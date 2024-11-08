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39 شهيدا في غزة والاحتلال يواصل حصار وتدمير شمال القطاع

11/8/2024 2:42:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة - فيما استشهد 23 فلسطينيا الجمعة، بسلسلة غارات إسرائيلية على جميع أنحاء قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من عام، واصل جيش الاحتلال أمس حصاره لشمالي القطاع، لليوم الـ35 على التوالي وسط قصف مدفعي متواصل.
يأتي ذلك على وقع تقرير للأمم المتحدة أمس كشف أن النساء والأطفال يشكلون قرابة 70 % من الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الفترة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 ونيسان (أبريل) 2024، وفق تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.
وتحققت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان من أن نحو 70 % من 8119 شخصا ممن سُجل استشهادهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب هم من الأطفال والنساء.
ولفت التقرير إلى ما سماه "الواقع المروع الذي يعيشه سكان إسرائيل وقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023"، مشيرا إلى "عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي" التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" وحتى "الإبادة الجماعية".
كما يوضح التقرير الأممي استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني في منعها وصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر في القطاع المحاصر.
ويضيف أن هذه الممارسات من القوات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وفي غزة أشارت مصادر فلسطينية إلى أن عشرات جثامين الشهداء لم تنتشل بعد من مناطق شمالي القطاع بسبب حظر الاحتلال عمل الدفاع المدني.
وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و123 إصابة.
وأوضحت في بيان أمس أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43.508 شهداء و102.684 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
واستهدف قصف للاحتلال مدخل مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة، كما تعرضت المدرسة التي تؤوي نازحين لاستهدافات متكررة منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
واستهدف قصف مدفعي للاحتلال غرب مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات وطائرات الإحتلال.
وكثف جيش الاحتلال عمليات تدمير المباني والمربعات السكنية بمخيم جباليا وبيت لاهيا، حيث سُمعت أصوات الانفجارات من مدينة غزة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد.
وفي وقت سابق من أمس وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال ارتكب مجزرتي مخيم الشاطئ ومخيم جباليا بغطاء أميركي، حيث يواصل الجيش الإحتلال عمليات الإبادة والتطهير العرقي منذ أكثر من شهر شمال القطاع، ويُجبر المواطنين على النزوح القسري تحت وطأة القصف والحرمان من الماء والدواء والطعام في ظل انهيار المنظومة الصحية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن العملية أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني.
وذكرت قناة الأقصى الفضائية بأن زوارق حربية للاحتلال نفذت، صباح أمس الجمعة، قصفا مكثفا لشاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح وسط وجنوبي القطاع.
واستشهد صياد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بقصف زوارق حربية للاحتلال منطقة الأكواخ على شاطئ بحر مدينة رفح، بحسب مصدر طبي بمجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية الإحتلال قصفت المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قبيل فجر أمس.
وفي الضفة المحتلة أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) إيقاع آلية للاحتلال في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القسام، أمس إن "مجاهديها أكدوا إيقاع آلية صهيونية في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي بمدينة جنين في الضفة، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال" الذين اقتحموا المدينة، وخاضوا مع فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة.
واقتحمت قوات الاحتلال أمس بلدة بيتونيا وقرية عين قينيا غرب رام الله، وذكرت مصادر فلسطينية بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت البلدة والقرية، وانتشرت في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات، الا أنها قالت أن شابان أصيبا برصاص قوات الاحتلال في بيتونيا.-(وكالات)

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