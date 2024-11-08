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تهبيط 15 فريقا يضع اتحاد الكرة في دوامة الانتقادات والمطالبات

11/8/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جاء قرار اتحاد كرة القدم التاريخي، بتهبيط 15 فريقا دفعة واحدة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، غريبا ومفاجئا، ليفتح تساؤلات عديدة أمام أصحاب القرار حول قانونية هذا القرار.
وجاء قرار تهبيط الأندية، على خلفية اعتذارها عن عدم المشاركة في دوري الدرجة الثانية، وهذه الأندية هي حرثا، شباب حوارة، غور الصافي، حريما، سحم، دير أبي سعيد، ارحابا، الخالدية، الحصن، رباع السرحان، أم السرب، الوحدة، الطيبة، شباب حوران والعالية.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد صعود الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية من دوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي، إلى مصاف أندية الدرجة الثانية للموسم المقبل، وهي سهل حوران، عجلون، مؤاب، الطفيلة، شباب الطالبية، الأردن للفروسية، شباب الحسين وحي الأمير حسن.
وأعلن اتحاد الكرة أيضا تتويج فريق الطرة بطلا لدوري الدرجة الثانية، وذلك نتيجة حضوره لملعب المباراة الأولى التي كان من المفترض أن تجمعه مع ارحابا في الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ليتم اعتباره فائزا، وبطلا للمسابقة لاحقا.
وانتقد الوسط الرياضي قرار اتحاد الكرة المثير، في ظل توجه الاتحاد مؤخرا بزيادة الدعم للأندية بدلا من معاقبتها، والبعض اعتبر القرار غير قانوني، لعدم وجود نصوص واضحة وصريحة بتهبيط أندية تعتذر عن عدم المشاركة لأسباب مختلفة.
وفي هذا الصدد، علمت“الغد” أن نادي ارحابا قدم شكوى لدى اتحاد الكرة بحق نادي الطرة، لعدم قانونية تسجيل لاعبيه، حيث تم تقييد اللاعبين في الطرة بحسب نادي ارحابا بموعد مخالف لموعد التسجيل، إلى جانب تسجيل عدد أقل من العدد القانوني في فترة الاستثناء للتسجيل، بتسجيل 3 لاعبين بدلا من 18 لاعبا كحد أدنى.
وأكد المحامي عمر اللوزي المختص بالدفاع عن قضية أندية الدرجة الثانية أمام اتحاد الكرة، أن الأندية قدمت استئنافا على قرار الاتحاد، وتنتظر الجلسة الأولى يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قرار اللجنة التأديبية.
وبين اللوزي في حديثه لـ”الغد”، أن الأندية اعتذرت عن عدم المشاركة في دوري الدرجة الثانية، لأسباب يعلمها الجميع، وفي مقدمتها الدعم المادي، مشيرا إلى أن القرار كان ظالما بحق الأندية التي تم تطبيق التعليمات عليها دون رحمة.
وأضاف:“لم تكن هناك سابقة في كرة القدم محليا أو خارجيا تشبه هذه القضية، فلا يمكن اعتبار قرار الاتحاد صحيحا أو خاطئا، إلا أن الاتحاد تعجل في اتخاذ القرار رغم تبقي وقت طويل على انطلاق منافسات الموسم المقبل، بدلا من محاولة تقريب وجهات النظر بينه وبين الأندية بروية قبل التوصل إلى أي قرار”.
وتساءل اللوزي عن النصوص واللوائح التي استند إليها اتحاد الكرة في تهبيط 15 فريقا مقابل تصعيد 8 فرق، حيث تغيب مثل هذه التعليمات عن اللوائح، وهو ما يبعث التفاؤل لدى أندية الثانية حول قرار لجنة الاستئناف في الفترة المقبلة.
وتابع:“لا يمكننا الحديث عما هو آت في الفترة المقبلة إلا بعد قرار لجنة الاستئناف، وعليه ستدافع الأندية عن قضيتها، في ظل عملها الدؤوب لخدمة الكرة الأردنية في مناطق ومدن مختلفة”.
وقرر اتحاد الكرة إعفاء الأندية الهابطة من مصاف أندية الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة من الغرامة المالية المترتبة عليهم بموجب قرار اللجنة التأديبية.
وبدوره، أكد رئيس نادي شباب لب أشرف الفقهاء، أحد أندية الدرجة الثالثة، استغرابه من قرار الاتحاد في ضوء اقتصار التصعيد لدوري أندية الدرجة الثانية على 8 فرق، ما ضرب لائحة بطولات الموسم عرض الحائط، وهي اللائحة التي تنص في المادة الثالثة عشر على أنه وفي حال تهبيط ثلاثة فرق أو أكثر في نفس المجموعة، يتم تصعيد نفس عدد الفرق من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وهذا ما خالفه قرار الاتحاد.
وأشار الشرفاء إلى أن نادي شباب لب سيقوم بدعوة الأندية المتضررة من هذا القرار للاجتماع ومناشدة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، والمطالبة بإنصاف هذه الأندية والتي يقتصر مطلبها على الالتزام بلائحة بطولات الموسم 2024-2025.

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