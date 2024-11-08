استعدوا للأيام الباردة وزوّدوا منزلكم بحلول التكييف الموفرة للطاقة من إل جي

MENAFN - AETOSWire) تستعد شركة إل جي إلكترونيكس( إل جي) مع بدء درجات حرارة الصيف الشديدة بالانخفاض في منطقة الخليج، للحفاظ على جودة الهواء الداخلي والراحة المثلى على مدار العام. وتوفر مكيفات Tropical Split من "إل جي" المزودة بتقنيات متطورة الحل الأمثل لبيئة منزلية مريحة وصحية حتى خلال الأشهر الأكثر اعتدالاً.

ورغم أن درجات الحرارة قد لا تنخفض بشكل كبير في المنطقة، إلا أن التقلبات قد تؤثر على الراحة الداخلية، ولذلك توفر مكيفات "إل جي" تحكماً ثابتاً في المناخ دون استهلاك مفرط للطاقة، مما يضمن مساحة معيشية مريحة بغض النظر عن الطقس في الخارج.



تتميز مجموعة مكيفات Tropical Split من "إل جي" بتقنية الضاغط العاكس المزدوج المبتكرة، وهو ضاغط متطور يضبط سرعته للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة بدقة، مما يقلل من هدر الطاقة. ويوفر المكيف الراحة المستمرة على مدار العام أيضاً، حيث يخفض استهلاك الطاقة بنسبة 65% ويُبرد المنزل بنسبة تصل إلى 60% أسرع من مكيفات الهواء التقليدية، حتى في درجات الحرارة القصوى التي تصل إلى 65 درجة مئوية.



يجب أن يكون الحفاظ على صحة الهواء الداخلي أولوية بغض النظر عن الموسم، ولهذا السبب تم تزويد مكيفات Tropical Split من "إل جي" بأنظمة تنقية هواء متطورة تعمل على إزالة الغبار والمواد المسببة للحساسية والجسيمات الضارة الأخرى من الهواء بشكل فعال. وتعمل مزايا وظائف التنظيف التلقائي على تعزيز نقاء الهواء من خلال منع تراكم البكتيريا والعفن داخل المكيف وتوفير بيئة منزلية أكثر صحة للعائلات، في حين صممت مكيفات "إل جي" أيضاً لمساعدة العملاء على التنفس بشكل أسهل في المنزل، وتتميز بتقنيات تقلل الحساسية وفلاتر الهواء عالية الكفاءة HEPA (الهواء الجزيئي عالي الكفاءة) التي تلتقط جزيئات الغبار والأتربة.



صممت حلول التكييف من "إل جي" لتكون متعددة الاستخدامات، حيث تتفوق بأدائها خلال أشهر الصيف المزدحمة، وتوفر أيضاً التحكم بالمناخ بكفاءة وراحة خلال المواسم الانتقالية في المنطقة. وتضمن هذه المرونة بيئة داخلية مريحة باستمرار دون الإفراط باستهلاك الطاقة.



كما تتيح تقنية ThinQ من "إل جي" التكامل السلس مع أنظمة المنزل الذكي، حيث يمكن التحكم في العناية بالهواء الداخلي ومراقبته من أي جهاز مزود بشبكة Wi-Fi وضبط الإعدادات وجدولة العمليات وتلقي تنبيهات الصيانة للحصول على الأداء الأمثل. كما تم تصميم مكيفات "إل جي" مع مراعاة المتانة، حيث تتميز بطبقة مقاومة للتآكل Gold Fin تضمن طول العمر وتحمي المكيف من العوامل الخارجية القاسية وتضمن أداءً موثوقاً لسنوات قادمة.



هيئوا منزلكم للموسم البارد مع مكيفات Tropical Split المبتكرة والموفرة للطاقة من "إل جي" واستمتعوا بالتوازن المثالي بين الراحة وجودة الهواء وتوفير الطاقة.



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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة