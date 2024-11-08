سعر نفط عُمان ينخفض 17 سنتًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغ سعر نفط
عُمان الرسمي اليوم الجمعة تسليم شهر يناير القادم 73 دولارًا أمريكيًّا و81 سنتًا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضًا بلغ 17 سنتًا مقارنةً بسعر أمس الخميس والبالغ 73 دولارًا أمريكيًّا و98 سنتًا.
موضوعات متعلقة
أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف بشأن الطلب الصيني وود ماكنزى: رئاسة ترامب
ستقلص مشاريع
الطاقة المتجددة فى أمريكا ارتفاع أسعار النفط عند التسوية وبرنت يتجاوز 75 دولارًا
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و49 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكيّة و5 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.