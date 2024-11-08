%1.3 ارتفاعًا فى إيرادات الصناعات التحويلية بالصين أكتوبر الماضى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب بالصين أن الشركات الصينية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية سجلت نموا في إيرادات المبيعات بنسبة 1.3% في أكتوبر الماضي، بزيادة 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة، أن البيانات التفصيلية تشير إلى أن الشركات فائقة التكنولوجيا وشركات المعدات قد شهدت نموا في إيرادات المبيعات بنسبة 8.9% و5.1% على التوالي، متصدرة بذلك إجمالي نمو المبيعات لقطاع الصناعات التحويلية في الشهر الماضي.

موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

وأظهرت البيانات تحسن ثقة السوق وزخم النمو وسط سياسات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت إيرادات مبيعات الشركات الصينية عامة بشكل أسرع، حيث ارتفع معدل النمو في أكتوبر الماضي بنسبة 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق.

كما شهدت الشركات في مقاطعات تشجيانج وقوانجدونج وسيتشوان وخنان نموا أسرع في إيرادات المبيعات الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب في الصين أيضا أن معاملات العقارات اكتسبت زخما في بعض المدن من الدرجة الأولى.. فعلى سبيل المثال، شهدت معاملات المنازل المستعملة في بكين وشانغهاي نموا في عائدات المبيعات بنسبة 11 في المائة و12.8 في المائة على التوالي في أكتوبر الماضي على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، وبفضل برنامج ترقية المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة الذي أطلقته الحكومة في شهر مارس الماضي، نمت مبيعات التجزئة بسرعة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مع نمو مبيعات التجزئة للتلفزيونات والثلاجات بشكل خاص، وفقا للبيانات.