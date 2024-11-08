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تحديد موعد مبدئي جديد للبطولة العربية للكراتيه

11/8/2024 2:48:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - قرر اتحاد الكراتيه، تحديد الشهر المقبل موعدا مبدئيا لإقامة البطولة العربية، والتي كان مقررا إقامتها يومي 1 و2 من الشهر الحالي.
وينتظر اتحاد الكراتيه أيضا، إجراء الانتخابات النهائية لتشكيل الهيئة الإدارية الجديدة (2024- 2028) والتي جرت بداية الشهر الماضي، عبر انتخابات روابط اللاعبين المعتزلين والمراكز، ومن المتوقع اقامة الانتخابات النهائية بعد 3 أسابيع، ليتنسى للاتحاد الجديد، مباشرة مهامه، واعتماد خطته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
ومن أهم المحطات المقبلة المهمة على روزنامة اتحاد الكراتيه، مشاركة المنتخب الوطني للقتال الجماعي في بطولة كأس العالم للفرق، التي ستقام الشهر الحالي في إسبانيا، ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من عبد الرحمن مصاطفة وزكي أبو قاعود ومحمد الجعفري وعفيف غيث وحسن المصاروة ويوسف نوفل وأحمد شديد وعمر شقرة.
وكانت اللجنة الأولمبية، قد قررت في بداية العام الحالي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكراتيه، برئاسة منار شعث، وتضم في عضويتها كلا من د. إياد الملاح والعقيد د. يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة، وعملت اللجنة المؤقتة على مواصلة العمل وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة مسبقا.
وأوضح د. إياد الملاح الناطق الاعلامي لاتحاد الكراتيه: "سيتم خلال 3 أسابيع اجراء الانتخابات النهائية، بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية أسماء الأعضاء المعينين الأربعة في الهيئة الإدارية وهم إياد الملاح ، وفراس حسونة، ورائد رشيد، وسيلينا إبزاخ".
وأضاف: "أدارت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، الأمور بالشكل المطلوب وكانت على قدر المسؤولية في المرحلة الماضية، ووفر مجلس اتحاد الكراتيه واللجنة الأولمبية الأردنية، للمنتخب الوطني للكراتيه متطلبات النجاح كافة، للمشاركة في ‏‏البطولات، والإنجازات التي تحققت تضاعف حجم المسؤولية ‏‏على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في ‏المرحلة المقبلة على ‏كافة الأصعدة".
وتابع: "ينتظر اتحاد الكراتيه الجديد، عمل دؤوب وفقا للخطة التي سيتم وضعها، من أجل اعداد جيل واعد لأولمبياد الشباب، والبطولات العالمية والاقليمية، وللحفاظ على تقدم الأردن في الترتيب العالمي".
وحول البطولة العربية قال الملاح: "تم تأجيل البطولة العربية للكراتيه لحين تولي الاتحاد الجديد مهامه، وتم التواصل مع الاتحاد العربي من أجل ذلك، وتم الاتفاق مبدئيا على اقامتها نهاية الشهر المقبل".
وتنتظر المنتخب الوطني للقتال الجماعي مشاركة مهمة في بطولة كأس العالم للفرق التي ستقام في اسبانيا بالفترة من 22 إلى 24 الشهر الحالي.

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