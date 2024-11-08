روسيا: ضبط طن من الكوكايين خلال محاولة تهريب إلى دولة أوروبية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن ضبط طن واحد من الكوكايين خلال محاولة تهريب عبر روسيا إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.



وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صحفي: "خلال عملية ضبط طن من مادة الكوكايين المخدرة إلى إحدى الدول الأوروبية تم اعتقال مواطنين روسيين اثنين ومواطن من دولة أستونيا، وتقدر قيمة المخدرات بنحو 35 مليون دولار".