قبل تنصيب ترامب.. هذا ما سيحدث من الآن حتى 20 يناير 2025

لن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد منصبه حتى 20 يناير 2025، وهناك أحداث عديدة ستحدث بين الآن وحتى ذلك الحين.

وطوال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، ستكون هناك فترة انتقالية بين الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن وإدارة ترامب القادمة.

وفيما يلي ما سيحدث من الآن وحتى يوم التنصيب:

حكم محتمل على ترامب

قبل أن يصبح رئيسا منتخبا، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بـ34 تهمة. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في هذه القضية في 26 نوفمبر.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إنه من الناحية النظرية، يمكن أن تحمل الإدانة عقوبة سجنية، لكن الرئيس المنتخب لن يُحكم عليه بالسجن، حيث يمكن للقاضي منح ترامب فترة اختبار أو تغريمه.

كما يواجه الرئيس المنتخب البالغ من العمر 78 عاما، ملاحقة قضائية فيدرالية لمحاولته قلب انتخابات 2020 وسوء التعامل مع بيانات سرية.

وأوضحت "سي إن إن" أن من المرجح أن يتم تهميش هذه القضايا أو إنهاؤها بطريقة ما.

ولعل الأمر الأكثر تعقيدا هو أن ترامب ملزم بدفع مئات الملايين من الدولارات كتعويضات نتيجة لقضايا مدنية منفصلة تتعلق بالاحتيال التجاري والتشهير.

تصويت المجمع الانتخابي

يدلي الناخبون الأميركيون بأصواتهم في يوم الانتخابات (الخامس من نوفمبر) وقبله، ولكن هذه كانت مجرد خطوة واحدة في العملية الانتخابية، حيث لدى الولايات حتى الـ11 من ديسمبر لتأكيد النتائج.

ثم في 17 ديسمبر، تجتمع قوائم الناخبين من الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة للإدلاء رسميا بأصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا.



تمويل الحكومة

لن يستمر مشروع قانون تمويل الحكومة المؤقت الذي تم تمريره قبل الانتخابات إلا حتى 20 ديسمبر. وسيحتاج المشرعون إلى الاجتماع خلال ما يسمى بجلسة "البطة العرجاء" للتأكد من أن الحكومة يمكن أن تظل مفتوحة.

الكونغرس الجديد

لم يتضح بعد أي حزب سيحظى بالأغلبية في مجلس النواب، لكن الجمهوريين سيحصلون على الأغلبية في مجلس الشيوخ. وسيؤدي جميع المشرعين الجدد اليمين الدستورية ويبدؤون الكونغرس رقم 119 في 3 يناير.

فرز الأصوات الانتخابية

في السادس من يناير 2025، سيجتمع مجلس النواب ومجلس الشيوخ في قاعة مجلس النواب وستترأس نائبة الرئيس كامالا هاريس فرز أصوات المجمع الانتخابي التي تجعل ترامب رئيسا.

ترامب سيؤدي اليمين الدستورية

في ظهر يوم 20 يناير 2025، سيتم تنصيب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة بعد أداء اليمين الدستورية. وفي 20 يناير 2029، سيخلفه رئيس جديد.

