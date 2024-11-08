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كيف وصل ترامب لكرسي الرئاسة الأميركية؟

11/8/2024 2:42:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الولايات المتحدة - قد يكون من الصعب على كثيرين خارج الولايات المتحدة استيعاب سبب رغبة ملايين الأميركيين في إعادة دونالد ترامب إلى السلطة، لكن هناك 6 أسباب أدت إلى ذلك، وهي:
العامل الشخصي
على الرغم من أن ترامب ملياردير، وأصبح جزءا من النخبة الأميركية منذ عقود، فإنه يبدو قريبا من الناس بالنسبة للعديد من الأميركيين. فهو يتحدث بعفوية مثل شخص عادي في حانة، وقد تصدر منه أحيانا كلمات غير ملائمة. يقول بحرية ما يدور في ذهنه، وبمقدوره أيضا إنفاذ رأيه. كما أنه معروف كمقاتل، وليس فقط منذ محاولتي اغتياله، ويبدو أن هذه صفات يرغب الناخبون في رؤيتها في البيت الأبيض.
في المقابل، فإن احترافية نائبة الرئيس كامالا هاريس وقدرتها على التركيز يراها البعض أنها تتسم بالتعالي، وأنها شيء غير حقيقي.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن معظم الأميركيين معجبون بترامب أو حتى يحبونه. في الواقع، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية لديها انطباع سلبي عن شخصيته. ورغم ذلك، ينظر إليه البعض في أغلب الأحوال باعتباره مرشحا يمكن انتخابه، من ناحية لأنهم لا يريدون رئيسا "قديسا"، ولأنه يدعم مواقف تهمهم من ناحية أخرى.
أما خطاب الديمقراطيين الذي يصور أن عودة ترامب (78 عاما)، المدان في جرائم، لفترة ثانية ستكون كارثية، فلم يؤثر في كثيرين. فهو قد شغل بالفعل منصب الرئيس لمدة 4 سنوات، ولم يبدأ حروبا ولم يدمر الاقتصاد الأميركي. ولهذا، يمكن التغاضي عن الفضائح والجدل والفوضى التي حدثت في فترته الأولى بسهولة.
المال ثم المال
ربما لا يوجد أي مجتمع آخر في العالم تبنى الرأسمالية المفرطة بشكل أكبر من المجتمع الأميركي، حيث يعتمد النظام الاقتصادي بشكل كبير على الأسواق الحرة وتقليل التدخلات الحكومية، وفكرة المشاريع الحرة.
بالنسبة للعديد من الناخبين، يأتي موضوع الاقتصاد دائما على رأس أجندتهم. ولكن في الحملات الانتخابية، نادرا ما كان المقصود بذلك النمو القوي أو الاتجاه العام للاقتصاد الوطني، بل إن الأمر يتعلق بأمور أكثر بساطة وهي كم سيكون سعر الزبادي والبيض والرقائق والجعة في السوبر ماركت، وكم سيكون سعر البنزين؟
وكانت جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع الأسعار بسبب التضخم -ليس في الولايات المتحدة فقط- وشعر كل ناخب بهذا الارتفاع في محفظته يوميا، حتى مع ارتفاع الأجور بمرور الوقت. وألقى كثيرون اللوم على سياسات الرئيس جو بايدن الاقتصادية ونائبته كامالا هاريس. وأعربوا عن استيائهم بأصواتهم الانتخابية، مقدمين أولوياتهم المالية الشخصية على قضايا مثل الفضائل الشخصية أو القيم الديمقراطية.
الشعبية
تتمثل القاعدة الأكثر ولاء لترامب بالدرجة الأولى في الرجال البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية. وتظهر الإحصاءات أن دخل هذه الفئة في الولايات المتحدة كان أعلى بكثير من المتوسط الأميركي في عام 1980، لكنه اليوم أصبح أقل منه على نحو ملحوظ.
ففي مجتمع تتركز فيه الثروات الهائلة للبلاد بشكل متزايد في المدن الكبرى، خاصة على السواحل، بفضل قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة المالية، لم يعد النظام يعمل لصالح العمال في الولايات التي كانت تعتمد على الصناعة سابقا، مثل بنسلفانيا.
لكن شعبية ترامب تزايدت في تأييد فئات سكانية أخرى، منها الأميركيون من أصول لاتينية، وهي فئة كانت تعتبر حتى وقت قريب هدفا مهما بالنسبة للديمقراطيين. ومع ذلك، لم تتمكن هاريس من تحقيق النجاح المنشود لدى هذه الكتلة الكبيرة من الناخبين ذوي الخلفية اللاتينية.
وحتى بين الرجال السود، حقق الرئيس الحالي جو بايدن قبل 4 سنوات نتائج أفضل، وفقا للبيانات الأولية، مقارنة بما حققته نائبته كامالا هاريس حاليا.
تغيير الوضع
هناك مثل في الولايات المتحدة يقول "أحيانا يجب كسر البيض لصنع العجة"، ويعني ذلك أن بعض الأمور يجب تدميرها أحيانا لإصلاحها.
واعتبر كثيرون كامالا هاريس مرشحة النظام الحاكم، بينما وعد ترامب الذي يعتبر مرشحا مناهضا للنظام، في حملته بتغيير جذري، وقال إن كل الأمور ستكون مختلفة تماما في رئاسته، مشيرا إلى أن فوز هاريس العضو في الإدارة الحالية سيكون بمثابة استمرار للوضع على ما هو عليه.
لاقى هذا الوعد صدى بين الأميركيين، إذ يشعر العديد منهم أن شيئا ما يجب أن يتغير، ووجد هؤلاء أن الخطاب موجه إليهم عندما وصف ترامب الولايات المتحدة بصورة قاتمة، بأنها دولة آخذة في الانحدار ومكتظة بالمهاجرين.
يبدو أن ترامب يمتلك غريزة لا تخطئ حيال ما يقلق الناس. ففي استطلاعات ما بعد التصويت، ذكر 73 % من ناخبيه أن الشيء الأهم بالنسبة لهم هو أن ترامب قادر على إحداث التغيير الضروري.
عدم الرغبة في تولي امرأة سوداء الرئاسة
هناك قطاعات من السكان ما تزال لا تستطيع أن تتخيل وجود امرأة على رأس أقوى دولة في العالم. ورغم تزايد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب حاكمات ولايات بأميركا في السنوات الأخيرة، فإن كثيرا من الناس يفكرون بشكل مختلف، خاصة في الولايات الجنوبية وغيرها من المناطق المحافظة والريفية في كثير من الأحيان.
فهناك فيما يعرف بـ"حزام الكتاب المقدس"، تعتبر البروتستانتية الإنجيلية جزءا لا يتجزأ من الثقافة، وتعتبر النسوية لدى كثيرين هناك بمثابة كلمة نابية. كما أن عدم إنجاب هاريس لأطفال بيولوجيين لم يحظ بقبول جيد هناك.
وإضافة إلى ذلك، ما تزال العنصرية والتمييز ضد السود والأقليات الأخرى متجذرة بعمق في العديد من أجزاء الولايات المتحدة، كما تظهر الإحصاءات في جميع مجالات المجتمع.
وتشكل هذه الظواهر مجتمعة نوعا من الشوفينية العنصرية التي يحتمل أنها كلفت هاريس بعض الأصوات. وقد استغل ترامب هذه المشاعر في حملته الانتخابية بشكل ممنهج.
وبحسب استطلاعات الرأي بعد التصويت، حصل ترامب على أصوات أكثر بفارق كبير بين المسيحيين الإنجيليين والبروتستانت والكاثوليك مقارنة بهاريس.
وأفاد العديد من ناخبي ترامب بأن قرارهم كان يعتمد بشكل كبير على مدى ثقتهم بمن سيقود البلاد، بينما ركز ناخبو هاريس على أهمية امتلاك المرشح لحسن التقدير.
إنهاء الصراعات
كثيرا ما تم التكهن قبل الانتخابات حول إذا ما كان الصراع في الشرق الأوسط سيكلف الديمقراطيين أصواتا. وبالنسبة للعديد من الأميركيين ذوي الأصول اليهودية، لم يكن دعم بايدن لإسرائيل كافيا، بينما رأى العديد من المواطنين من أصول عربية أن هذا الدعم زائد عن الحد. وقد انعكس ذلك في استطلاعات ما بعد التصويت، حيث قالت غالبية كبيرة من ناخبي ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل بشكل أكبر.
ومع ذلك، قد يتمثل العامل الحاسم في فوز ترامب هو عزمه على إبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن النزاعات الدولية قدر الإمكان. فهو يعد، على سبيل المثال، بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة حيث يرى بعض المواطنين الأميركيين في ذلك ميزة، لأن ذلك يعني تقليل الأموال التي تذهب من ضرائبهم إلى الخارج.-(وكالات)

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