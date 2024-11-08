انخفاض الأسهم الصينية 1% عند الإغلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

تراجعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الجمعة، في ظل ضعف معنويات المستثمرين تجاه آفاق النمو الاقتصادي، والتدابير التحفيزية التي أعلنتها الحكومة، ومخاوف تصاعد التوترات التجارية مع أمريكا بعد انتخاب“دونالد ترامب” رئيساً.

أنهى مؤشر“سي إس آي 300” آخر جلسات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1% إلى 4104 نقاط، وتراجع“شنغهاي المركب” بنسبة 0.53% إلى 3452 نقطة، وكذلك نظيره“شنتشن المركب” بنسبة 0.29% إلى 2094 نقطة.

ظل المستثمرون يترقبون على مدار الجلسة انتهاء الاجتماع السنوي للجنة الدائمة لمجلس النواب، والتي تتحكم في رسم السياسات المالية للدولة، وبرامجها للتحفيز الاقتصادي.

انتهى الاجتماع الذي استمر منذ يوم الرابع من نوفمبر بعد إغلاق السوق، وأقرت اللجنة خلاله برنامجاً بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتحفيز، يتضمن رفع سقف اقتراض الحكومات المحلية على مدار فترة 3 سنوات، والسماح لها بإصدار سندات خاصة على مدى 5 سنوات.

على أن توجه كافة هذه التمويلات الجديدة لغرض استبدال الديون الخفية القائمة للحكومات المحلية، والتي قال وزير المالية“لان فوآن” في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه من المتوقع انخفاض قيمتها الإجمالية من 14.3 تريليون يوان إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028.

ورغم تجاوز قيمة برنامج التحفيز توقعات غالبية المحللين، لكن الإجراءات فشلت في تعزيز معنويات المستثمرين، إذ هبطت العقود الآجلة لمؤشر“FTSE China A50” بأكثر من 5% بعد إغلاق السوق، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

كان المستثمرون يأملون في أن تتضمن الإجراءات المالية الجديدة مزيداً من الإنفاق الحكومي لمواجهة المخاطر المحتملة لفوز“ترامب” بولاية ثانية، رغم أن البرنامج المعلن عنه من شأنه نزع فتيل أزمة ديون الحكومات المحلية التي ظلت لفترة طويلة تهدد أمن واستقرار النظام المالي لثاني أكبر اقتصادات العالم.

تسببت ردة الفعل السلبية للسوق في انخفاض قيمة العملة المحلية، إذ ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.20% إلى 7.1566 يوان.

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