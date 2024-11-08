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توجه لبناء فرق استجابة لحوادث الأمن السيبراني

11/8/2024 2:42:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – في الوقت الذي تزداد فيه أهمية الأمن السيبراني مع توسع عمليات التحول الرقمي، واستمرار التهديدات والهجمات الإلكترونية في عالم رقمي يتوسع يوما بعد يوم، أكدت الحكومة مؤخرا، أنها أنجزت العديد من الخطوات في مجال "حوكمة الأمن السيبراني".
وقالت الحكومة في تقرير متابعة سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي عن فترة الربع الثالث من العام الحالي: "إن هناك توجها رئيسيا في مجال حوكمة الأمن السيبراني يشمل بناء فرق استجابة للتعامل مع حوادث الأمن السيبراني في القطاعات الحيوية والحرجة في الممكلة"، في وقت تؤكد فيه الأرقام العالمية أن العالم الرقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 11 ثانية.
وأكدت الحكومة في التقرير أنها أنجزت العديد من الخطوات في مجال حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، أبرزها إحالة عطاء "حوكمــة الأمــن الســيبراني علــى المســتوى الوطنــي"، مــن أجل متابعــة تطبيق الخطــة الوطنيـة للتدريب علــى معاييــر وضوابـط الامتثال الصادرة عــن المركـز الوطني للأمن السيبراني.
وبينت أنه في مجال "حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني"، تم إطلاق جائزة الأمن السيبراني للتميز والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار والتميز في مجال الأمن السيبراني على المستوى الوطني، حيث جرى إطلاق الجائزة من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني، مستهدفة الشركات الخاصة والأفراد بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وأكدت الحكومة في تقرير متابعة سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي أنها قامت في الربع الثالث من العام الحالي، بتشكيل لجنة لبناء فرق استجابة لحوادث الأمن السيبراني تهدف إلى إنشاء فرق متخصصة للاستجابة للحوادث، في قطاعات البنية التحتية الحرجة.
وأكدت الحكومة في التقرير أنها استمرت خلال فترة الربع الثالث، في العمل على محور تعزيز الشراكات في قطاع الأمن السيبراني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتنفيذ مجموعة نشاطات ومبادرت توعوية وتثقيفية بالأمن السيبراني.

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