي سجل ثمانية أهداف في 15 مباراة: "إنه يتدرب بشكل جيد. إنه يمر بلحظة صعبة، مثل كل واحد منا. ويجب على كل واحد منا أن يفكر في أنها فرصة، وعلينا أن نكون أذكياء لتجاوزها بشكل أسرع، بتركيز أكبر وسلوكيات أفضل. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع المشاكل التي تأتي، والمشكلة التي يواجهها هي نفسها التي نواجهها جميعا وهي أننا غير قادرين على إخراج أفضل ما لدينا".
وتابع: "أنا مقتنع بأنه سيجتاز الفترة الصعبة التي يمر بها؛ أنا أتحدث عن مبابي، لكن الأمر نفسه ينطبق على فينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام.. ليس من الصعب بالنسبة لي أن أقول إنها فترة صعبة، إنه أمر طبيعي في كرة القدم، في رياضة تعتبر الهزيمة فيها حقيقة من حقائق الحياة".
وشدد: "نحن لسنا معتادين على ذلك لأن كل شيء كان مثاليا منذ فترة طويلة، نحن نتقبل ذلك ولا يمكننا الاستسلام. إنها مجموعة قوية وصحية ومتحمسة في أفضل نادٍ في العالم. إنه أفضل مكان للعيش وتجاوز الأوقات الصعبة. نحن جميعا في نفس القارب هنا. ونحن متحدون أكثر من أي وقت مضى".
كما أكد أنه لن يغير مركز فينيسيوس ليضع مبابي على الجناح الأيسر بدلا من اللعب كمهاجم صريح "لم أرغب في تغيير مركز اللاعب الذي يصنع الفارق. يمتلك مبابي خصائص اللعب كمهاجم صريح. لا أريد تغيير ذلك".
ورفض أنشيلوتي من جانب آخر الحديث عن صفقات محتملة مقبلة قائلا: "هذا ليس الوقت للحديث عن صفقات، لأنه يعني أننا لا نقيم جيدا المشكلة التي لدينا. الآن لا يمكننا إبرام صفقات، هذا موضوع سنتحدث عنه في الأشهر المقبلة".
وتعرض ريال مدريد لهزيمتين قاسيتين على ملعبه، في الليجا ضد برشلونة في الكلاسيكو 0-4 وفي دوري الأبطال أمام ميلان 1-3.
من جهة ثانية، أكد أنشيلوتي، الذي يمر بواحدة من أصعب أوقاته كمدرب لريال مدريد، إنه لا يشعر بالندم على عدم قبوله عرض تدريب منتخب البرازيل.
وصرح: "هذا يجعلني أضحك. شكرا لإعطائي فرصة للضحك. هذا ليس الوقت المناسب للضحك. إنها لحظة حساسة وعلينا أن نتجاوزها. إنه وقت التصرف. أنا لا أندم على أي شيء وأحاول الاستمتاع بكل يوم أقضيه في بالديبيباس، وسأفعل ذلك كل يوم. سأكون ممتنا لكل الوقت الذي سأقضيه هنا والوقت الذي سأقضيه. أنا سعيد بقضاء هذا الوقت الصعب هنا لأنه أفضل نادٍ في العالم".
وأبدى أنشيلوتي ثقته في أنهم "وجدوا الحل" لمشاكل فريقه بعد هزيمتين متتاليتين، لكنه وضع الضغط على لاعبيه بتأكيده أنه "ينبغي إثبات ذلك" على أرض الملعب.
إلى ذلك، يتطلع برشلونة إلى مواصلة سيره بثبات لاستعادة لقب الدوري الإسباني، عندما يحلّ ضيفا على ريال سوسييداد غدا الأحد.
متسلحا بعروض فنية رائعة في الفترة الأخيرة حيث فاز في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، آخرها الفوز خارج معقله على النجم الاحمر الصربي 5-2، ناهيك عن اكتساحه للغريم اللدود ريال 4-0 في عقر داره برنبايو و4-1 على بايرن ميونيخ الألماني، يأمل فريق المدرب الألماني هانزي فليك في الاستفادة لأقصى حدّ ممكن من فترة التذبذب التي تصيب منافسه الأبرز على لقب "لا ليجا"، بعد أن اتسعت الفجوة بينهما إلى تسع نقاط، رغم امتلاك ريال لمباراة أقل.
ويقدّم العملاق الكاتالوني أداء هجوميا رفيعا، إذ سجّل 29 هدفا في سلسلة انتصاراته السبعة الأخيرة، بقيادة متصدر ترتيب هدافي الدوري، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 14 هدفا.
كما أحرز مهاجم بايرن السابق حتى اللحظة 19 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات في 16 مباراة، وخمسة اهداف في أربع مباريات في دوري الأبطال.
ووصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ 99 في المسابقة القارية المرموقة من خلال تسجيله الثنائية في مرمى النجم الاحمر الأربعاء.
وقال فليك في تصريحات لقناة موفيستار "نستطيع دائما التحسن، لكن ما يمكنني قوله هو أنني سعيد للغاية. لقد لعبوا بشكل جيد، وكانوا جيدين في التعامل مع الكرة، كما ضغطنا عليهم، ومن الجيد أن نرى ذلك".
من جهته، قال مدافع برشلونة إينيجو مارتينيز الذي سجّل أيضا بالمواجهة الأخيرة ضد النجم الأحمر "من الواضح أننا نؤدي الأمور بشكل جيد للغاية، وكثير من هذه الأمور تظهر وتنعكس على أدائنا، ولكن هناك بعض الأمور التي أستطيع أن أخبركم بها، كمدافع، أننا نعاني منها".
وأردف "عندما يتراجع تركيز الفريق قليلاً في النهاية... إذا تمكنا من تحسين ذلك، أعتقد أننا يمكن أن نكون فريقا رائعا".
من جهته، لا يمرّ ريال سوسييداد، سادس الموسم الماضي، في أفضل ايامه، إذ يحتل المركز الحادي عشر، لكنه يأمل في البناء على فوزه الأخير على إشبيلية خارج ارضه 2-0 للاقتراب أكثر من المراكز الأمامية، بحيث يتخلف أربع نقاط عن المركز السادس.
وتعرض باو كوبارسي نجم برشلونة، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام النجم الأحمر الصربي الأربعاء الماضي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن كوبارسي عانى من جرح في وجهه، تلقى بسببه 10 غرز، ورغم ذلك يريد التواجد مع الفريق في مباراته القادمة ضد ريال سوسييداد.
وأضافت الصحيفة، أن كوبارسي قام بزيارة أحد المختصين، لمعرفة ما إذا كان هناك قناع يسمح له باللعب مع تقليل المخاطر ودون إزعاج أم لا.
وتابعت: "كوبارسي لا يريد تفويت فرصة المشاركة أمام سوسييداد رغم الإصابة والمخاطر الكبيرة التي تحيط به".
وأوضحت أن المدافع طلب من النادي الكاتالوني، إيجاد قناع يسمح له باللعب، لتفادي إعادة فتح الجرح مرة أخرى.
من ناحية أخرى، يسعى اتلتيكو مدريد للاستمرار في تسلق الترتيب مستفيدا من تعثر جاره المدريدي، وسيواجه ريال مايوركا غدا.
ويدخل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المباراة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، آخرها الفوز اللافت على باريس سان جرمان بطل فرنسا 2-1 في عقر داره بهدف الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع.
ويحتل أتلتيكو المركز الثالث بفارق نقطة عن ريال و10 عن برشلونة المتصدر. كما يأمل فياريال في التمسّك بالمركز الرابع (21 نقطة) عندما يستضيف ديبورتيفو ألافيس الرابع عشر. -(وكالات)

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