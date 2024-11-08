ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها فى 18 شهرًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“فيليب موريس مصر” ترفع أسعار السجائر والتبغ المسخن محمد قاسم: ((المساندة)) سبيل مصر لتسجيل 145 مليار دولار صادرات قبل 2030 الصناعات الغذائية تسعى لتعزيز نشاطها فى ((البريكس))

ارتفعت أسعار الغذاء على مستوى العالم خلال أكتوبر، مع زيادة أسعار كل الفئات باستثناء اللحوم، وبقيادة الزيوت النباتية التي ارتفعت 7% عن الشهر السابق في ظل مخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة“الفاو” -الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم- إلى 127.4 نقطة في أكتوبر بارتفاع 2% عن 124.9 نقطة المسجلة في سبتمبر.

وبالتالي فإن المؤشر يعد مرتفعًا بنسبة 5.5% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل 2023، رغم إنه لا يزال منخفضًا 20.5% عن المستوى القياسي السابق المسجل في مارس 2022.

وأشارت“الفاو” إلى أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في 2024-2025 في البرازيل دعمت زيادة أكثر اعتدالاً في أسعار السكر في أكتوبر بلغت 2.6%.

بينما زادت أسعار منتجات الألبان بحوالي 2% بدعم من الجبن والزبدة اللذين شهدا طلبًا قويًا وإمدادات محدودة، بينما تراجعت أسعار اللحوم 0.3%، وارتفعت أسعار الحبوب 0.8%.

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