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غارات على لبنان وحزب الله يقصف مستوطنات وقواعد للاحتلال

11/8/2024 2:42:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- فيما أعلن حزب الله في وقت مبكر الجمعة، أنه نفذ الخميس 21 عملية شملت قصف مستوطنات وقاعدتين عسكريتين وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أستشهد 3 لبنانيين وأصيب جنود بالجيش اللبناني وآخرون باليونيفيل إثر غارات للاحتلال جنوبي لبنان.
وفي سلسلة بيانات نشرها عبر حسابه على منصة تليغرام، قال الحزب إنه استهدف بصلية صاروخية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي مدينة ‏حيفا شمالي الكيان المحتل، موضحا أن ستيلا ماريس هي قاعدة للرصد والرقابة البحرية على مستوى الساحل الشمالي.
وأفاد الحزب بأنه استهدف أيضا قاعدة إلياكيم، جنوبي حيفا بصلية صاروخية نوعية، ولفت إلى أن هذه القاعدة تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.
كما أشار حزب الله إلى أنه استهدف بصليات صاروخية ثكنة يفتاح، وموقع البغدادي العسكري، و4 مستوطنات هي الكريوت ويفتاح وكريات شمونة والمنارة.
وأضاف أنه استهدف بصليات صاروخية 8 تجمعات وتحركات لجنود في شمال الكيان المحتل عند ثكنة راميم، وبوابة موقع هرمون العسكري، ومستوطنات ليمان وحانيتا وشوميرا وساعر ودوفيف، وقبالة بلدة كفركلا اللبنانية.
وفي جنوب لبنان، ذكر الحزب أنه استهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال شرق بلدة مارون الراس بصلية صاروخية، ولفت كذلك إلى أنه نصب كمينا لقوة مشاة حاولت التقدم باتجاه يارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.
كما قصف للمرة الثانية تجمعا لجيش الاحتلال شرق بلدة مارون الراس وآخر عند بوابة فاطمة على الحدود الجنوبية للبنان.
من جهتها، أفادت القناة الـ12 العبرية أنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ قادمة من لبنان باتجاه نهاريا والجليل الغربي، و5 صواريخ باتجاه منطقة إصبع الجليل.
وقالت الجبهة الداخلية للاحتلال إن صفارات الإنذار دوت أمس في نهاريا ورأس الناقورة وبلدات بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق صواريخ.
في المقابل، قالت مصادر لبنانية إن طائرات حربية للاحتلال شنت أمس غارة على بلدة الخيام جنوبي لبنان. كما استهدفت غارتين للاحتلال بلدتي كفر صير وشبعا في جنوب لبنان، كما تعرضت قرية دير الزهراني في النبطية جنوبي لبنان، لقصف ما أسفر عن اندلاع حرائق.
وكان الطيران الحربي للاحتلال شن قبيل ذلك غارتين على بلدتي دير الزهراني ودبين، كما أغار على محيط بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.
من جانب آخر، نددت المنسقة الأممية في لبنان بمشاهد الدمار والقتل التي سببها جيش الإحتلال هناك، وقالت "إن هناك أشخاصا قتلوا ومنازل دمرت ومصادر رزق تحطمت خلف المشاهد المتكررة للدمار".
وأضافت المنسقة الأممية أن مشاهدة هذه الصور باستمرار لا ينبغي أن تؤدي إلى اللامبالاة أو التعود على هذه الحقيقة، بل يجب أن تزيد من عزيمة الأمم المتحدة على إنهاء دورة العنف المتواصلة في لبنان.-(وكالات)

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