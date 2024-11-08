في السعودية دولار واحد لجيجا بيانات الهاتف - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
يستخدم أكثر من 66% من سكان العالم الإنترنت الآن، وتوضح أحدث البيانات أن العدد الإجمالي للمستخدمين بلغ 5.35 مليار مستخدم.
في الوقت نفسه، بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة 5.6 مليار في بداية عام 2024، وهو ما يمثل 69.4% من سكان العالم.
وتختلف تكلفة الإنترنت من بلد إلى آخر اختلافات واسعة، حيث تتباين من دولة إلى أخرى، فبينما تصل تكلفة الجيجابايت الواحد في السعودية 1.49 دولار، بلغت في سانت هيلانا العام الماضي نحو 41 دولارا، لتعد الأعلى في العالم، وذلك وفقا لبيانات جمعتها ((Statista)).
وسانت هيلانا هي إقليم بريطاني ما وراء البحار يقع في جنوب المحيط الأطلسي.
ويبلغ متوسط السعر العالمي لـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول 2.59 دولار، حيث تقدم عدد من البلدان في أوروبا وإفريقيا أسعارا أقل من هذا المتوسط.
تعليل وتبرير
وفقا لكثير من المختصين، فإن الدول التي تقدم جيجابايت الهاتف المحمول رخيص الثمن تمتلك في الغالب بنية تحتية ممتازة للنطاق العريض المتنقل والثابت، مما يتيح لمقدمي الخدمات تقديم كميات كبيرة من البيانات بأسعار رخيصة.
وفي بعض البلدان، تفرض الظروف الاقتصادية بدورها السعر أيضا، الذي يجب أن يظل منخفضا حتى يتمكن الناس من تحمله، فمثلا في الهند يبلغ سعر الجيجابايت 0.17 دولار، وذلك نتيجة المنافسة الشرسة التي تعد العامل الرئيس في الحفاظ على انخفاض التكاليف.
أعلى متوسط
منذ بداية 2024 جمعت We Are Social بيانات توضح متوسط سعر 1 جيجابايت (GB) من بيانات الهاتف المحمول (بالدولار الأمريكي)، وذلك عبر 52 دولة.
ووفقا للموقع، تمتلك سويسرا أعلى متوسط سعر لـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول حاليا، وذلك بـ7.29 دولار، تليها الولايات المتحدة بـ6 دولارات.
ناتج عالمي
توقعت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومقرها زيورخ في سويسرا، أن تجلب زيادة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول 3500 مليار دولار أمريكي إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين عامي 2023 و2030.
وأوضح تقرير الجمعية أن مكاسب زيادة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول قد تصل إلى 795 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعد ثالث أعلى منطقة على مستوى العالم في تقديرات المكاسب الإضافية للناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة استخدام الإنترنت من خلال الهاتف المحمول، بعد منطقتي جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ.
بلد متوسط سعر 1 جيجابايت (دولار أمريكي)
بلجيكا 2.23 دولار
ألمانيا 2.14 دولار
المكسيك 1.80 دولار
جنوب إفريقيا 1.77 دولار
البرتغال 1.71 دولار
المجر 1.61 دولار
هولندا 1.61 دولار
السعودية 1.49 دولار
كرواتيا 1.19 دولار
الأرجنتين 0.98 دولار
هونغ كونغ 0.92 دولار
تايوان 0.82 دولار
أغلى 5 دول في متوسط تكلفة الـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول
1ـ سانت هيلانا (41.06 دولار)
2ـ جزر فوكلاند (38.45 دولار)
3ـ ساو تومي وبرينسيبي (29.49 دولار)
4ـ توكيلاو (17.88 دولار)
5ـ اليمن (16.58 دولار)
أرخص 5 دول من حيث متوسط تكلفة الـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول
1ـ إسرائيل (0.04 دولار)
2ـ إيطاليا (0.12 دولار)
3ـ سان مارينو (0.14 دولار)
4ـ فيجي (0.15 دولار)
5ـ الهند (0.17 دولار)
الأغلى عربيا في متوسط تكلفة الـ1 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول
1ـ اليمن (16.58 دولار)
2ـ سوريا (8.57 دولار)
3ـ قطر (6.87 دولار)
4ـ الإمارات (4.29 دولار)
5ـ لبنان (3 دولارات)
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