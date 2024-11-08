Saturday, 09 November 2024 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقص الأسمدة العضوية يترك أراضي بلا زراعة

11/8/2024 2:40:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






الأغوار الوسطى- في الوقت الذي بدأت فيه وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، بتنفيذ خطة لمنع دخول الزبل الحيواني غير المعالج إلى مناطق وادي الأردن، يجد عدد كبير من المزارعين أنفسهم في مأزق عدم القدرة على زراعة أراضيهم بسبب نقص الأسمدة العضوية التي تعد عمادا رئيسا لزراعة المحاصيل.
ويرى مزارعون، أنه ومع بدء سريان قرار حظر دخول واستخدام السماد العضوي غير المعالج إلى المنطقة في أيلول (سبتمبر) الماضي، ظهرت مشكلة شح الأسمدة العضوية، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن يتم تأمين كميات كافية من الأسمدة العضوية المعالجة قبل البدء بتنفيذ القرار.
وأشاروا، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة المعالجة وعدم توفرها سيؤخران موسمهم الزراعي، لأن عملية تجهيز الأرض تحتاج إلى جدول زمني لكي تعطي نتائج جيدة، لافتين إلى أن الأسمدة العضوية المعالجة رغم ارتفاع كلفتها، فإنها لا تعطي النتائج المرجوة في الزراعة مقارنة بالأسمدة غير المعالجة.
وكانت اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، أطلقت حملة توعوية إعلامية للفئات المستهدفة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، وتضم الحملة، إلى جانب وزارة الزراعة، وزارتي البيئة والإدارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة، التي تهدف إلى تنفيذ التعليمات الصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024، وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لسنة 2024، التي تهدف إلى الحد من استخدام الأسمدة العضوية غير المعالجة.
ويؤكد المزارع مطر أبودية، أن على الحكومة إيلاء القطاع الزراعي الاهتمام والرعاية، وأنه على المعنيين ترتيب الأولويات وفق المصلحة العامة وإلغاء قرار منع دخول السماد العضوي أو توفير البديل المناسب من دون زيادة الكلف على المزارع، مشيرا إلى أن عدم توفر كميات كافية من الزبل الحيواني حد بشكل كبير من زراعة الأراضي بوادي الأردن.
ويبين، أن تكلفة السماد العضوي للدونم الواحد تزيد بنسبة 100 % مقارنة بالسماد غير المعالج، ما يدفع الكثير من التجار والمزارعين إلى اللجوء إلى تهريب الأسمدة وتحمل المخاطر المترتبة على ذلك لتقليل الكلف في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، مشيرا إلى أن منع الأسمدة أدى إلى ارتفاعها بنسبة زادت على 50 % عما كانت عليه قبل قرار المنع.
ويضيف أبو دية، أن المزارع يملك الوعي اللازم لتغطية وتخمير الأسمدة لمنع انتشار وتكاثر الذباب المنزلي وأي حشرات أخرى قد تلحق ضررا بالبيئة، موضحا أن المصانع تقوم بمعالجة الأسمدة العضوية بالطريقة نفسها، وتبيعها للمزارع بأسعار مضاعفة.
ووفق المزارع عيد حسين، فإن نقص الأسمدة العضوية مشكلة تتكرر كل عام في الوقت نفسه، مبينا أن المشكلة تتعدى شراء الزبل الحيواني من المناطق الشفوية، إذ إن مربي المواشي في منطقة الأغوار يعانون كثيرا نتيجة منعهم من استخدام مخلفات ماشيتهم.
ويوضح حسين، أن أي عملية جمع ونقل لمخلفات الحيوانات تعرض المزارع لعقوبات ثقيلة وغرامات مادية كبيرة، ناهيك عن إجباره على إرسالها إلى مصانع معالجة الأسمدة مجانا، الأمر الذي يكبدهم أجور نقل وعمال هم بغنى عنها، قائلا "إن المطلوب من أصحاب المصانع شراء الأسمدة من أصحاب المواشي كونها تشكل أحد مصادر دخلهم وضرورة توفير السماد المعالج بكميات كافية للمزارعين لتمكينهم من زراعة أراضيهم للموسم الحالي".
بدوره، أكد مدير زراعة وادي الأردن، المهندس ياسين العدوان، أن قرار منع دخول الأسمدة العضوية ليس مسؤولية الوزارة، وإنما هو بيد اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، مضيفا أن الأسمدة العضوية المعالجة متوفرة في مصانع عدة في المملكة بأسعار قريبة جدا من السماد غير المعالج، ويمكن الحصول عليها بسهولة من هذه المصانع، ويوجد مصنع في دير علا بدأ في المراحل الأولى لإنتاج السماد المعالج.
أما مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور، فيؤكد أن قرار منع دخول الأسمدة الحيوانية غير المعالجة يأتي للحد من تكاثر وانتشار الذباب المنزلي والحشرات الضارة التي تؤرق السكان، ناهيك عن آثارها السلبية على الصحة والنظام البيئي، لافتا إلى أن القرار يهدف إلى ترسيخ استعمال الأسمدة المعالجة التي تعد أحد أفضل البدائل للأسمدة غير المعالجة.
وينوه الصقور، إلى أنه يوجد مصنع لمعالجة الأسمدة العضوية في منطقة دير علا قادر على توفير المنتج بأسعار مناسبة، داعيا المزارعين إلى التعاون مع كوادر المديرية والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات الزراعة للحد من التحديات البيئية التي يعاني منها وادي الأردن، وأهمها انتشار الذباب المنزلي.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن مشكلة السماد العضوي أصبحت تشكل عبئا على المزارع، كونه ركنا في عملية زراعة الأرض ولا يمكن الاستغناء عنه لأي مزارع، موضحا أن قرارات الحكومة لا تخدم القطاع الزراعي، وستشكل في ظل الظروف الحالية معضلة حقيقية أمام القطاع الزراعي.
ويؤكد الخدام "على الحكومة دعم القطاع الزراعي بدلا من وضع العوائق أمامه"، مطالبا بتوفير كميات كافية من السماد العضوي المعالج للحد من استخدام الأسمدة غير المعالجة وبأسعار مناسبة وتشجيعية لتحفيزهم على استعمالها.
كما أكد "أن المضي في تنفيذ قرار منع استخدام الزبل الحيواني سيكون له آثار وخيمة على القطاع الزراعي بوادي الأردن".
وبحسب التعليمات الناظمة، فإن عقوبات إدخال الأسمدة غير المعالجة تشمل تحرير مخالفة بحق من ينقل ويطرح ويجمع الزبل الحيواني غير المعالج، وتحويله إلى القضاء عبر مديرية الزراعة المختصة، إضافة إلى حجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لمدة 14 يوما.

MENAFN08112024000072011014ID1108866563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث