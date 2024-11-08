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مفاتيح ترامب

11/8/2024 2:42:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








رغم الحذر الشديد الذي استقبل به العالم فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، والتوجس الدولي من سياساته ومواقفه القادمة، التي ستتأثر بها كل أصقاع المعمورة من شرقها إلى غربها، إلا أن وصول الرئيس المثير للجدل سدة الحكم من جديد في عاصمة صنع القرار العالمي قد يحمل فرصا إذا ما أحسن العالم فهم مكنونات شخصيته ومحفزاتها وصولا لمفاتيحها ومداخلها، ما يتطلب قدرا عاليا من البصيرة والحنكة والدهاء. وهذا بيت القصيد.
نحن أمام شخصية براغماتية تؤمن بأن الوصول إلى أي هدف، كبر أم صغر، سياسيا كان أم اقتصاديا أم غير ذلك، لا يتأتى إلا عبر عقد الصفقات من خلال التفاوض المباشر، وصولا إلى توافق ثم اتفاق يكون هو عرابه والمستفيد الأول منه بطريقة أو أخرى. فهو بطبعه لا يعترف ولا يقبل بالهزيمة في أي شأن من شؤون حياته، بل يحب أن يلعب دوما دور البطل في عيون من حوله. ولذلك فقد قدم نفسه، مثلا، وخلال حملته الانتخابية، على أنه المنقذ القادر على إنهاء حروب ومآسي العالم.
وهذا يقودنا إلى حقيقة ثانية، وهي أننا نتعامل مع شخص يتحدث ويتصرف بصراحة مطلقة ومفاجئة عما يدور في نفسه في كثير من الأحيان، حتى وإن اتهمه البعض بتجاوز الأعراف الدبلوماسية المتوقعة من قادة العالم. فهو لا يحب الحلول الرمادية، وتعد اللغة المباشرة الصادمة أحد أسس شخصيته، حتى وإن أدى ذلك إلى انتقاده من قبل الإعلام وحتى نظرائه من القادة.
ترامب، باعتباره من الشخصيات المعتدة بنفسها إلى حد يفوق التصور، مغرم بالاستعراض وكيل المديح له باعتباره حقا طبيعيا من وجهة نظره، وهذه من أهم المفاتيح للتعامل معه وإحداث الفرق في توجهاته. لذلك نراه يطرب لمن يمجده في وسائل الإعلام، ويرى في المناصرين لفكره أشخاصا مميزين يستحقون ثقته. ولنا في الملياردير إيلون ماسك مثالا.
هو ممن يتقنون فن التواصل الاجتماعي والشعبوي، خصوصا مع عوام الناس، ونراه يبني علاقاته ببساطة، إلى حد إقناع البسطاء بأنه النصير المخلص لهم، وقد يراه البعض ممثلا بارعا في ذلك.
تلعب عوامل المال والمكسب دورا مهما في التأثير بقرارات ترامب، لذلك فهو يرى دوما الحق لبلاده في جني الأموال من الدول الأخرى تحت ذرائع عديدة، أهمها أنها قادرة على قيادة العالم وتوفير الحماية للحلفاء، معتمدا في كل ذلك على مبدأ "أميركا أولا".
يهتم ترامب بظهوره الإعلامي، مولعا بتقديم نفسه على أنه صاحب فكر يحمل حلولا للمعضلات، ولذلك فهو ممن يقدرون عاليا من يأتي إليه بأفكار تتماشى مع معتقداته، ليقوم بتحويلها إلى أفعال يكون هو بطلها في عيون الناس والعالم. لذا، فالاستباقية في التعامل معه، ولكن ضمن محددات منظومته الفكرية، قد تؤدي بأصحابها إلى تحقيق منجزات يكون ترامب هو أول من يدافع ببسالة عنها.
وبما أنه ممن يفتخرون بمن حوله، باعتبارهم امتدادا له، ولا يخفي ذلك، فإن أحد مفاتيح شخصيته يكمن في التأثير في هذه الدائرة، والقادرة، سرا وعلنا، على إقناعه وتوجيه سلوكه.
لن يكون ترامب بالسوء الذي يخشاه البعض، خصوصا أنه يعلم يقينا أنها السنوات الأربع الأخيرة له في البيت الأبيض، وسيسعى لبناء إرثه، الذي يود من خلاله تحقيق حلمه الأكبر: وهو النظر إليه عبر التاريخ باعتباره أعظم رئيس للولايات المتحدة، وهذا ما قد يكون المفتاح الأساس لكسب وده ودعمه للآخرين وقضاياهم.

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