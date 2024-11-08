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انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض بمشاركة متخصصين دوليين

11/8/2024 2:36:24 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الترجمة من مختلف أنحاء العالم.
ويستعرض الملتقى على مدى يومين, التطورات في مهنة الترجمة، ويسلط الضوء على أحدث الممارسات والتقنيات، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي يواجهها المترجمون على الصعيدين المحلي والدولي.
ويضم الملتقى جدول أعمال حافل يشمل ورش عمل وجلسات حوارية تناقش قضايا متعمقة حول مهنة الترجمة, ويقدم اليوم الأول مجموعة من ورش العمل المتميزة، مثل "أدوات بناء الهوية المهنية للمترجمين" التي تركز على تعزيز قدرات المترجمين التواصلية، و"دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المساعدة للترجمة"، التي تستعرض كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة وكفاءة الترجمة, كما يتناول الملتقى موضوعات مثل "الطريق نحو احتراف دبلاج المحتوى المرئي" و"ترجمة المحتوى في العالم الرقمي وشبكات التواصل".
أما اليوم الثاني، فيشمل ورش عمل متخصصة مثل "المهارات المساندة: بوابة التطور المهني للمترجم"، و"بناء أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لاستيعاب اللغات"، بالإضافة إلى جلسة "التدريس الإبداعي للترجمة: أدوات وأساليب مبتكرة"، التي تهدف إلى تقديم أساليب حديثة لتدريس الترجمة وتطوير قدرات المترجمين.
ومن أبرز فعاليات الملتقى جلسات "حكايا ترجمية"، التي تُعقد في نهاية كل يوم، حيث يشارك المترجمون قصصهم وتجاربهم الفريدة، مثل "غير قواعد اللعبة وكن أنت التغيير"، و"عندما تشعل الندرة فتيل الابتكار"، مما يضيف طابعًا إنسانيًا وتجريبيًا على الملتقى ويعزز من تبادل التجارب بين المشاركين.
وأكدت مدير عام الإدارة العامة للترجمة في هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتورة هيلة الخلف أن الملتقى يُعد منصة مهمة تجمع بين الخبراء والمختصين في مجال الترجمة من شتى أنحاء العالم، ونسعى من خلاله إلى تمكين المترجمين وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات التقنية الحديثة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مجال الترجمة, مشيرة إلى أن الترجمة تقوم بدور حيوي في بناء جسور تواصل بين الثقافات المختلفة.
كما يتضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا بمشاركة نحو 30 جهة متخصصة في مجال الترجمة، تقدم أحدث التقنيات والأدوات التي تدعم قطاع الترجمة. ويتيح المعرض فرصة لتعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، وشركات التكنولوجيا، ووسائل الإعلام، بهدف تطوير قطاع الترجمة وتحديث أساليبه.
ويأتي ملتقى الترجمة الدولي 2024 في إطار جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للترجمة والتواصل الثقافي، ويسهم في بناء بيئة داعمة للمترجمين، تزودهم بالمعارف والأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل واستكشاف آفاق جديدة في هذا المجال notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241108_194018_502-->

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