سوني ترفع توقعاتها لمبيعات العام بأكمله بعد نتائج فصلية قوية - جريدة البورصة

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يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية
رفعت شركة الترفيه والأجهزة الإلكترونية“سوني” توقعاتها لمبيعات العام المالي بأكمله، بعد تسجيل أرباح تشغيلية فصلية أعلى من المتوقعة بدعم من أعمالها في مجال الألعاب.
وخلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر، ارتفعت الأرباح التشغيلية 73% على أساس سنوي عند 445.1 مليار ين (2.91 مليار دولار)، أعلى من التوقعات البالغة 336.07 مليار ين.
كما ارتفعت الإيرادات 9% إلى 2.97 تريليون ين (19.4 مليار دولار)، أي أقل قليلاً من التوقعات البالغة 3.03 تريليون ين.
وتتوقع الشركة التي يقع مقرها في طوكيو وصول صافي الإيرادات في العام المالي الذي سينتهي في مارس إلى 12.71 تريليون ين (83.2 مليار دولار) بارتفاع طفيف عن تقديرها السابق، لكنها أبقت على توقعاتها للأرباح التشغيلية، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على مستشعرات التصوير في أمريكا الشمالية.
وباعت“سوني” 3.8 مليون وحدة من“بلاي ستيشن 5” في الربع الثالث، بانخفاض 22% على أساس سنوي، لكنها شهدت زيادة بنسبة 28% في مبيعات برامج الألعاب في نفس الفترة إلى 612.3 مليار ين.
وأطلقت الشركة اليابانية الخميس جهاز“بلاي ستيشن 5 برو” المحدث والذي يتميز ببطاقة رسومات أفضل، وقدرات ذكاء اصطناعي جديدة لرفع مستوى الرسومات، مع وضوح أكثر للصورة.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866539
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