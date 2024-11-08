Saturday, 09 November 2024 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في السعودية دولار واحد لجيجا بيانات الهاتف - جريدة الوطن السعودية

11/8/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يستخدم أكثر من 66% من سكان العالم الإنترنت الآن، وتوضح أحدث البيانات أن العدد الإجمالي للمستخدمين بلغ 5.35 مليار مستخدم.
في الوقت نفسه، بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة 5.6 مليار في بداية عام 2024، وهو ما يمثل 69.4% من سكان العالم.
وتختلف تكلفة الإنترنت من بلد إلى آخر اختلافات واسعة، حيث تتباين من دولة إلى أخرى، فبينما تصل تكلفة الجيجابايت الواحد في السعودية 1.49 دولار، بلغت في سانت هيلانا العام الماضي نحو 41 دولارا، لتعد الأعلى في العالم، وذلك وفقا لبيانات جمعتها ((Statista)).
وسانت هيلانا هي إقليم بريطاني ما وراء البحار يقع في جنوب المحيط الأطلسي.
ويبلغ متوسط السعر العالمي لـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول 2.59 دولار، حيث تقدم عدد من البلدان في أوروبا وإفريقيا أسعارا أقل من هذا المتوسط.
تعليل وتبرير
وفقا لكثير من المختصين، فإن الدول التي تقدم جيجابايت الهاتف المحمول رخيص الثمن تمتلك في الغالب بنية تحتية ممتازة للنطاق العريض المتنقل والثابت، مما يتيح لمقدمي الخدمات تقديم كميات كبيرة من البيانات بأسعار رخيصة.
وفي بعض البلدان، تفرض الظروف الاقتصادية بدورها السعر أيضا، الذي يجب أن يظل منخفضا حتى يتمكن الناس من تحمله، فمثلا في الهند يبلغ سعر الجيجابايت 0.17 دولار، وذلك نتيجة المنافسة الشرسة التي تعد العامل الرئيس في الحفاظ على انخفاض التكاليف.
أعلى متوسط
منذ بداية 2024 جمعت We Are Social بيانات توضح متوسط سعر 1 جيجابايت (GB) من بيانات الهاتف المحمول (بالدولار الأمريكي)، وذلك عبر 52 دولة.
ووفقا للموقع، تمتلك سويسرا أعلى متوسط سعر لـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول حاليا، وذلك بـ7.29 دولار، تليها الولايات المتحدة بـ6 دولارات.
ناتج عالمي
توقعت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومقرها زيورخ في سويسرا، أن تجلب زيادة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول 3500 مليار دولار أمريكي إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2023 و2030.
وأوضح تقرير الجمعية أن مكاسب زيادة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول قد تصل إلى 795 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعد ثالث أعلى منطقة على مستوى العالم في تقديرات المكاسب الإضافية للناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة استخدام الإنترنت من خلال الهاتف المحمول، بعد منطقتي جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ.
بلد متوسط سعر 1 جيجابايت (دولار أمريكي)
بلجيكا 2.23 دولار
ألمانيا 2.14 دولار
المكسيك 1.80 دولار
جنوب إفريقيا 1.77 دولار
البرتغال 1.71 دولار
المجر 1.61 دولار
هولندا 1.61 دولار
السعودية 1.49 دولار
كرواتيا 1.19 دولار
الأرجنتين 0.98 دولار
هونغ كونغ 0.92 دولار
تايوان 0.82 دولار
أغلى 5 دول في متوسط تكلفة الـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول
1ـ سانت هيلانا (41.06 دولار)
2ـ جزر فوكلاند (38.45 دولار)
3ـ ساو تومي وبرينسيبي (29.49 دولار)
4ـ توكيلاو (17.88 دولار)
5ـ اليمن (16.58 دولار)
أرخص 5 دول من حيث متوسط تكلفة الـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول
1ـ إسرائيل (0.04 دولار)
2ـ إيطاليا (0.12 دولار)
3ـ سان مارينو (0.14 دولار)
4ـ فيجي (0.15 دولار)
5ـ الهند (0.17 دولار)
الأغلى عربيا في متوسط تكلفة الـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول
1ـ اليمن (16.58 دولار)
2ـ سوريا (8.57 دولار)
3ـ قطر (6.87 دولار)
4ـ الإمارات (4.29 دولار)
5ـ لبنان (3 دولارات)

MENAFN08112024000089011017ID1108866559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث