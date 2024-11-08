تحديد موعد مبدئي جديد للبطولة العربية للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - قرر اتحاد الكراتيه، تحديد الشهر المقبل موعدا مبدئيا لإقامة البطولة العربية، والتي كان مقررا إقامتها يومي 1 و2 من الشهر الحالي.
وينتظر اتحاد الكراتيه أيضا، إجراء الانتخابات النهائية لتشكيل الهيئة الإدارية الجديدة (2024- 2028) والتي جرت بداية الشهر الماضي، عبر انتخابات
روابط اللاعبين المعتزلين والمراكز، ومن المتوقع اقامة الانتخابات النهائية بعد 3 أسابيع، ليتنسى للاتحاد الجديد، مباشرة مهامه، واعتماد خطته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
ومن أهم المحطات المقبلة المهمة على روزنامة اتحاد الكراتيه، مشاركة المنتخب الوطني للقتال الجماعي في بطولة كأس العالم للفرق، التي ستقام الشهر الحالي في إسبانيا، ويمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من عبد الرحمن مصاطفة وزكي أبو قاعود ومحمد الجعفري وعفيف غيث وحسن المصاروة ويوسف نوفل وأحمد شديد وعمر شقرة.
وكانت اللجنة الأولمبية، قد قررت في بداية العام الحالي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكراتيه، برئاسة منار شعث، وتضم في عضويتها كلا من د. إياد الملاح والعقيد د. يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة، وعملت اللجنة المؤقتة على مواصلة العمل وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة مسبقا.
وأوضح د. إياد الملاح الناطق الاعلامي لاتحاد الكراتيه: "سيتم خلال 3 أسابيع اجراء الانتخابات النهائية، بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية أسماء الأعضاء المعينين الأربعة في الهيئة الإدارية وهم إياد الملاح ، وفراس حسونة، ورائد رشيد، وسيلينا إبزاخ".
وأضاف: "أدارت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، الأمور بالشكل المطلوب وكانت على قدر المسؤولية في المرحلة الماضية، ووفر مجلس اتحاد الكراتيه واللجنة الأولمبية الأردنية، للمنتخب الوطني للكراتيه متطلبات النجاح كافة، للمشاركة في البطولات، والإنجازات التي تحققت تضاعف حجم المسؤولية على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة".
وتابع: "ينتظر اتحاد الكراتيه الجديد، عمل دؤوب وفقا للخطة التي سيتم وضعها، من أجل اعداد جيل واعد لأولمبياد الشباب، والبطولات العالمية والاقليمية، وللحفاظ على تقدم الأردن في الترتيب العالمي".
وحول البطولة العربية قال الملاح: "تم تأجيل البطولة العربية للكراتيه لحين تولي الاتحاد الجديد مهامه، وتم التواصل مع الاتحاد العربي من أجل ذلك، وتم الاتفاق مبدئيا على اقامتها نهاية الشهر المقبل".
وتنتظر المنتخب الوطني للقتال الجماعي مشاركة مهمة في بطولة كأس العالم للفرق التي ستقام في اسبانيا بالفترة من 22 إلى 24 الشهر الحالي.
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