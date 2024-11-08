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جرش.. مزارعون يطالبون المعاصر بـجفت الزيتون أو احتسابه ضمن الأجور

11/8/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- بدا لافتا في موسم الزيتون الحالي، أن العديد من المزارعين في محافظة جرش، باتوا يطالبون المعاصر بالحصول على جفت الزيتون بعد عصره واستخراج الزيت منه، لاستخدامه لأغراض التدفئة، أو بيعه للمعاصر نفسها وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
وتستخدم مادة الجفت على نحو واسع في فصل الشتاء للتدفئة، وأصبحت بديلا مناسبا عن وسائل التدفئة الأخرى التي ترتفع تكلفتها بشكل كبير، حيث تقوم المعاصر بتجميع الجفت في الساحات الرئيسية للمعاصر بشكل بدائي ومكشوف، وتنبعث منها روائح كريهة في المعصرة، ثم يتم بيعه للتجار، فيما يبلغ سعر الطن الواحد 50 دينارا على أرض المعصرة، بينما يقوم التجار بتصنيع الجفت عن طريق وضعه في مكبس خاص وتشكيله وضغطه كقالب واحد، ثم تجفيفه بالهواء الطلق وفي أماكن عشوائية.
ويقول مزارعون "إن المعاصر تأخذ الجفت من المزارعين وتقوم باستثماره، ويعد ذلك ذا جدوى اقتصادية كون الكميات التي تستخرج في كل موسم زيتون كبيرة، ومن الأولى أن يحصل كل مزارع زيتون على كمية مناسبة من الجفت لاستخدامه".
وأضافوا "أن مزارعي الزيتون يعتمدون بشكل كلي على موسم الزيتون في تغطية تكاليف صيانة الأراضي الزراعية والاهتمام بها وتغطية تكاليف الأسر الشهرية والسنوية وتوفير ما تحتاجه الأسرة من وسيلة تدفئة مناسبة في فصل الشتاء، والتي لا تقل تكلفتها عن 300 دينار في أفضل الظروف شهريا، وهي تكلفة مرتفعة مقارنة مع وضع العائلات ومستوى المدخولات المتآكلة، حتى تحولت مادة الجفت إلى بديل مناسب وآمن صحيا في التدفئة".
كما أكدوا "أن المعاصر، وبالإضافة إلى أخذ الجفت، تحصل على أجور العصر، وبهذا تكون تكلفة عصر الكيلو الواحد من زيت الزيتون لا تقل عن دينار مع ثمن الجفت، فمن الأولى أن يحصل المزارعون أنفسهم على مادة الجفت، خصوصا أنه أصبح مادة حيوية وفعالة في وسائل التدفئة ويستخدم كذلك كسماد عضوي للأراضي الزراعية، وفي هذه الفترة، ترتفع أسعار الجفت ويختفي من الأسواق لزيادة الطلب عليه، ولا يقل سعر الطن الواحد عن 100 دينار من دون أجور النقل".
ووفق المزارع محمود العياصرة، فإن "مادة الجفت، وهي من مخلفات عصر الزيتون، كانت قبل نحو عشر سنوات توزع على المواطنين والمزارعين مجانا بهدف التخلص منها، وكان المواطنون يقومون بمعالجتها يدويا ثم تجفيفها واستخدامها في التدفئة، إلا أنه مع انتشار استخدام الجفت في التدفئة على نطاق واسع، ولأنها أصبحت تستخدم كمادة وقود أساسية لمدافئ الحطب تحديدا، والتي يقبل المواطنون على استخدامها بشكل واسع جدا، بدأت المعاصر بمنع المواطنين والمزارعين من الاستفادة منها والحصول عليها".
وأضاف "أن المعاصر تقوم بأخذ الجفت وتجميعه في ساحاتها، ثم تقوم بمعالجته داخل المعصرة وبيعه للمواطنين، ولا يقل سعر الطن الواحد عن 100 دينار، وفي وقت الذروة يتراوح سعر الطن ما بين 130 و150 دينارا، أو تقوم المعاصر ببيعه للتجار مباشرة، ومادة الجفت هي حق للمزارع كونها من مخلفات عصر الزيتون أصلا".
ويرى العياصرة "أن المزارعين في أمس الحاجة إلى مادة الجفت، لا سيما صغار المزارعين الذين ينتمون إلى الطبقات ذات الدخل المحدود، فهم بأمس الحاجة لاستخدام مادة الجفت في التدفئة وتوفير أثمان المحروقات التي ترتفع بشكل مطرد، وتوفير أثمان الحطب كذلك، وهم قادرون على إعادة تدويرها واستخدامها بطريقة آمنة لسهولة التعامل مع الجفت".
بدوره، قال الثمانيني علي عبد الحميد "قبل نحو 20 عاما، كانت المعاصر تقوم بتوزيع الجفت على المزارعين والمواطنين، وكان كل من يرغب في الحصول عليه يأخذ الكميات التي يريدها، لا سيما أن المعصرة كانت ترغب في التخلص منه بأي طريقة".
وأضاف "كان المواطنون يقومون بوضع القليل من الماء على الجفت، ثم يعجنونه يدويا، وبعدها يقومون بتشكيله على شكل كرات صغيرة، ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس والاحتفاظ بها لفصل الشتاء لاستخدامها في مدافئ الحطب، وكان الجفت بجودة عالية ولا تتصاعد منه أي أبخرة سامة، أما في الوقت الحالي، فتقوم المعاصر باستثماره أو بيعه للتجار الذين يقومون بغشه وخلطه بالأتربة والحصى لزيادة الوزن والكمية، مما يسبب في تعطل المدافئ وفشلها في التدفئة".
ويعتقد عبد الحميد "أن المزارعين من حقهم الحصول على مادة الجفت، وتقدر الكمية التي يجب أن يحصل عليها بالنسبة إلى كمية الزيتون التي تم عصرها، وهو يتصرف في الجفت ويقوم باستثماره بالطريقة التي يراها مناسبة، أو يقوم بتقدير الكمية وبيعها للمعصرة أو التجار بشكل مباشر، لا سيما أن وضع المزارع في تراجع مستمر، وهو بحاجة إلى أبسط الأشياء لتغطية جزء من تكاليف العمل في هذا القطاع".
إلى ذلك، قال محمد القيام، وهو أحد أصحاب المعاصر في جرش "إن تصنيع مادة الجفت غير مجد للمعاصر لقلة الكميات وتكاليف التصنيع الباهظة"، مما يضطره إلى بيعه للتجار بأسعار زهيدة ومتواضعة، لا سيما أن القدرة المالية للمعاصر منخفضة، وتصنيع الجفت مكلف ولا يتعدى سعر الطن الواحد 80 دينارا، بينما تزيد تكاليف التصنيع على 100 دينار للطن الواحد".
وأضاف القيام "أصحاب المعاصر يقومون بالتخلص من مادة الجفت فور توفر تجار أو متعهدين للحد من الروائح والأضرار البيئية التي يتركها في المعاصر والمناطق المجاورة".
وبحسب المواطن مؤمن حمدان، فإنه قام قبل نحو 5 سنوات باستبدال كامل وسائل التدفئة بالمكيفات، إلا أن استخدامها أثبت ضعفه وعدم قدرته على تدفئة المنزل في حال انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، بينما واجهته كذلك العديد من التحديات، أهمها الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، والارتفاع الكبير في قيمة فواتير الكهرباء.
وبين حمدان، في حديثه لـ"الغد" في تقرير سابق، أنه وبسبب ذلك، اضطر بالإضافة لاستخدام المكيفات إلى استخدام مدافئ الكاز في أوقات ذروة البرد، لا سيما مع دخول المساء، مما رفع تكاليف التدفئة لتتجاوز 200 دينار شهريا، ليعود مجددا إلى مدافئ الحطب التي يمكن أن تستبدل بالجفت والأثاث المستعمل والملابس القديمة، ويمكن جمع الحطب من الأراضي والمزارع الخاصة التي تحتاج إلى تنظيف.
وأضاف "أن تكاليف وسائل التدفئة مرتفعة جدا مقارنة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون وعجزهم عن شراء مواد الوقود ذات التكلفة المرتفعة، مما يدفعهم إلى استبدال أشكال وسائل التدفئة كافة إلى استخدام مادة الحطب والجفت المتوفرة في المعاصر"، مشيرا إلى "أن سعر الطن الواحد لا يتجاوز 80 دينارا وسعر طن الحطب الواحد يتراوح بين 100 و150 دينارا، حسب نوع الحطب المستخدم، فيما يحتاج كل منزل إلى ما يقارب 3 أطنان من الحطب والجفت خلال فصل الشتاء، خصوصا أن درجات الحرارة منخفضة جدا في محافظة جرش، ولا يمكن الاستغناء عن وسائل التدفئة على مدار الساعة".
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في زراعة جرش "أن مخلفات عصر الزيتون نوعان: المخلفات السائلة وهي مادة الزيبار، ويتم التخلص منها عن طريق حفر مصمتة، وكذلك المخلفات الصلبة وهي مادة الجفت، ويتم تجميعها في ساحات المعاصر"، مضيفا أنه يجب أن يتم التخلص منها بطريقة آمنة بيئيا ولا تلحق أي ضرر بالبيئة، وتمهل كل معصرة بعد الإغلاق 6 أسابيع لغاية جمع الجفت والتخلص منه أو استثماره، وبعد هذه المدة يجب أن تكون المعاصر نظيفة تماما من مادة الجفت أو الزيبار.
وأكد "أن كل معصرة تقوم بترك مخلفات العصر بطرق عشوائية وغير منظمة تتحمل المسؤولية ويتم مخالفتها"، مبينا في الوقت ذاته، أن استخدام الجفت لأغراض التدفئة يحد من الاعتداء على الأشجار الحرجية لاستخدامها في أعمال التدفئة المنزلية.
يذكر أن المساحة الكلية لأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ 130 ألف دونم، تبلغ نسبة المثمر منها 110 آلاف دونم، وتتوزع بين مختلف المناطق في المحافظة.
وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في الأردن حوالي 1.280 مليون دونم، تعادل 72 % من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة وحوالي 34 % من كامل المساحة المزروعة في الأردن.
ويقدر عدد أشجار الزيتون المزروعة بحوالي 17 مليون شجرة تنتشر في معظم مناطق محافظات المملكة بدءا من المناطق المرتفعة وحتى مناطق وادي الأردن.

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