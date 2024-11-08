%1.3 ارتفاعًا فى إيرادات الصناعات التحويلية بالصين أكتوبر الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب بالصين أن الشركات الصينية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية سجلت نموا في إيرادات المبيعات بنسبة 1.3% في أكتوبر الماضي، بزيادة 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة، أن البيانات التفصيلية تشير إلى أن الشركات فائقة التكنولوجيا وشركات تصنيع المعدات قد شهدت نموا في إيرادات المبيعات بنسبة 8.9% و5.1% على التوالي، متصدرة بذلك إجمالي نمو المبيعات لقطاع الصناعات التحويلية في الشهر الماضي.
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وأظهرت البيانات تحسن ثقة السوق وزخم النمو وسط سياسات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت إيرادات مبيعات الشركات الصينية عامة بشكل أسرع، حيث ارتفع معدل النمو في أكتوبر الماضي بنسبة 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق.
كما شهدت الشركات في مقاطعات تشجيانج وقوانجدونج وسيتشوان وخنان نموا أسرع في إيرادات المبيعات الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب في الصين أيضا أن معاملات العقارات اكتسبت زخما في بعض المدن من الدرجة الأولى.. فعلى سبيل المثال، شهدت معاملات المنازل المستعملة في بكين وشانغهاي نموا في عائدات المبيعات بنسبة 11 في المائة و12.8 في المائة على التوالي في أكتوبر الماضي على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، وبفضل برنامج ترقية المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة الذي أطلقته الحكومة في شهر مارس الماضي، نمت مبيعات التجزئة بسرعة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مع نمو مبيعات التجزئة للتلفزيونات والثلاجات بشكل خاص، وفقا للبيانات.
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