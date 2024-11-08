سوني ترفع توقعاتها لمبيعات العام بأكمله بعد نتائج فصلية قوية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

رفعت شركة الترفيه والأجهزة الإلكترونية“سوني” توقعاتها لمبيعات العام المالي بأكمله، بعد تسجيل أرباح تشغيلية فصلية أعلى من المتوقعة بدعم من أعمالها في مجال الألعاب.

وخلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر، ارتفعت الأرباح التشغيلية 73% على أساس سنوي عند 445.1 مليار ين (2.91 مليار دولار)، أعلى من التوقعات البالغة 336.07 مليار ين.

كما ارتفعت الإيرادات 9% إلى 2.97 تريليون ين (19.4 مليار دولار)، أي أقل قليلاً من التوقعات البالغة 3.03 تريليون ين.

وتتوقع الشركة التي يقع مقرها في طوكيو وصول صافي الإيرادات في العام المالي الذي سينتهي في مارس إلى 12.71 تريليون ين (83.2 مليار دولار) بارتفاع طفيف عن تقديرها السابق، لكنها أبقت على توقعاتها للأرباح التشغيلية، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على مستشعرات التصوير في أمريكا الشمالية.

وباعت“سوني” 3.8 مليون وحدة من“بلاي ستيشن 5” في الربع الثالث، بانخفاض 22% على أساس سنوي، لكنها شهدت زيادة بنسبة 28% في مبيعات برامج الألعاب في نفس الفترة إلى 612.3 مليار ين.

وأطلقت الشركة اليابانية الخميس جهاز“بلاي ستيشن 5 برو” المحدث والذي يتميز ببطاقة رسومات أفضل، وقدرات ذكاء اصطناعي جديدة لرفع مستوى الرسومات، مع وضوح أكثر للصورة.

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