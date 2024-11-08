روسيا: ضبط طن من الكوكايين خلال محاولة تهريب إلى دولة أوروبية

روسيا: ضبط طن من الكوكايين خلال محاولة تهريب إلى دولة أوروبية
التاريخ
11/8/2024 2:42:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن ضبط طن واحد من الكوكايين خلال محاولة تهريب عبر روسيا إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صحفي: "خلال عملية ضبط طن من مادة الكوكايين المخدرة إلى إحدى الدول الأوروبية تم اعتقال مواطنين روسيين اثنين ومواطن من دولة أستونيا، وتقدر قيمة المخدرات بنحو 35 مليون دولار".
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