أنشيلوتي مقتنع بقدرة مبابي وريال مدريد على تجاوز الفترة الصعبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إنه لم يتحدث ولا ينوي التحدث مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بشأن غيابه عن المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي الثانية على التوالي، مؤكدا أنه سيواصل اللعب "كمهاجم" وليس كجناح أيسر لأنه لا يريد إبعاد فينيسيوس، الذي "يصنع الفارق" في مركزه، عنه.
وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة أوساسونا بالليجا: "لم أتحدث معه في هذا الأمر ولن أتحدث معه. ليس لدي الحق في الحكم على قرارات مدرب فرنسا، هو من اتخذها وعلينا احترامها. مبابي لديه دوافع جيدة، إنه محبط مثل الجميع، لكنه متحمس لتجاوز هذه اللحظة".
وأضاف حول مبابي، الذي سجل ثمانية أهداف في 15 مباراة: "إنه يتدرب بشكل جيد. إنه يمر بلحظة صعبة، مثل كل واحد منا. ويجب على كل واحد منا أن يفكر في أنها فرصة، وعلينا أن نكون أذكياء لتجاوزها بشكل أسرع، بتركيز أكبر وسلوكيات أفضل. هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع المشاكل التي تأتي، والمشكلة التي يواجهها هي نفسها التي نواجهها جميعا وهي أننا غير قادرين على إخراج أفضل ما لدينا".
وتابع: "أنا مقتنع بأنه سيجتاز الفترة الصعبة التي يمر بها؛ أنا أتحدث عن مبابي، لكن الأمر نفسه ينطبق على فينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام.. ليس من الصعب بالنسبة لي أن أقول إنها فترة صعبة، إنه أمر طبيعي في كرة القدم، في رياضة تعتبر الهزيمة فيها حقيقة من حقائق الحياة".
وشدد: "نحن لسنا معتادين على ذلك لأن كل شيء كان مثاليا منذ فترة طويلة، نحن نتقبل ذلك ولا يمكننا الاستسلام. إنها مجموعة قوية وصحية ومتحمسة في أفضل نادٍ في العالم. إنه أفضل مكان للعيش وتجاوز الأوقات الصعبة. نحن جميعا في نفس القارب هنا. ونحن متحدون أكثر من أي وقت مضى".
كما أكد أنه لن يغير مركز فينيسيوس ليضع مبابي على الجناح الأيسر بدلا من اللعب كمهاجم صريح "لم أرغب في تغيير مركز اللاعب الذي يصنع الفارق. يمتلك مبابي خصائص اللعب كمهاجم صريح. لا أريد تغيير ذلك".
ورفض أنشيلوتي من جانب آخر الحديث عن صفقات محتملة مقبلة قائلا: "هذا ليس الوقت للحديث عن صفقات، لأنه يعني أننا لا نقيم جيدا المشكلة التي لدينا. الآن لا يمكننا إبرام صفقات، هذا موضوع سنتحدث عنه في الأشهر المقبلة".
وتعرض ريال مدريد لهزيمتين قاسيتين على ملعبه، في الليجا ضد برشلونة في الكلاسيكو 0-4 وفي دوري الأبطال أمام ميلان 1-3.
من جهة ثانية، أكد أنشيلوتي، الذي يمر بواحدة من أصعب أوقاته كمدرب لريال مدريد، إنه لا يشعر بالندم على عدم قبوله عرض تدريب منتخب البرازيل.
وصرح: "هذا يجعلني أضحك. شكرا لإعطائي فرصة للضحك. هذا ليس الوقت المناسب للضحك. إنها لحظة حساسة وعلينا أن نتجاوزها. إنه وقت التصرف. أنا لا أندم على أي شيء وأحاول الاستمتاع بكل يوم أقضيه في بالديبيباس، وسأفعل ذلك كل يوم. سأكون ممتنا لكل الوقت الذي سأقضيه هنا والوقت الذي سأقضيه. أنا سعيد بقضاء هذا الوقت الصعب هنا لأنه أفضل نادٍ في العالم".
وأبدى أنشيلوتي ثقته في أنهم "وجدوا الحل" لمشاكل فريقه بعد هزيمتين متتاليتين، لكنه وضع الضغط على لاعبيه بتأكيده أنه "ينبغي إثبات ذلك" على أرض الملعب.
إلى ذلك، يتطلع برشلونة إلى مواصلة سيره بثبات لاستعادة لقب الدوري الإسباني، عندما يحلّ ضيفا على ريال سوسييداد غدا الأحد.
متسلحا بعروض فنية رائعة في الفترة الأخيرة حيث فاز في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، آخرها الفوز خارج معقله على النجم الاحمر الصربي 5-2، ناهيك عن اكتساحه للغريم اللدود ريال 4-0 في عقر داره برنبايو و4-1 على بايرن ميونيخ الألماني، يأمل فريق المدرب الألماني هانزي فليك في الاستفادة لأقصى حدّ ممكن من فترة التذبذب التي تصيب منافسه الأبرز على لقب "لا ليجا"، بعد أن اتسعت الفجوة بينهما إلى تسع نقاط، رغم امتلاك ريال لمباراة أقل.
ويقدّم العملاق الكاتالوني أداء هجوميا رفيعا، إذ سجّل 29 هدفا في سلسلة انتصاراته السبعة الأخيرة، بقيادة متصدر ترتيب هدافي الدوري، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 14 هدفا.
كما أحرز مهاجم بايرن السابق حتى اللحظة 19 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات في 16 مباراة، وخمسة اهداف في أربع مباريات في دوري الأبطال.
ووصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ 99 في المسابقة القارية المرموقة من خلال تسجيله الثنائية في مرمى النجم الاحمر الأربعاء.
وقال فليك في تصريحات لقناة موفيستار "نستطيع دائما التحسن، لكن ما يمكنني قوله هو أنني سعيد للغاية. لقد لعبوا بشكل جيد، وكانوا جيدين في التعامل مع الكرة، كما ضغطنا عليهم، ومن الجيد أن نرى ذلك".
من جهته، قال مدافع برشلونة إينيجو مارتينيز الذي سجّل أيضا بالمواجهة الأخيرة ضد النجم الأحمر "من الواضح أننا نؤدي الأمور بشكل جيد للغاية، وكثير من هذه الأمور تظهر وتنعكس على أدائنا، ولكن هناك بعض الأمور التي أستطيع أن أخبركم بها، كمدافع، أننا نعاني منها".
وأردف "عندما يتراجع تركيز الفريق قليلاً في النهاية... إذا تمكنا من تحسين ذلك، أعتقد أننا يمكن أن نكون فريقا رائعا".
من جهته، لا يمرّ ريال سوسييداد، سادس الموسم الماضي، في أفضل ايامه، إذ يحتل المركز الحادي عشر، لكنه يأمل في البناء على فوزه الأخير على إشبيلية خارج ارضه 2-0 للاقتراب أكثر من المراكز الأمامية، بحيث يتخلف أربع نقاط عن المركز السادس.
وتعرض باو كوبارسي نجم برشلونة، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام النجم الأحمر الصربي الأربعاء الماضي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن كوبارسي عانى من جرح في وجهه، تلقى بسببه 10 غرز، ورغم ذلك يريد التواجد مع الفريق في مباراته القادمة ضد ريال سوسييداد.
وأضافت الصحيفة، أن كوبارسي قام بزيارة أحد المختصين، لمعرفة ما إذا كان هناك قناع يسمح له باللعب مع تقليل المخاطر ودون إزعاج أم لا.
وتابعت: "كوبارسي لا يريد تفويت فرصة المشاركة أمام سوسييداد رغم الإصابة والمخاطر الكبيرة التي تحيط به".
وأوضحت أن المدافع طلب من النادي الكاتالوني، إيجاد قناع يسمح له باللعب، لتفادي إعادة فتح الجرح مرة أخرى.
من ناحية أخرى، يسعى اتلتيكو مدريد للاستمرار في تسلق الترتيب مستفيدا من تعثر جاره المدريدي، وسيواجه ريال مايوركا غدا.
ويدخل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المباراة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، آخرها الفوز اللافت على باريس سان جرمان بطل فرنسا 2-1 في عقر داره بهدف الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع.
ويحتل أتلتيكو المركز الثالث بفارق نقطة عن ريال و10 عن برشلونة المتصدر. كما يأمل فياريال في التمسّك بالمركز الرابع (21 نقطة) عندما يستضيف ديبورتيفو ألافيس الرابع عشر. -(وكالات)
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