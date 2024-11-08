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الفيصلي يخشى صحوة الصريح.. وشباب العقبة يواجه معان

11/8/2024 2:42:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يخشى فريق الفيصلي صحوة نظيره الصريح، عندما يلتقي الفريقان اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
ويتعين على الفيصلي تحقيق نتيجة إيجابية بهدف الاستمرار في البطولة وبلوغ الدور نصف النهائي، في سبيل المحافظة على اللقب للموسم الثالث على التوالي، حيث يكفي التعادل من أجل التقدم خطوة للأمام في البطولة التنشيطية.
ويملك الفيصلي في رصيده 7 نقاط، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن الصريح الذي يملك 6 نقاط، ويسعى هو الآخر للفوز في اللقاء وضمان مقعد له بين الأربعة الكبار في هذه البطولة، والتي تقام بفترات التوقف الدولية وبغياب لاعبي المنتخبات الوطنية.
وتسبق لقاء الفيصلي والصريح، مواجهة شباب العقبة ومعان عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في لقاء "تحصيل حاصل" للطرفين بعد أن فقدا حظوظهما في وقت سابق بالتأهل للدور الثاني.
وأقيمت أمس أول مباراتين ضمن الجولة الأخيرة ولحساب المجموعة الثانية، إذ التقى مغير السرحان مع الأهلي، والسلط مع الرمثا.
ويسعى الفيصلي لمراضاة جماهيره بعد النتائج المخيبة للآمال على صعيد بطولتي الدوري والدرع، بعد أن ابتعد الفريق عن مراكز المقدمة ببطولة الدوري بصورة واضحة.
ويأمل المدرب الجديد للفريق جمال أبو عابد، والذي يقود الفريق للمباراة الثانية بعد التعادل مع الرمثا ببطولة الدوري مؤخرا بدون أهداف، لبدء مباراته كمدرب للفريق بصورة مميزة، عبر تحقيق فوز مهم يعيد الروح للفيصلي بعد المستويات والنتائج السلبية مؤخرا.
ويبرز بصفوف الفيصلي كل من عبيدة الزعبي، محمد الكلوب، براء مرعي، مهند خير الله، سالم العجالين، خالد زكريا، محمد كحلان، منذر أبو عمارة، أحمد العرسان، عمر هاني وسيمون ديديو.
ويدخل الصريح اللقاء بظروف مشابهة إلى حد ما، بعد أن قام النادي مؤخرا بتغيير المدير الفني باستقطاب أسامة قاسم بدلا من ماهر العجلوني، إلى جانب تراجع نتائج الفريق بصورة قوية على صعيد بطولة الدوري.
ويملك قاسم فرصة مثالية لتدوين اسمه بأحرف من ذهب في أول تجربة له بالمنافسات المحلية بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب امتدت لأكثر من موسم، معتمدا بخياراته على كل من عبدالله الزعبي، عدي ارقيبات، ياسر الرواشدة، أحمد عبيدات، أحمد عزام، سامح مراعبة، هذال السرحان، محمود ذيب، أشرف المساعيد، عبد الله الشعيبات ومحمد العكش.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد مفيد، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني صابرين العبادي، والحكم الرابع أسامة حسن.
وفي اللقاء الثاني، يتطلع فريقا شباب العقبة ومعان، لتسجيل أول فوز لهما ببطولة الدرع، غبر تطبيق مدربي الفريقين بعض الأفكار التكتيكية قبل استئناف منافسات بطولة الدوري الفترة المقبلة، بهدف الابتعاد عن مراكز القاع.
ويملك معان في رصيده نقطتين من تعادلين وخسارتين، حيث يسعى مدرب الفريق أمين فيليب حلال مواجهة اليوم، لمنح الفرصة لعدد من الوجوه التي لم تخض عددا كبيرا من الدقائق في بطولة الدوري، ويبرز منهم كل من محمد رشيدات، محمد النوافلة، إياد طملية، يزن الغرابلة وحمزة المرضي.
ويسعى شباب العقبة إنهاء الدرع بفوز يبعده عن المركز السادس والأخير بالمجموعة الأولى، حيث جمع الفريق نقطة واحدة من 4 مباريات.
وسيعتمد مدرب الفريق رائد الداود على وجوه جديدة لمحاولة إبقاء جميع اللاعبين بالفورمة المطلوبة، من خلال الاعتماد على كل من عبد العزيز حرب، سالم أبو دية، عمر الجمل، منذر رجا وعدنان الخطيب.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة صدام عمارة، المساعد الأول أحمد الحتو، المساعد الثامي أسامة المومني، والحكم الرابع محمد أسامة.

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