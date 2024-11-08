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جهاز من دون أمن

11/8/2024 2:42:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







عاموس هرئيل 8/11/2024

في التصريح القصير الذي أعطاه لوسائل الإعلام بعد أن قام بنيامين نتنياهو بإقالته، أحصى وزير الدفاع السابق يوآف غالنت ثلاث قضايا وقفت في مركز التوتر بينه وبين رئيس الحكومة: المطالبة بالدفع قدما بصفقة التبادل، معارضة سن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر). مكتب رئيس الحكومة نشر قائمة طويلة للأخطاء، التي نسبها لغالنت، بعضها متخيل. باختصار، ينسبون للوزير المقال عدم احترامه لرئيس الحكومة، وعدم المبادرة في الحرب (نتنياهو يبدو أنه هو المسؤول عن كل العمليات الهجومية الناجحة)، ومحاولة سرقة الفضل عن الإنجازات.
العلاقة بين الاثنين حقا كانت سيئة جدا. طوال الحرب هما بصعوبة تحدثا مع بعضهما بعضا، باستثناء القضايا العملياتية الملحة. الاستطلاعات التي أجريت في الأشهر الأخيرة بعد الإنجازات في لبنان وفي غزة، أظهرت أن معظم الجمهور لا يؤيد سياسة الحكومة، ولا يثق بقيادة نتنياهو -ويعتبر غالنت الوزير الوحيد في الحكومة الذي يعمل كما هو مطلوب. الجمهور صمم على نسبة المسؤولية عن النجاح لغالنت، في حين أن نتنياهو حاول إلقاء ملف الفشل عليه.
البديل إسرائيل كاتس، الذي ليست له تجربة ذات صلة تقريبا، مرتبط تماما بنتنياهو (لذلك تم تعيينه في هذا المنصب) وهو سيجد صعوبة في الدخول إلى وزارة الدفاع وتعلم أسرار المهنة المعقدة أثناء الحرب. القليل من كل ذلك يهم رئيس الحكومة. أولا، واضح للعيان أن اعتبارات بقائه الشخصي تسبق الآن بالنسبة له أي قضية أخرى. ثانيا، موقف الجمهور لا يهمه لأنه يعتقد أنه لا يوجد الآن للمعارضة أو الاحتجاج أي قناة ناجعة لعزله. الائتلاف يبدو أنه مستقر، وهو سيستند إلى أعضاء الكنيست الأربعة في قائمة جدعون ساعر من أجل البقاء حتى موعد الانتخابات بعد سنتين.
بعد غالنت، محيط نتنياهو هدد في هذا الأسبوع بإقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار. تهديد بالتلميح تم توجيهه أيضا للمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي أطلق عليها بأنها "مشاكسة". نتنياهو، يقول شخص مطلع على الصورة بشكل جيد: "تجول منذ ليلة غالنت الأولى في آذار 2023 وهو يحمل بطاقة في جيبه كتب فيها لنفسه بأنه يجب عليه إقالة غالنت (الوصف مجازي). العملية تم استكمالها الآن عندما سنحت الفرصة حسب رأيه. ولكن في جيبه الثاني توجد بطاقة أخرى مكتوب فيها اسم كل من هليفي وبار وبهراف ميارا. في اللحظة التي ستسنح له هم أيضا ستتم إقالتهم".
أسباب الإقالة المخطط لها مختلفة: رئيس الأركان ورئيس الشاباك يجب عليه إلقاء المسؤولية عليهما بسبب إخفاقات المذبحة، إضافة لغالنت، لا سيما عندما ستظهر من جديد مسألة التحقيق في الحرب. رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة هما اللذان يقودان التحقيق الأمني الجديد مع مكتب رئيس الحكومة، وهما يمكنهما أن يشوشا على المزيد من الخطوات غير الديمقراطية. رئيس الأركان والمستشارة سيصعبان على سن قانون التهرب. وأي عملية إقالة كهذه هي معقدة بحد ذاتها. وفي حالة المستشارة، فإنه يمكن أن تصطدم بتدخل المحكمة العليا. ولكن ما تم إثباته في ليلة غالنت 2 هو أنه تقريبا كل شيء سيتم تمريره. الحماسة والقوة اللتان ميزتاه في السنة الماضية غابتا عن الاحتجاج. إقالة غالنت كانت تجربة انتهت بنجاح: الأهداف المقبلة تم تحديدها، والمزيد من عمليات الإقالة ستأتي في أعقابها.
قبل لحظة من إقالة غالنت أثار نشر في "هآرتس" اهتماما معينا في إسرائيل وفي الخارج. الجيش الإسرائيلي، رغم إنكاره، يطبق بالفعل جزءا من "خطة الجنرالات" في قطاع غزة. العملية التي هي على مستوى فرقة والواسعة في مخيم جباليا في الحقيقة لم تنجح في دفع عشرات آلاف الفلسطينيين من جنوب ممر نتساريم، لكن معظمهم تم إبعادهم من جنوب الممر نحو جباليا. بكلمات أخرى، الربع الشمالي الأقصى في القطاع تم إخلاؤه بالقوة من سكانه (الجنرالات في الاحتياط خططوا لإخلاء كل النصف الشمالي).
كالعادة، الخدمات اللوجستية تروي القصة الحقيقية. الجيش يقوم بتدمير البيوت والبنى التحتية بحجم كبير ويشق الطرق لصالح نشاطات مستقبلية. أحزاب اليمين المتطرف أصبحت تخطط للمرحلة المقبلة -إقامة المستوطنات في المناطق التي يتم طرد الفلسطينيين منها. من غير الواضح حتى الآن إلى أي درجة سيهم ذلك دونالد ترامب الذي فاز في هذا الأسبوع في الانتخابات للرئاسة في أميركا. الإدارة الانتقالية لجو بايدن ربما ستكون أكثر حساسية لعمليات كهذه، ويمكن أن يحصل المستوطنون على إشارة للانتظار لموعد دخول ترامب إلى البيت الأبيض.
استمرار الإطلاق على الجبهة الداخلية في إسرائيل يمنع الحكومة من إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، رغم إبعاد حزب الله عن خط القرى الأول الموجود وراء الحدود. التخبط الآن الذي أشار إليه رئيس الأركان أمس هو هل نذهب إلى عملية هجوم جديدة في خط القرى الثاني أو تثبيت خط الدفاع داخل المنطقة في فصل الشتاء. هذا حيث فعليا الجيش كان يفضل تسوية وانسحابا، والاكتفاء بما تم إنجازه حتى الآن. من غير الواضح حتى الآن إذا كان بايدن سيبذل جهدا أخيرا من أجل التوصل إلى اتفاق لما تبقى من ولايته.
في الخلفية بقي حساب مفتوح بين إيران وإسرائيل. النظام في إيران يهدد كل يوم بالرد على الهجوم الجوي لإسرائيل. حسب التقديرات فإنه رغم التخبط الداخلي في طهران في أعقاب فوز ترامب إلا أن رد إيران سيخرج في نهاية المطاف إلى حيز التنفيذ.
في لبنان وفي غزة، بعد الإنجازات، ما يزال من الواضح أن توجهنا هو نحو حرب طويلة ودموية، استمرار الإطلاق على الجبهة الداخلية، المزيد من القتلى للجيش الإسرائيلي، عبء متزايد على الجنود النظاميين والاحتياط، الغضب من إهمال المخطوفين. الإنجاز الأخير والنهائي للحرب يجب أن يكون عودة المخطوفين حتى لو ارتبط ذلك باتفاق يلزم إسرائيل بتقديم التنازلات. وحتى بعد الضربة العسكرية لحماس (التي لم تهزم)، يبدو أنه لا توجد طريقة أخرى. البديل هو بالصياغة الفظة لعيناف تسنغاوكر، والدة المخطوف متان، هو أنهم جميعا سيعودون في النهاية جثثا في أكياس سوداء.
يجب التذكير هنا بالمفهوم ضمنا، وهو أنه بعد 13 شهرا من القتال وبعد أن عمل الجيش تقريبا في كل القطاع، فإن 101 مخطوف يتم احتجازهم على بعد بضعة كيلومترات عن قوات الجيش الإسرائيلي -من دون قدرة لإسرائيل على الوصول إليهم وتحريرهم. لقد حان الوقت للتوقف عن بيع الأوهام لأنفسنا بأن الضغط العسكري هو وحده سيعيد المخطوفين، أو القدرة على تدمير حماس بشكل نهائي. ومجرد حقيقة أن حماس تضع طلبات في المفاوضات تدل على أن النصر العسكري في القطاع هو غير مطلق. في نهاية المطاف، المخرج الوحيد في لبنان وفي غزة هو سياسي، وهو يستند إلى إنجازات عسكرية ملموسة، وإسرائيل يجب عليها أن تحصل من الأميركيين على ضمانات تضمن لها العودة إلى تنفيذ عملية عسكرية في لبنان وفي غزة عند الحاجة. ولكن لن يكون هنا أي حل لهزيمة العدو وتحقيق كل طلباتنا، من دون اتفاق دبلوماسي في نهايته.
للأسف الشديد، ليس نتنياهو أو الائتلاف يوافق على هذا الاستنتاج. خلال السنتين الأخيرتين، نحن خفنا في البداية من سيناريو الديكتاتورية الزاحفة، مع تقليص بالتدريج لإمكانية احتجاج الجمهور والعمل ضد الحكومة. السنة الماضية اكتشفنا أننا غارقون في سيناريو الحرب الأبدية. أحداث الأسبوع الماضي، فوز ترامب وإقالة غالنت، تدل على أنه يمكن الحصول على اثنين ببطاقة واحدة، حرب من دون نهاية وديمقراطية آخذة في التلاشي.

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