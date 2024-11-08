ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها فى 18 شهرًا - جريدة البورصة

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ارتفعت أسعار الغذاء على مستوى العالم خلال أكتوبر، مع زيادة أسعار كل الفئات باستثناء اللحوم، وبقيادة الزيوت النباتية التي ارتفعت 7% عن الشهر السابق في ظل مخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة“الفاو” -الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم- إلى 127.4 نقطة في أكتوبر بارتفاع 2% عن 124.9 نقطة المسجلة في سبتمبر.
وبالتالي فإن المؤشر يعد مرتفعًا بنسبة 5.5% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل 2023، رغم إنه لا يزال منخفضًا 20.5% عن المستوى القياسي السابق المسجل في مارس 2022.
وأشارت“الفاو” إلى أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في 2024-2025 في البرازيل دعمت زيادة أكثر اعتدالاً في أسعار السكر في أكتوبر بلغت 2.6%.
بينما زادت أسعار منتجات الألبان بحوالي 2% بدعم من الجبن والزبدة اللذين شهدا طلبًا قويًا وإمدادات محدودة، بينما تراجعت أسعار اللحوم 0.3%، وارتفعت أسعار الحبوب 0.8%.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866542
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