غيث رئيسا لنادي الجزيرة

غيث رئيسا لنادي الجزيرة
التاريخ
11/8/2024 2:48:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- فاز هشام غيث برئاسة نادي الجزيرة بالتزكيه، في انتخابات
الهيئة الإدارية التي جرت مساء اليوم الجمعة.
وفاز في عضوية الإدارة كل من : محمد نور الجبالي وأيمن العكش وحازم الطباخي و ناجي الساريسي و وائل الجعبري و هيثم العفوري و يونس يعقوب و خالد المدني.
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