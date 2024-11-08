السلط يتخطى الرمثا ويبلغ نصف نهائي درع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تخطى فريق السلط نظيره الرمثا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدرع اتحاد الكرة.
وتقدم السلط بالنتيجة عبر مهاجمه محمد عبد المطلب "بوجبا" عند الدقيقة 57 من زمن اللقاء، قبل أن يعزز زميله أيسر صباح النتيجة عند الدقيقة 63 بتسجيله الهدف الثاني.
وتقدم السلط لصدارة الترتيب وبرصيده 7 نقاط، واصلا للدور نصف النهائي، فيما بقي رصيد الرمثا عند 7 نقاط أيضا ويودع البطولة، مع تبقي مباراة
أخيرة لحساب المجموعة الثانية، والتي ستجمع الفيصلي (7 نقاط) والصريح (6 نقاط).
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