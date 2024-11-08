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أحلام مستغانمي من الشارقة: قرابة الحبر أقوى من قرابة الدم

11/8/2024 2:48:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة - الغد- أكدت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، شخصية العام الثقافية للدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، سعادتها بالمحبة الكبيرة التي كسبتها من جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها خلقت علاقة مباشرة بين الكاتب والقارئ.

وقالت: "كسبت الكثير من المحبة، وأتوقع أنني سأخلد في قلوب قرائي، لأنهم سيذكرون أنني أحببتهم بصدق ودون سؤال". لكنهافي الوقت نفسه كشفت عن خسارتها الكثير من الكتب والراحة بسبب العالم الافتراضي، مشيرة إلى أن هذا العالم لم يعد يسمحلها بالكتابة بالنفس الطويل والمتواصل الذي أبدعت به "ذاكرةالجسد"؛ لأن الحياة مع وسائل التواصل أصبحت مختلفة تماماً عماكانت في السابق.

جاء ذلك في لقاء مع الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، أجابت خلاله عن سؤال الجلسة "هل وسائل التواصل تخدم الإبداعأم تغتاله؟"، وحاورتها فيه الإعلامية الدكتورة بروين حبيب.

وفي حديثها عن العلاقة المتشابكة بين الإبداع والخصوصية، تطرقت الروائية أحلام مستغانمي إلى جانب آخر من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتها الأدبية والشخصية؛ إذ أكدت قائلة: "أنشر ما هو في متناول الجميع، وأتحاشى الصور الاستعراضية التي تجعل قارئي يشعر باختلافي عنه، فالقارئ يحب كاتباً بالذات لأنه يشبهه لا لأنه يبهره، ذلك دور النجوم".

وأشارت إلى أن القارئ لايرى دائماً الصورة بعين الكاتب، مستشهدة بصورة شاركتها من شرفة منزلها بإطلالة على البحر، فرأى القراء في ذلك المنظر محفزاً للإبداع، لترد قائلة: "الكاتب لا يحتاج إلى إطلالة على منظر جميل، بل إلى مكان يطلّ فيه على نفسه، يحتاج إلى نظرة صادقة في أعماق النفس، فأعظم الأعمال الإبداعية كتبت في السجون لأنهاتأتي من تأمل الداخل".
وأضافت مستغانمي أن الكاتب في الماضي كان يحتفظ بمسافة معقارئه، الذي لم يكن يهتم بالتفاصيل الشخصية، كالوضع المالي أونمط حياة الكاتب، وهل هو يعيش ما يكتبه أم حياته تخالف كتاباته، مستشهدة برواية "البؤساء" التي لم يتدخل فيها القارئ بحياة فيكتور هوغو الذي كان ثرياً. أما الآن، في زمن وسائل التواصل الاجتماعي فإن القارئ، كما عبّرت مستغانمي، "يتلصص ويتجسس، يريد أن يتأكد إلى أي حد يشبه الكاتب كتاباته" بعد أن أتاحت له وسائل التواصل اختراق خصوصيته، وإمكانية الحكم عليه مع كل منشور.

وتحدثت مستغانمي عن أعظم مسؤولية يتحملها الكاتب، مشيرة إلى أنها تزن كلماتها بعناية وتفكر ملياً في خطواتها؛ لأن الثقة التي تُبنى عبر الزمن يمكن أن تُفقد في لحظةواحدة. وأكدت عمق هذا التحدي قائلة: "أصعب شيء أن تكون عندحسن ظن الأموات، فالحي يمكنك أن تعتذر له، لكن من ماتو أخطأت في حقه، لا يمكنك تصحيح خطأك معه". وأضافت: "إن احترام ذكرى الأموات من الكتاب الذين عرفناهم، وعدم استباحة إرثهم هو واجب أخلاقي".
وتطرقت مستغانمي إلى الجانب الإيجابي من تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أتاح لها ذلك التعرّف على من تتوجّهإليهم بعد أن كانت تكتب سابقاً لقارئ مجهول، مما جعل "سجلهاالعائلي" الأدبي يضم الملايين، معتبرة أن "قرابة الحبر أقوى منقرابة الدم". إلا أن هذا القرب وهذه "القرابة" أوجدت لها واجبات جديدة؛ إذ يستنجد بها بعضهم لمشاركة تفاصيل مؤلمة وشخصيةمن حياتهم، فهي هنا لتقديم "الإسعافات الأولية" لمن يستنجد بها، برغم العبء النفسي الذي يتركه على حياتها.


وأشارت مستغانمي إلى مقولاتها التي أصبحت متداولة على وسائل التواصل، موضحة أنها لم تتعمد إعداد تلك العبارات، بل إنها تكتب بتلقائية ودون تخطيط لأن تصبح جملها "مانشيتات" أو مقولات ايقونية. وقالت: "منذ (ذاكرة الجسد) شرع القراء بأخذ جمل من رواياتي وتحويلها إلى عبارات هي خلاصة فكرة أو تجربة، وهي مقولات تعيش لأنها تشبه القارئ وتلامسه في حقيقته".
واستشهدت بتجربة الشاعر نزار قباني الذي قال لصديق تعجّب من رؤية ما سطّر من جمل عند قراءته لذاكرة الجسد: "أسطّر الجمل التي كتبتني فيها أحلام"، معتبرةً أن هذه المقولات التي يستخدمهاالعشاق وأصحاب القضايا هي التي كتبتهم فيها، وهو ماسيمنحها حياة أطول.

وتحدثت مستغانمي عن واحدة من أبرز سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتعرض الكاتب لتحريف أقواله أو تنسب إليهأقوال لغيره لم يقلها وصرحت بقولها: "أفضِّل أن تُنسب أقوال يلشخص آخر على أن يُنسب لي ما لم أقله". واستذكرت مستغانمي في هذا الشأن حادثة طريفة عندما اكتشفت أن إحدى عباراتها عن أزمة المثقف قد نُسبت إلى الأديب الإنجليزي الشهيرشكسبير، وهو ما لا يمكن أن يكون لأن موضوع المثقف لم يكن مطروحاً في زمانه. وهذا يبرز مدى التشويش الذي يمكن أن يحدث عبر هذه المنصات؛ لأن معظم القراء يستمدون معلوماتهم منالإنترنت لا من الكتب.
وأوضحت الكاتبة الجزائرية أن هناك من ينسب إليها إعلان الحربعلى الرجال، لتتوالى الشائعات ويبدأ البعض بتصديقها، قائلة: "للأسف، العالم الافتراضي ينصب الكمائن للكاتب مستبيحاً حياته كيفما شاء كخبر زواجي خمس مرات. آخرها فتى في سن أولادي، طبعاً لأن الصورة كانت مع ابني وبرغم أني تزوجت مرة واحدة مازالت الشائعة تصادفني في المواقع".


وحول نظرتها للفائدة المادية من وسائل التواصل الاجتماعي وتزايدعدد المتابعين، أكدت مستغانمي أن الاستفادة المادية لم تكن يوماً هاجساً لها، رغم أنها تعيش في "زمن الأرقام" حيث يُستثمر كلشيء. وعبّرت بوضوح قائلة: "لا أترفع عن المكاسب والمال، لكن لكلمكسب مقابل. عليك أن تختاري: هل تقدمين حساباً للتاريخ أملحسابك المصرفي؟ هل تريدين الخلود أم مكسباً فورياً؟" وأشارت الى أن بعض الشركات المشهورة قدمت لها عروضاً مغرية، لكنهاككاتبة لا يمكنها أن تساوم على اسمها مقابل عقد أو ربح سريع.
وأضافت مستغانمي: "يقال ليس للمال رائحة، لكنه يفسد رائحة كلشيء، فما بالك حين يختلط بالأدب". وأوضحت أنها لا تلوم المشاهير والنجوم والإعلاميين الذين يركّزون على اللحظة الحالية، غير معنيين بما سيكتب عنهم، شخصياً يصيبني الرعب من التاريخ، وخسرت الكثير من أجل أن أكسب تاريخي".

وأضافت مستغانمي: "قد أسعد ببعض العروض المالية أحياناً، لكن ضميري أقسى عليّ من أعدائي، فأحاسب نفسي كل يوم وكأنني عدوة نفسي". وتابعت بأنها موجودة لتمنح جمهورها شيئاً حقيقياً لالتأخذ منهم شيئاً، وذكرت موقفاً مؤثراً عندما كتبت لها قبل سنوات إحدى المتابعات: "ليس لي بعد الله إلا أنت". فراحت تسأل عنها وكانت السيدة من غزة، منذ ذلك الحين، شعرت أنها مسؤولة عنالرد والتواصل معها، واستمرت في الوقوف إلى جانبها لسنوات، إيماناً بأن الرسالة الحقيقية تكمن في العطاء الصادق.
وأوضحت أنها مسكونة بالهم العربي، مما جعلها تتابع منصة"إكس" (تويتر سابقاً) أكثر من غيرها، إذ ترى فيها الوسيلة الأسرع والأهم لمتابعة آخر الأخبار، التي تخصّ نبض الواقعالعربي، حتى إنها تستيقظ أحياناً ليلاً لترى فيها ما قد يكون قدحدث أثناء نومها. مشيرة إلى أن الهمّ العربي لا يفارقها ككاتبة.

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