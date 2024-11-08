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%30.5 انخفاضا في الصفقات العقارية

11/8/2024 2:39:23 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد السوق العقاري في المملكة تباطؤًا ملحوظًا في حركة الصفقات العقارية، خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.5% على أساس سنوي، مسجلًا حوالي 48 ألف صفقة. وعلى أساس ربعي، تراجعت الصفقات بنسبة 17.5%، مما يعكس انخفاض النشاط في السوق العقارية خلال هذه الفترة.
وكشفت بيانات حديثة، أوردها تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أن على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أعداد الصفقات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي إلا أن قيمة الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في القيمة حسب بيانات أوردتها وزارة العدل.
تراجع الصفقات السكنية
انخفض عدد الصفقات السكنية بنسبة 15.7% على أساس ربعي، ويعتبر القطاع السكني المحرك الأساسي للسوق، حيث يمثل 87.1% من إجمالي الصفقات المنفذة.
تراجع الصفقات التجارية
سجل القطاع التجاري تراجعًا أكبر، حيث انخفض عدد الصفقات بنسبة 34.6% على أساس ربعي و2.9% على أساس سنوي، مما يشير إلى تأثر القطاع التجاري بتغيرات السوق العقارية العامة.
تباطؤ القروض العقارية
على الرغم من انخفاض النشاط في السوق العقارية، استمرت القروض العقارية المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل في النمو، إذ ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من 2023، لتصل إلى حوالي 664.6 مليار ريال. ومع ذلك، فإن وتيرة الارتفاع تباطأت مقارنة بالفترات السابقة، مما يمكن أن يعزى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، حيث انعكس ذلك على تكاليف التمويل العقاري.
مؤشر أسعار العقارات العامة
ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الثاني 2024، مدفوعًا بزيادة في أسعار القطاع السكني، وارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 2.8%، متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الأراضي والشقق.
أسعار العقارات السكنية
سجلت أسعار الأراضي والشقق ارتفاعًا بنسبة 2.8% و2.9% على التوالي، في حين تراجعت أسعار الفلل بنسبة 0.5% والعمائر السكنية بنسبة 0.1%.
أسعار القطاع الزراعي والتجاري
ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 1.5%، بينما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة.
أداء المناطق
شهدت بعض المناطق نموًا ملحوظًا في مؤشر الأسعار، بينما تراجعت في مناطق أخرى، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أعلى زيادة في أسعار العقارات بنسبة 8.9% على أساس سنوي، تلتها منطقة نجران بزيادة 6.6%. ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في كلتا المنطقتين بنسبة 10.5% و4.99% على التوالي.
في حين كانت منطقة حائل استثناءً، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5% في المؤشر العام لأسعار العقارات، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7%.
تباطؤ عقاري
يواجه السوق العقاري تباطؤًا واضحًا في حركة الصفقات، ولا سيما في القطاعين السكني والتجاري. وعلى الرغم من استمرار زيادة القروض العقارية، إلا أن هذا النمو أبطأ من السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة. في المقابل، تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا في بعض المناطق، خاصة في أسعار الأراضي والشقق، مما يعكس اتجاهات مختلفة على مستوى السوق العقاري، فيما يخص العرض والطلب.
عوامل أثرت على العقار
منذ عام 2020، تأثرت أسعار العقارات بالمملكة بعوامل متعددة مثل الجائحة، وارتفاع الفائدة، وزيادة الدعم الحكومي للسكن. وارتفعت أسعار القطاع السكني بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الطلب، بينما شهد القطاع التجاري استقرارًا مع بعض الانخفاضات بسبب تغير طبيعة الأنشطة التجارية.
ومنذ عام 2020، شهدت أسعار العقارات في السعودية تحولات ملحوظة على خلفية الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات السوق المتغيرة، حيث تأثرت في 2020 بجائحة كورونا، وأدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي عالميًا ومحليًا، ما أثّر بشكل مباشر على السوق العقاري، وفي العام 2021 تعافى السوق مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبدأت أسعار العقارات السكنية بالارتفاع تدريجيًا. وازداد الطلب على الوحدات السكنية، مدفوعًا ببرامج دعم الإسكان الحكومية مثل ((سكني)) وتوسع التمويل العقاري للأفراد، وزيادة القروض العقارية، وفي العام 2022 استمر النمو مع تأثير ارتفاع الفائدة، وشهدت أسعار العقارات السكنية نموًا ثابتًا، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، بفضل استمرار الطلب المرتفع، إلا أن ارتفاع الفائدة عالميًا أدى إلى زيادة تكاليف التمويل، مما قلل من تسارع النمو ومع ذلك، ظل الطلب قويًا، لا سيما في القطاع السكني، بينما استقرت الأسعار في القطاع التجاري، أما في العام 2023 فبدأ يتباطأ النمو وتظهر آثار رفع الفائدة، ومع استمرار نمو أسعار العقارات السكنية، تراجع النمو في بعض المناطق نتيجة تأثير ارتفاع تكاليف التمويل العقاري وزيادة أسعار الفائدة، مما دفع البعض للتوجه نحو الإيجار، وفي العام الحالي تظهر البيانات تراجعا طفيفا في عدد الصفقات واستقرارا نسبيا في الأسعار.
إجمالي عدد الصفقات العقارية ((ألف صفقة))
الربع الثاني 2022= 52.6=
الربع الثالث 2022= 45.4= - 13.7%
الربع الرابع 2022= 42.5= - 6.4%
الربع الأول 2023= 40.7= 4.2%
الربع الثاني 2023= 37.0= - 9.1%
الربع الثالث 2023= 47.6= 28.7%
الربع الرابع 2023= 51.8= 8.8%
الربع الأول 2024= 58.5= 12.9%
الربع الثاني 2024= 48.2 -17.6%
القروض العقارية من المصارف وشركات التمويل ((مليار ريال))
الربع الثاني 2022= 525.5
الربع الثالث 2022= 551.9= 5%
الربع الرابع 2022= 572.3= 3.7%
الربع الأول 2023= 589.7= 3.1%
الربع الثاني 2023= 605.2= 2.6%
الربع الثالث 2023= 614.6= 1.6%
الربع الرابع 2023= 630.3= 2.6%
الربع الأول 2024= 648.1= 2.8%
الربع الثاني 2024= 664.6= 2.5%

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