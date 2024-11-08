سعر نفط عُمان ينخفض 17 سنتًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ سعر عُمان الرسمي اليوم الجمعة تسليم شهر يناير القادم 73 دولارًا أمريكيًّا و81 سنتًا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضًا بلغ 17 سنتًا مقارنةً بسعر أمس الخميس والبالغ 73 دولارًا أمريكيًّا و98 سنتًا.

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تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و49 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكيّة و5 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

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