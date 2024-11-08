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غيث رئيسا لنادي الجزيرة

11/8/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- فاز هشام غيث برئاسة نادي الجزيرة بالتزكيه، في انتخابات الهيئة الإدارية التي جرت مساء اليوم الجمعة.
وفاز في عضوية الإدارة كل من : محمد نور الجبالي وأيمن العكش وحازم الطباخي و ناجي الساريسي و وائل الجعبري و هيثم العفوري و يونس يعقوب و خالد المدني.

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