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تراجع تأييد الائتلاف الحاكم في الكيان بعد إقالة غالانت

11/8/2024 2:42:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، تراجعا بقوة الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وإقرار قانون إعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية.
وقالت صحيفة معاريف: "على خلفية قضية تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي والمساواة في العبء، وعلى خلفية الإقالة الدراماتيكية لوزير الدفاع يوآف غالانت، تتراجع كتلة الائتلاف (الحاكم) إلى 49 مقعدا فقط، مقابل أغلبية 61 مقعدا للمعارضة".

وقاد غالانت الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ بدايتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ودفع باتجاه اجتياح جنوب لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتمت إقالته إثر معارضته قانون إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وقال الصحيفة إن استطلاع الرأي أُجري من قبل معهد "لازار" وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع معارضة 57 بالمئة لقرار نتنياهو إقالة غالانت، فيما أيد الإقالة 29 بالمئة، و14 بالمئة لا يملكون رأيا محددا، بحسب الصحيفة.

ووفقا للنتائج، فإنه إذا ما جرت انتخابات اليوم فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 24 مقعدا فقط من مقاعد الكنيست الـ 120.

فيما يحصل "معسكر الدولة" المعارض برئاسة بيني غانتس على 19 مقعدا، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 15 مقعدا، وفق الاستطلاع.

كما سيحصل حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 14 مقعدا، و13 مقعدا لصالح تحالف "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان، وفق الصحيفة.

ويحصل حزب "شاس" اليميني الديني على 10 مقاعد، وحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد، و 7 مقاعد لحزب "يهدوت هتوراه" اليميني الديني، و 5 مقاعد لتحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير، إضافة إلى 5 مقاعد للقائمة العربية الموحدة.

وللأسبوع الثاني، يفشل حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تخطي "نسبة الحسم" التي تسمح بدخول الكنيست والمقررة بـ 3.25 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأشارت "معاريف" إلى أن نتائج الاستطلاع تظهر حصول أحزاب المعارضة لنتنياهو على 61 مقعدا، بينما يبقى لدى المعسكر المؤيد له 49 مقعدا فقط، و10 مقاعد للنواب العرب.

ووفق للنظام الداخلي في إسرائيل، يلزم لتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة لرفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب على غزة ولبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و102 شهيد و13 ألفا و819 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.(الأناضول)

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