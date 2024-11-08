الفيصلي يخشى صحوة الصريح.. وشباب العقبة يواجه معان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يخشى فريق الفيصلي صحوة نظيره الصريح، عندما يلتقي الفريقان اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
ويتعين على الفيصلي تحقيق نتيجة إيجابية بهدف الاستمرار في البطولة وبلوغ الدور نصف النهائي، في سبيل المحافظة على اللقب للموسم الثالث على التوالي، حيث يكفي التعادل من أجل التقدم خطوة للأمام في البطولة التنشيطية.
ويملك الفيصلي في رصيده 7 نقاط، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن الصريح الذي يملك 6 نقاط، ويسعى هو الآخر للفوز في اللقاء وضمان مقعد له بين الأربعة الكبار في هذه البطولة، والتي تقام بفترات التوقف الدولية وبغياب لاعبي المنتخبات الوطنية.
وتسبق لقاء الفيصلي والصريح، مواجهة شباب العقبة ومعان عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في لقاء "تحصيل حاصل" للطرفين بعد أن فقدا حظوظهما في وقت سابق بالتأهل للدور الثاني.
وأقيمت أمس أول مباراتين ضمن الجولة الأخيرة ولحساب المجموعة الثانية، إذ التقى مغير السرحان مع الأهلي، والسلط مع الرمثا.
ويسعى الفيصلي لمراضاة جماهيره بعد النتائج المخيبة للآمال على صعيد بطولتي الدوري والدرع، بعد أن ابتعد الفريق عن مراكز المقدمة ببطولة الدوري بصورة واضحة.
ويأمل المدرب الجديد للفريق جمال أبو عابد، والذي يقود الفريق للمباراة الثانية بعد التعادل مع الرمثا ببطولة الدوري مؤخرا بدون أهداف، لبدء مباراته كمدرب للفريق بصورة مميزة، عبر تحقيق فوز مهم يعيد الروح للفيصلي بعد المستويات والنتائج السلبية مؤخرا.
ويبرز بصفوف الفيصلي كل من عبيدة الزعبي، محمد الكلوب، براء مرعي، مهند خير الله، سالم العجالين، خالد زكريا، محمد كحلان، منذر أبو عمارة، أحمد العرسان، عمر هاني وسيمون ديديو.
ويدخل الصريح اللقاء بظروف مشابهة إلى حد ما، بعد أن قام النادي مؤخرا بتغيير المدير الفني باستقطاب أسامة قاسم بدلا من ماهر العجلوني، إلى جانب تراجع نتائج الفريق بصورة قوية على صعيد بطولة الدوري.
ويملك قاسم فرصة مثالية لتدوين اسمه بأحرف من ذهب في أول تجربة له بالمنافسات المحلية بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب امتدت لأكثر من موسم، معتمدا بخياراته على كل من عبدالله الزعبي، عدي ارقيبات، ياسر الرواشدة، أحمد عبيدات، أحمد عزام، سامح مراعبة، هذال السرحان، محمود ذيب، أشرف المساعيد، عبد الله الشعيبات ومحمد العكش.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد مفيد، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني صابرين العبادي، والحكم الرابع أسامة حسن.
وفي اللقاء الثاني، يتطلع فريقا شباب العقبة ومعان، لتسجيل أول فوز لهما ببطولة الدرع، غبر تطبيق مدربي الفريقين بعض الأفكار التكتيكية قبل استئناف منافسات بطولة الدوري الفترة المقبلة، بهدف الابتعاد عن مراكز القاع.
ويملك معان في رصيده نقطتين من تعادلين وخسارتين، حيث يسعى مدرب الفريق أمين فيليب حلال مواجهة اليوم، لمنح الفرصة لعدد من الوجوه التي لم تخض عددا كبيرا من الدقائق في بطولة الدوري، ويبرز منهم كل من محمد رشيدات، محمد النوافلة، إياد طملية، يزن الغرابلة وحمزة المرضي.
ويسعى شباب العقبة إنهاء الدرع بفوز يبعده عن المركز السادس والأخير بالمجموعة الأولى، حيث جمع الفريق نقطة واحدة من 4 مباريات.
وسيعتمد مدرب الفريق رائد الداود على وجوه جديدة لمحاولة إبقاء جميع اللاعبين بالفورمة المطلوبة، من خلال الاعتماد على كل من عبد العزيز حرب، سالم أبو دية، عمر الجمل، منذر رجا وعدنان الخطيب.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة صدام عمارة، المساعد الأول أحمد الحتو، المساعد الثامي أسامة المومني، والحكم الرابع محمد أسامة.
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