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قرض مساعدة الزواج لا يحل مشكلة العزوف - جريدة الوطن السعودية

11/8/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بالرغم من أن بنك التنمية الاجتماعية رفع قرض مساعدة الزواج إلى 72 ألف ريال تسدد على 4 سنوات بأقساط ميسرة، لأجل دعم الشباب في إكمال مسيرة الزواج وتكوين أسر، فإن نسب انخفاض الزواج ما تزال في ازدياد يؤكد عزوف عدد لا بأس به من الشباب عن التفكير في الزواج.
ويعيد كثير من المتابعين قضية العزوف عن الزواج إلى الظروف الاقتصادية في الدرجة الأولى، وهم يرون أنها المعضلة الأهم التي تعترض رغبات الشباب بالزواج، حيث يعوقهم ارتفاع المهر، والمبالغة بطلبات الزواج، إضافة إلى أسباب أخرى مثل تفضيل بعضهم العمل أو المتع الخاصة أو المسؤوليات الاجتماعية عن الواجبات الزوجية.
أيسره مؤونة
توضح المستشارة الأسرية دعاء زهران لـ((الوطن)) أن الدين شرّع الزواج ووضع ضوابطه وبيّن الحقوق والواجبات التي يرتبها، وكيفية اختيار الشريك، وكيف تؤسس الحياة الزوجية.
وأشارت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على عدم المبالغة في تكاليف الزواج، حيث قال (أعظم النساء بركة أيْسرهنَّ مئونة)، وقالت ((أطلقت مبادرة (أيسره مؤونة) واستمرت لعام كامل خلال فترة كورونا، وكانت أهداف المبادرة الحث على تقليل تكاليف الزواج وأهمية حضور الدورات التدريبية قبل الزواج وخلال مراحله المختلفة، ومن أهم أهدافها ((ألا تبني سعادتك على سعادة الغير))، فلا بد أن ينظر كلا الزوجين لمطالبه واحتياجه، وألا يكلف نفسه فوق طاقتها لإرضاء أي من الأطراف، فيعيش سنوات من الضغط النفسي والديون المالية وما يترتب عليها من إرهاق نفسي ومالي يستمر سنوات)).
وتابعت ((هناك كثير من مسببات عزوف الشباب عن الزواج، مثل ارتفاع المهور، ومبالغة أهل العروس بما هو يفوق طاقة العريس، وارتفاع نسب الخلع (وفسخ النكاح) بعد أشهر من الزواج، وغياب القدوة والموجه من قِبل الطرفين، وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الشريك، وتفضيل العمل والمتع الخاصة والمسؤوليات الاجتماعية عن الواجبات الزوجية، ومتطلبات الزواج التي تفوق دخل الرجل العادي)).
تأخر في الارتباط
من جهته، أوضح ياسر الرفاعي لـ((الوطن)) أن ((تأخر في الارتباط والزواج لأن قرار الزواج وتشكيل أسرة بات في الفترة الآخيرة بحاجة إلى دراسة من جميع الجوانب الفكرية والاجتماعية، لضمان استمرار الزواج)).
وأضاف ((التكاليف المالية التي طرأت أخيرًا، وشملت ارتفاع المهور وعقد القران والشبكة والزواج وشهر العسل أوصلت تلك التكاليف إلى نحو 200 ألف ريال على الأقل، ولكن المشكلة أنه بمجرد أن ينتهي حفل الزواج حتى يبدأ التفكير في كيفية التعايش مع سداد الديون التي رتبها الزواج وأثقل كاهل العريس)).
وختم ((لم يعد غريبًا أن نرى الشباب يتأخرون بالزواج فوق سن الثلاثين، وذلك بانتظار أن يصبحوا جاهزين لتحمل تلك التكاليف)).
الخشية من الانفصال
بدورها، أوضحت تهاني العلي لـ((الوطن)) أن((قصص ما بعد الزواج مثل الطلاق والخلع التي أصبحت منتشرة بكثرة، كان لها دور في إثارة ردة فعلنا بالخوف من الارتباط والتريث في قبول الزوج، وذلك من خوفًا من الانفصال الذي يطون له آثاره السلبية على الطرفين خصوصًا الفتاة، لذا نجد فتيات يخشين الارتباط، ويتريثن فيه كثيرًا)).
وأضافت ((قللت تطورات الحياة من سبل التواصل ومعرفة الأسر التي يوجد فيها بنات راغبات في الزواج، وهذا صعب الفرص، كما جعل من قرار الموافقة أشد صعوبة، وحين تتعقد الحياة الحياة الأسرية لا تجد الفتاة الاستشارة المناسبة، لذا يحدث الطلاق، وهو الحل الأصعب وله آثاره النفسية والاجتماعية على جميع الأطراف)).
انخفاض في الحجوزات
بيّن فيصل الفايز، وهو مالك أحد قاعات الأفراح أن حجوزات القاعة كانت في السابق تغلق لمدة عام كامل للأمام، وكثيرًا ما يضطر الناس لحجزها منتصف الأسبوع هربًا من الضغوط على الحجوزات في عطل نهايات الأسبوع.
وقال ((في الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ بعد جائحة كورونا كان هنالك عدم إقبال، وهذا ما دفع بعض ملاك القاعات إلى تقديم عروض للحجز المبكر، وخصومات على بعض الخدمات المقدمة من عشاء وخدمات الضيافة، ولكن ما زال الإقبال متوسطًا مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا يتطلب من الجميع المبادرة ودعم الأسر لإتمام الزواج)).
معوقات تواجه الزواج
ـ ارتفاع المهور
ـ المبالغة في الطلبات من قبل أهل العروس
ـ الخشية من الانفصال
ـ ضعف العلاقات الأسرية وقلة التواصل
ـ تفضيل البعض للعمل والمتع الخاصة على الواجبات الزوجية

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