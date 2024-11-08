استعدوا للأيام الباردة وزوّدوا منزلكم بحلول التكييف الموفرة للطاقة من إل جي

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- AETOSWire) تستعد شركة إل جي إلكترونيكس( إل جي) مع بدء درجات حرارة الصيف الشديدة بالانخفاض في منطقة الخليج، للحفاظ على جودة الهواء الداخلي والراحة المثلى على مدار العام. وتوفر مكيفات Tropical Split من "إل جي" المزودة بتقنيات متطورة الحل الأمثل لبيئة منزلية مريحة وصحية حتى خلال الأشهر الأكثر اعتدالاً.
ورغم أن درجات الحرارة قد لا تنخفض بشكل كبير في المنطقة، إلا أن التقلبات قد تؤثر على الراحة الداخلية، ولذلك توفر مكيفات "إل جي" تحكماً ثابتاً في المناخ دون استهلاك مفرط للطاقة، مما يضمن مساحة معيشية مريحة بغض النظر عن الطقس في الخارج.
تتميز مجموعة مكيفات Tropical Split من "إل جي" بتقنية الضاغط العاكس المزدوج المبتكرة، وهو ضاغط متطور يضبط سرعته للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة بدقة، مما يقلل من هدر الطاقة. ويوفر المكيف الراحة المستمرة على مدار العام أيضاً، حيث يخفض استهلاك الطاقة بنسبة 65% ويُبرد المنزل بنسبة تصل إلى 60% أسرع من مكيفات الهواء التقليدية، حتى في درجات الحرارة القصوى التي تصل إلى 65 درجة مئوية.
يجب أن يكون الحفاظ على صحة الهواء الداخلي أولوية بغض النظر عن الموسم، ولهذا السبب تم تزويد مكيفات Tropical Split من "إل جي" بأنظمة تنقية هواء متطورة تعمل على إزالة الغبار والمواد المسببة للحساسية والجسيمات الضارة الأخرى من الهواء بشكل فعال. وتعمل مزايا وظائف التنظيف التلقائي على تعزيز نقاء الهواء من خلال منع تراكم البكتيريا والعفن داخل المكيف وتوفير بيئة منزلية أكثر صحة للعائلات، في حين صممت مكيفات "إل جي" أيضاً لمساعدة العملاء على التنفس بشكل أسهل في المنزل، وتتميز بتقنيات تقلل الحساسية وفلاتر الهواء عالية الكفاءة HEPA (الهواء الجزيئي عالي الكفاءة) التي تلتقط جزيئات الغبار والأتربة.
صممت حلول التكييف من "إل جي" لتكون متعددة الاستخدامات، حيث تتفوق بأدائها خلال أشهر الصيف المزدحمة، وتوفر أيضاً التحكم بالمناخ بكفاءة وراحة خلال المواسم الانتقالية في المنطقة. وتضمن هذه المرونة بيئة داخلية مريحة باستمرار دون الإفراط باستهلاك الطاقة.
كما تتيح تقنية ThinQ من "إل جي" التكامل السلس مع أنظمة المنزل الذكي، حيث يمكن التحكم في العناية بالهواء الداخلي ومراقبته من أي جهاز مزود بشبكة Wi-Fi وضبط الإعدادات وجدولة العمليات وتلقي تنبيهات الصيانة للحصول على الأداء الأمثل. كما تم تصميم مكيفات "إل جي" مع مراعاة المتانة، حيث تتميز بطبقة مقاومة للتآكل Gold Fin تضمن طول العمر وتحمي المكيف من العوامل الخارجية القاسية وتضمن أداءً موثوقاً لسنوات قادمة.
هيئوا منزلكم للموسم البارد مع مكيفات Tropical Split المبتكرة والموفرة للطاقة من "إل جي" واستمتعوا بالتوازن المثالي بين الراحة وجودة الهواء وتوفير الطاقة.
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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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