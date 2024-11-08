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أجيال السينمائي في الدوحة يحتفي بالسينما المغربية

11/8/2024 2:48:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في إطار فعاليات العام الثقافي قطر - المغرب 2024، يعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، مجموعة مختارة من الأفلام المغربية القصيرة المعاصرة التي تعكس جمال المشهد الثقافي المغربي المتنوع والنسيج الاجتماعي المتطور.
يقدم برنامج "صنع في المغرب" في أجيال بالتعاون مع مهرجان مراكش للفيلم القصير والعام الثقافي قطر - المغرب 2024، ويمنح الجمهور نظرة فريدة على حيوية المشهد السينمائي المغربي المتنامي. ويأتي هذا العرض بعد تقديم أفلام برنامج "صنع في قطر" في مهرجان مراكش للفيلم القصير، ليعزز بذلك الروابط الثقافية القوية بين الدولتين.
تعليقاً على تقديم هذا البرنامج في أجيال 2024، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: "يمثل العرض الخاص للأفلام المغربية القصيرة في أجيال شهادة ساطعة على قوة السينما في بناء الجسور بين المجتمعات وتقرب الناس من بعضهم بعضا. فالسينما تتمتع بقدرة فريدة على تعريفنا بحياة الآخرين، ومشاركة القصص والأحلام والتحديات التي، رغم ارتباطها بمناطق محددة، تجد صدى واهتماماً في جميع أنحاء العالم. وهذا الاحتفاء بالأفلام المغربية الغنية هنا في قطر، هو بمثابة تكريم للروابط الثقافية العميقة التي تجمعنا، ويؤكد التزامنا المشترك بالتآلف والوحدة والصداقة عبر الفنون".
فيلم "الفزاعة" (المغرب/2024) للمخرج أنس الزماطي، يحكي عن سعيد الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل مع حبيبته زينب. ومع تخطيطهما للهروب من واقعهما القاسي، تقف مخاوفه من المجهول عائقاً أمام تحقيق هذا الحلم.
فيلم "لماذا تركت الحصان وحيداً؟" (فرنسا/2023) للمخرج فوزي بنسعيدي، استكشاف تأملي لعملية اتخاذ القرار في العمل الإبداعي، ضمن مشاهد الطبيعة حيث تتصادم التحديات الفنية مع الواقع العملي.
ويتناول فيلم "قمر" (فلسطين، فرنسا، قطر، الأردن، الإمارات/2024) للمخرجة زينب وكريم قصة حسنا وسماد اللذين يجدان العزاء في الرسم. يستخدم الفيلم تباينا بصريا جاذبا لاستكشاف مواضيع العزلة والصمود والسعي نحو الأمل وسط الصعوبات.
فيلم "ما الذي ينمو في راحة يدك؟" (المغرب، بلجيكا، فرنسا/2023) للمخرجة ضياء بيا، نظرة حميمية تستكشف العلاقة بين حياة وجدتها الراحلة، من خلال أبسط الإيماءات. ويعد الفيلم تأملا عميقا في كيف أن اللحظات اليومية الصغيرة تبقي أحبائنا حاضرين في حياتنا حتى بعد رحيلهم.
أما فيلم "باي باي بنز بنز" (فرنسا، المغرب/2023) للمخرجين مأمون رطل بناني وجولز روفيو، فيروي قصة كبير، أحد آخر سائقي سيارات الأجرة من طراز مرسيدس في المغرب، الذي يواجه تحدي تحديث وسائل النقل العامة. بينما تكتسب سيارات الأجرة الجديدة والآمنة شعبية أكبر، يوثق الفيلم إرث تلك السيارات الأيقونية مستعرضاً لحظات الحنين والتغيير الحتمي.
وفي فيلم "زجاجات" (المغرب/2024) للمخرج ياسين الإدريسي، يجمع سعيد، الصبي البالغ من العمر 13 عاما، الزجاجات الفارغة لبيعها، ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا، متحديا معتقدات عائلته ومجتمعه حول ما هو ممنوع.
سيتم عرض برنامج "صنع في المغرب" في أماكن عدة ضمن مهرجان أجيال السينمائي من 16 إلى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وستتبع كل عرض مناقشات حية مع المخرجين الحاضرين، مما يوفر للجمهور نظرة أعمق على المشهد السينمائي المغربي المعاصر والعمليات الإبداعية التي تقف وراء هذه الأعمال المميزة.

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