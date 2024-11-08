هل يمكن إنقاذ الأمم المتحدة؟ أهمية العودة إلى الأساسيات

MENAFN - Alghad Newspaper) ثانت مينت-يو* - (فورين أفيرز) 25/10/2024

ثانت مينت-يو* - (فورين أفيرز) 25/10/2024



يرى ريتشارد فولك وهانز فون سبونيك، في كتابهما "تحرير الأمم المتحدة"، أن إصلاح المنظمة وتوسيع مجلس الأمن ضرورة ملحة للتصدي للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ والنزاعات المسلحة.

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تكاد تكون مساعي إصلاح الأمم المتحدة قديمة قِدم المنظمة نفسها. فقبل 80 عاماً، تصور قادة الحلفاء نظاماً لما بعد الحرب تتعاون فيه القوى العظمى معاً لضمان السلام الدائم. وكان مجلس الأمن الذي يهيمن عليه أعضاؤه الخمسة المتمتعون بحق النقض (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين)، يعبر عن واقع النظام العالمي في تلك الحقبة. وكانت الأجزاء الأخرى الأقل هرمية في نظام الأمم المتحدة الجديد تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجموعة من القضايا، مثل الاقتصاد العالمي والصحة العامة والزراعة والتعليم. وكانت بوادر تشكيل حكومة عالمية مستقبلية واضحة منذ البداية.

أنشئت منظمة الأمم المتحدة في الأصل كتحالف عسكري، لكن هذا الهدف أصبح مستحيلاً مع اندلاع الحرب الباردة. وفي الواقع، توقع كثير من المراقبين نهاية مبكرة للأمم المتحدة، لكنها صمدت وسرعان ما تجددت طاقتها، فصاغت أهدافاً لم يتخيلها مؤسسوها، مثل تنفيذ عمليات حفظ السلام. وبزغ نجم منصب "الأمين العام للأمم المتحدة" على الساحة الدولية باعتباره أبرز دبلوماسي في العالم، الذي ينتقل إلى مناطق النزاعات في سبيل التفاوض على وقف لإطلاق النار. وعلاوة على ذلك، عملت الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (يونيسكو)، وبرامج المساعدة التقنية الجديدة، على توسيع آفاقها وبسط أجنحتها. وبالنسبة لبعض المسؤولين والعلماء والناشطين داخل الأمم المتحدة وخارجها، ظلت الرؤية المتفائلة عن الحكومة العالمية قائمة على الدوام.

من الواضح أن الباحث القانوني الأميركي ريتشارد فولك والدبلوماسي الألماني السابق هانز فون سبونيك ينتميان إلى المعسكر الذي يرغب في رؤية أمم متحدة أكثر قوة. وفي كتابهما المشترك "تحرير الأمم المتحدة"، يشددان على الحاجة إلى التحول إلى منظمة قادرة على التعامل بفاعلية مع التحديات الكثيرة التي يواجهها العالم اليوم، من تغير المناخ إلى انتشار الأسلحة النووية. وهما لا يريان أي بديل، لكنهما يعربان في الوقت نفسه عن أسفهما لحال الاختلال الوظيفي الذي وصلت إليه الأمم المتحدة حالياً وتزايد عزلتها وابتعادها عن القضايا الرئيسة في الوقت الراهن. ويؤكدان أن المنظمة العالمية "ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلا أن دورها السياسي أصبح أقل أهمية مما كان عليه مقارنة بأي وقت منذ تأسيسها في العام 1945".

في كتابهما، يقدم المؤلفان نظرة شاملة حول الهياكل المعقدة في الأمم المتحدة ومهماتها متعددة الجوانب، ويبذلان جهداً حثيثاً في سبيل إقناع القراء بأن الاستثمار المتجدد في المنظمة هو أفضل مسار ممكن لمستقبل أكثر إشراقاً. وهما يعرضان تصوراً جديراً بالاهتمام عن هيئة عالمية مثالية، يتخيلان فيها مجلس أمن أعيد تشكيله وإصلاحه مرتبطا بمنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم. بيد أن توجيهاتهما وحلولهما المقترحة لا تأخذ في الاعتبار بصورة كاملة التحديات المتعلقة بشرعية الأمم المتحدة ومكانتها. وبالنظر إلى واقع اليوم، يجب على أولئك الذين يؤمنون بالأهمية الدائمة للأمم المتحدة ألا يسعوا إلى جعل المؤسسة شاملة تلبي كل الحاجات للناس كافة، بل ينبغي عليهم التركيز بصورة دقيقة على تعزيز أهم وظائفها الأساسية، وهي منع اندلاع الحروب.

كما يروي فولك وفون سبونيك، أظهرت الأمم المتحدة خلال فترة عملها درجة كبيرة من الإبداع، حتى خلال حقبة الحرب الباردة، على الرغم من القيود التي فرضتها المنافسة بين القوى العظمى في تلك الحقبة. وكان هذا صحيحاً، خصوصاً في عهد داغ همرشولد الذي شغل منصب الأمين العام للمنظمة من العام 1953 حتى وفاته في العام 1961. وقد ابتكر أنواعاً جديدة من الدبلوماسية الوقائية. وكان النشر السريع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "الخوذ الزرقاء" أثناء أزمة السويس في العام 1956 مثالاً بارزاً على هذا الإبداع المبكر.

بحلول تسعينيات القرن العشرين، ومع انتهاء الحرب الباردة وزوال الفيتو الروسي الذي كان يشكل عائقاً أمام الهيمنة الأميركية، وسعت الأمم المتحدة نطاق عمليات حفظ السلام الخاصة بها والتي أثبتت نجاحها في أماكن بعيدة عن مراكز القوى مثل السلفادور وتيمور الشرقية. وأصبحت المنظمة رائدة فكرياً. فعوضاً عن التركيز على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقييم التقدم فحسب، صاغت المنظمة، على سبيل المثال، مفهوم التنمية البشرية.

بالنسبة لفولك وفون سبونيك، كانت هذه أيضاً فترة من الفرص الضائعة، إذ ركزت الولايات المتحدة طاقاتها على ترسيخ نظام دولي جديد يفضي إلى ترسيخ الرأسمالية العالمية بدلاً من بناء الأساس لحكومة عالمية تتمحور حول الأمم المتحدة. وحدثت سلسلة من الإخفاقات في مهمات حفظ السلام، من البوسنة إلى رواندا، والتي ألقت بظلالها على الفترة التي سبقت نهاية القرن. وفي ذلك الوقت، كانت الحماسة التي أبداها العالم تجاه الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة قد تلاشت إلى حد كبير. وكان الغزو الأميركي للعراق من دون موافقة الأمم المتحدة بمثابة نقطة انحدار جديدة للمنظمة، وأظهرت عجزها في مواجهة عدوانية القوى العظمى. واليوم، يقول فولك وفون سبونيك إن المنظمة في مواجهة "رد فعل قومي متطرف وغير فاعل"، أصبحت مقيدة أكثر من أي وقت مضى ولا تحظى بدعم سياسي يذكر لإجراء التعديلات اللازمة على ميثاق الأمم المتحدة، من نوع إصلاح بنية مجلس الأمن.

لكن هناك مشكلات تتعلق بسرد الأحداث التاريخية في الكتاب. على سبيل المثال، يصف المؤلفان بصورة خاطئة الأزمة التي حدثت في جمهورية الكونغو وتدخلت فيها الأمم المتحدة في العام 1960، على أنها ناجمة بشكل أساسي عن "الصراعات القبلية والإقليمية العرقية"، بينما كانت في الواقع تتعلق بمحاولات العنصريين البيض الحفاظ على هيمنتهم على الكونغو، وخاصة ثرواتها المعدنية الهائلة، بعد أن نالت البلاد استقلالها عن بلجيكا. ويخطئ المؤلفان أيضاً في الإشارة إلى أن همرشولد كان يؤيد ما يصفانه بصورة غريبة بأنه "القومية الاقتصادية الراديكالية" التي تبناها رئيس وزراء الكونغو باتريس لومومبا. وفي الحقيقة، كان الرجلان على خلاف واضح، وكان بعض من مساعدي همرشولد على الأقل، إن لم يكُن الأمين العام نفسه، متواطئين في الإطاحة بلومومبا في العام 1960.

لكن الأهم بكثير هو ما يغيب عن رواية المؤلفين تماماً. بالنسبة لمعظم شعوب أفريقيا وآسيا تقريباً، كان تاريخ القرن العشرين في المقام الأول تاريخاً للإمبريالية ولنضالاتهم الطويلة من أجل الحرية. في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، عمل ممثلو الدول المستقلة حديثاً الذين أطلقوا على أنفسهم تسمية "الأفارقة - الآسيويين"، على تحويل الأمم المتحدة، وإيصالها إلى ذروة طموحها وقوتها. وكانت الأمم المتحدة تشكل الآلية التي أكدوا من خلالها على استقلال ناضلوا كثيراً من أجل تحقيقه، ورسخوا سيادتهم وحافظوا عليها. وبالنسبة لهم، كانت الكونغو اختباراً يوضح لهم ما إذا كان تفوق العرق الأبيض سيظل قائماً في عالم ما بعد الاستعمار.









أعلام الدول الأعضاء ترفرف أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك - (المصدر)



يشير فولك وفون سبونيك بصورة صحيحة إلى الدور الحاسم الذي لعبته الأمم المتحدة منذ بدايتها بشأن النضال ضد العنصرية على مستوى العالم عموماً وضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا خصوصاً. لكنهما يخطئان في الإشارة إلى أن الحكومات غير الغربية كانت تركز على تطوير اقتصاد عالمي عادل أكثر من اهتمامها بمنع الحرب. بالنسبة للأفارقة - الآسيويين، كان السلام والتنمية وتطبيق حقوق الإنسان أجزاء مترابطة من مشروع أكبر يتعلق بالمساواة في مرحلة ما بعد الإمبريالية.

لقد احتضن الأفارقة - الآسيويون الأمم المتحدة وناصروها. وفي العام 1961 اضطلعوا بدور فاعل في تعيين واحد منهم أميناً عاماً، وهو الدبلوماسي البورمي يو-ثانت (جد كاتب هذه المقالة). وفي العام 1962، بالتعاون الوثيق مع زعماء أفارقة - آسيويين آخرين، كان لثانت دور هائل ومحوري في خفض التصعيد خلال أزمة الصواريخ الكوبية (وهو دور لا يذكر في معظم الروايات). وكانت جهوده في الوساطة بين الرئيس الأميركي جون كينيدي ورئيس الوزراء السوفياتي نيكيتا خروتشوف والثوري الكوبي فيديل كاسترو بمثابة ذروة عمل المنظمة في منع اندلاع الحرب. وفي حين كان مجلس الأمن غالباً ما يشهد حالة من الجمود، كان الأمين العام وفريقه من الوسطاء أكثر نشاطاً من أي وقت مضى في معالجة مجموعة متنوعة من النزاعات، من قبرص والهند إلى باكستان وفيتنام. ويذكر أن سجل الأمم المتحدة في جهود صنع السلام التي كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصعود ما كان يسمى آنذاك غالبية "العالم الثالث"، غائب عن الكتاب.

يتناول كتاب "تحرير الأمم المتحدة" بعمق تجارب المؤلفين داخل المنظمة. ففولك الذي عمل طوال عقود أستاذاً للقانون الدولي في جامعة برينستون، شغل في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وكان فون سبونيك، وهو موظف دولي محترف، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق في أواخر تسعينيات القرن العشرين، قبل أن يستقيل احتجاجاً على حجم الأذى الذي ألحقته العقوبات الدولية بالمدنيين العراقيين. وكلاهما يُظهران الطرق المتعددة التي أُحبطت بها جهودهما بسبب عوامل جيوسياسية تتعلق بمصالح الولايات المتحدة وحكومات قوية أخرى. ووراء رواياتهما تكمن التوترات المركزية التي يدور حولها الكتاب: من جهة، رغبة المؤلفين في رؤية الأمم المتحدة وهي تتحول إلى نوع من الحكومة العالمية، ومن جهة أخرى التيارات السياسية التي تعرقل تحقيق هذا الهدف.

في الكتاب، يعبر فولك وفون سبونيك عن "حيرتهما" إزاء عدم قدرة الأمم المتحدة على "كسب الزخم السياسي اللازم" لجعل نفسها الأداة الفاعلة المنشودة لإرساء السلام. ويؤكدان أنه على مر العقود، على الرغم من العقبات الهائلة، أثبتت الأمم المتحدة أنها "عنصر لا غنى عنه في نظام عالمي مستدام وإيجابي". ومع مزيد من التمويل، "ومزيد من ضبط النفس من الفاعلين الجيوسياسيين، ومزيد من التقدير من الحكومات الأعضاء والمجتمعات المدنية ووسائل الإعلام"، يمكن أن تحقق الهيئة العالمية إنجازات جديدة مرة أخرى.

لكن العائق، كما يراه المؤلفان، هو "شكل من أشكال 'الواقعية السياسية' عفا عليه الزمن، وسيتطلب التغلب عليه نضالاً أيديولوجياً". فالحكومات محاصرة في حساباتها الجيوسياسية الخاصة ولا تدرك أن الحل الوحيد للتحديات العالمية اليوم هو أمم متحدة معادة التشكيل وإصلاحها لتكون في صميم التعاون العالمي النشط. ومن أجل تحقيق ذلك، يدعوان إلى "حركة تقدمية للشعوب تتجاوز الحدود الوطنية"، وتكون "قوية بما يكفي للتأثير بصورة إيجابية في الممارسات الحكومية والمؤسسات الدولية". ولن تكون الأمم المتحدة قادرة على معالجة "مشكلات هيكلية أساسية مثل الرأسمالية المفترسة والعسكرة العالمية وعدم الاستدامة البيئية" إلا من خلال هذا النوع من الزخم الشعبي واسع النطاق.

لا شك في أن المؤلفين محقان في الاعتقاد بأن الأمم المتحدة لم تنجُ فحسب، بل نجحت كذلك في عدد من المجالات والسياقات. فقد أنتجت مجموعة من القوانين الدولية غير المسبوقة في التاريخ. وستكون وكالاتها الإنسانية صعبة الاستبدال. وفي حال حدوث جائحة أخرى، ستكون "منظمة الصحة العالمية"، بكل ما فيها من عيوب، الوحيدة القادرة على تنسيق استجابة عالمية حقاً.

يضع فولك وفون سبونيك على رأس أولوياتهما الحاجة إلى تحديث تركيبة مجلس الأمن الذي ما يزال عالقاً في تشكيلة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية. وهناك عدد قليل من الحجج الجيدة، إن وُجدت، التي تبرر حرمان دول مثل الهند من مكانة تضاهي على الأقل مكانة المملكة المتحدة أو حرمان الدول غير الغربية من تمثيل أكبر بصورة عامة. وخلال العقود الأخيرة، كانت قصة مجلس الأمن تدور حول هيئة تهيمن عليها خمس دول غنية تتشاور حول النزاعات في الدول ذات الدخل المنخفض. هذا الطابع غير التمثيلي للأعضاء الدائمين الخمسة يقود إلى مجموعة من أوجه عدم المساواة، مثل التعيينات المنحازة إلى المسؤولين الكبار التي تتغلغل في نظام الأمم المتحدة. ومن السهل أن نفهم لماذا تراجعت الحماسة تجاه الأمم المتحدة بصورة مطردة في معظم أنحاء العالم.

لكن أي محاولة لإصلاح الأمم المتحدة اليوم ستواجه رياحاً سياسية عاتية. فمن الصعب تخيل حزمة من التغييرات في عضوية مجلس الأمن يمكن أن تحظى بدعم الأعضاء الدائمين الحاليين. وليس من الواضح أن أي تغيير في تركيبة مجلس الأمن، مهما كان مفيداً لشرعية الأمم المتحدة، سيحسن من فاعلية المنظمة. وقد تكون النتيجة الوحيدة هي ظهور أنواع جديدة من الجمود (ولو أن ذلك قد يأتي بنقاشات أكثر إثارة للاهتمام).

وهناك أيضاً تحد أكثر جوهرية هو تعدد القنوات البديلة المتاحة أمام الحكومات لتحقيق مصالحها، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية والمنظمات الإقليمية مثل "الناتو" والمنتديات مثل "مجموعة الـ20". وكان مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوماً ما المكان هو الوحيد في العالم حيث يمكن أن يجتمع ممثلون من مختلف الدول. وكانت هناك قلة من القمم الأخرى. وخلال أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين كانت الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في صميم السياسة العالمية، وكان كل من كينيدي وخروتشوف وثوار مناهضة الاستعمار، ومن بينهم رئيس غانا كوامي نكروما والرئيس المصري جمال عبد الناصر، يؤدون أدوارهم البطولية على مسرح درامي جذبَ انتباه العالم.

يختتم فولك وفون سبونك بالقول إن الأحادية الأميركية هي التي تقيد الأمم المتحدة، إذ إن واشنطن لا ترغب في الاستثمار في تجديد المنظمة. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تسعى إلى العمل خارج نطاق الأمم المتحدة. وبالنسبة إلى الدول الصغيرة، قد تكون الأمم المتحدة الساحة الوحيدة التي تمنحها فرصة الجلوس على قدم المساواة مع الدول الأخرى. لكن بالنسبة إلى الدول الأخرى، مثل القوى الصاعدة المتوسطة في العالم، هناك قائمة متزايدة من الخيارات المتاحة.

ثمة تحد أعمق يتمثل في طبيعة الأمم المتحدة نفسها. فعلى مر العقود، طورت الأمم المتحدة ثقافتها ولغتها وأساليب عملها الخاصة، وهي إنجازات قيمة ناتجة عن المحاولة الوحيدة لبناء مؤسسة تشمل البشرية جمعاء. ولكنها طورت أيضاً اعتماداً مفرطاً على الإجراءات بدلاً من النتائج. إن الرغبة الفطرية والمتأصلة لدى المنظمة في أن تعبر عن آراء الجميع، في كل فقرة من كل نص، سواء في تعميم إداري أو في قرار للجمعية العامة، غالباً ما تجرد الجهود ذات النوايا الحسنة من معانيها وقيمتها.

وفي المقابل، تشكل الطريقة التي تدير بها الأمم المتحدة كوادرها قضية شائكة أخرى. تضم المنظمة جحافل من الموظفين العموميين، بمن في ذلك العاملون في مجال الإغاثة وقوات حفظ السلام الذين يلتزمون بمبادئها السامية ويؤدون واجباتهم بشجاعة في أغلب الأحيان في أصعب الظروف. لكن قلة منهم استفادوا من الإدارة الجيدة. ونادراً ما يحظى الأكثر كفاءة بالتقدير اللازم لمهاراتهم وتضحياتهم. في الواقع، تصر الحكومات، بخاصة القوى العظمى، على تعيين مرشحيها (غالباً غير المؤهلين) في المناصب العليا، مما يخلق خللاً في قلب النظام يؤثر سلباً على المعنويات والكفاءة. ولكي تكون الأمم المتحدة فاعلة، تحتاج في جوهرها إلى خدمة مدنية متحمسة ومحفزة تضم النساء والرجال الأكثر كفاءة من مختلف أنحاء العالم. وهو مجال إصلاح لا يكاد يحظى بأي اهتمام.

السيناريو الافتراضي هو أن تستمر الأمم المتحدة المفتقرة إلى الإصلاحات أو التي شهدت إصلاحات طفيفة في تطوير مجموعة متنوعة من المهمات (مثل حماية اللاجئين وتسهيل مفاوضات تغير المناخ وتقديم المساعدة الإنمائية)، التي تتقنها بصورة جيدة في بعض المجالات، بينما تتعثر في مجالات أخرى. وتبقي مؤتمراتها الحوار حول القضايا العالمية حياً، حتى لو لم تحل بالضرورة المشكلات العالمية، وفي بعض الأحيان، توفر منصة لمنظمات المجتمع المدني الدولية المختلفة. لكن المشكلة في هذا السيناريو الراهن هي أن المنظمة، من خلال تشتيت جهودها، تُبعد نفسها عن الغاية الأساسية المتمثلة في منع الحرب.

في المستقبل المنظور، من المرجح أن يظل مجلس الأمن، وهو الهيئة الرئيسة المسؤولة عن السلام والأمن الدوليين، غير قادر على معالجة التهديدات الأساسية في الوقت الراهن، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط والنزاعات حول تايوان والأراضي في بحر الصين الجنوبي. ويذكر أن التوترات بين القوى العظمى داخل مجلس الأمن ليست جديدة، لكن ينبغي ألا تعرقل الدبلوماسية الوقائية والوساطة. ولقد حقق كل من همرشولد وثانت أهم إنجازاتهما في صنع السلام خلال الحرب الباردة، في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الـ20. وفي أواخر الثمانينيات، أتاحت الوساطة الهادئة التي قام بها الأمين العام خافيير بيريز دي كوييار إمكان التوصل إلى اتفاقات سلام عدة مهدت الطريق لإنهاء الحرب الباردة نفسها.

في غياب مجلس أمن ديناميكي وخاضع للإصلاح، يكمن مفتاح نجاح الأمم المتحدة في المستقبل في دور الأمين العام باعتباره أبرز دبلوماسي في العالم. إن السلام هو المهمة الأساسية للأمم المتحدة. وهناك نزاعات كثيرة يمكن حلها من دون أي تدخل للأمم المتحدة. لكن الأعوام الـ80 الماضية، أثبتت أن الأمين العام، باعتباره وسيطاً محايداً يمثل هيئة عالمية، يمكن أن يكون في بعض الأحيان لا غنى عنه. وإذا نُحي الأمين العام جانباً في قضايا الحرب والسلام، فسيكون نفوذه محدوداً للغاية في قيادة التحديات العالمية الأخرى، مثل تغير المناخ والتنمية.

يتوقع الناس من الأمم المتحدة قيادة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وفي الوقت الحاضر، تدمر حروب جديدة فظيعة حياة الملايين وتزيد خطر المواجهة النووية. نحن في فترة مختلفة تماماً عن تسعينيات القرن العشرين، حينما كانت جميع القوى العظمى راضية عن إرسال مهمات حفظ السلام لإنهاء النزاعات الداخلية. لقد عاد العالم إلى فترة من الحروب بين الدول، مع أن ذلك بالضبط هو ما كانت الأمم المتحدة تهدف إلى منعه.

نظراً إلى أن فرص إصلاح الأمم المتحدة محدودة، فإن أي فرصة متاحة يجب أن تستغل بكفاءة من أجل إعادة إحياء وتعزيز دور الأمين العام في صنع السلام، ليشمل التعامل مع النزاعات الداخلية وكذلك الحروب بين الدول. وسيستلزم هذا الأمر بناء فريق من الوسطاء الداخليين ذوي الخبرة الذين لديهم معرفة عميقة بقدرات المنظمة وحدود إمكاناتها. في الماضي، حققت الأمم المتحدة نجاحات كبيرة بفضل قيادة شخصيات مثل الحائز جائزة نوبل، رالف بانش، الذي خدم تحت إدارة كل من همرشولد وثانت وكان له دور حاسم في عشرات الجهود الرامية إلى تحقيق السلام حول العالم.









غلاف كتاب "تحرير الأمم المتحدة: الواقعية مع الأمل"، لريتشارد فولك وهانز فون سبونيك - (المصدر)



في هذه اللحظة الخطرة والملتبسة، يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يستكشف ويخلق فرصاً لحل النزاعات. وفي الواقع، لا تملك أي هيئة أخرى السلطة والمصداقية للاضطلاع بهذا الدور. وعلى مدى الأعوام المقبلة، قد يكون هو العنصر الذي يحدد مصير العالم بين الحرب والسلام العالميين.



*ثانت مينت-يو: مؤرخ ومؤلف كتاب "تاريخ بورما الخفي: العِرقية والرأسمالية وأزمة الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين" والكتاب الذي سيصدر قريباً "صانع السلام: يو ثانت والسعي المنسي إلى عالم عادل". بين العامين 2000 و2006، عمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقبل ذلك، شارك في بعثات حفظ السلام في كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة.

مترجم عن "فورين أفيرز"، 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024